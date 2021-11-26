ПАС ЭСТЕНСОРО ВИКТОР
ПАС ЭСТЕНСОРО ВИКТОР - государственный и политический деятель Боливии.
Из богатой аристократической семьи. В 1927 году в городе Ла-Пас окончил факультет права и экономики Университета Сан-Андрес. Участник Чакской войны 1932-1935 годы. В 1938-1939 годы и 1940-1941 годы депутат Национального конгресса от департамента Тариха. В 1930-х годах член ряда марксистских кружков, в 1941 году один из основателей политической партии Националистическое революционное движение (НРД). В 1941-1942 годы министр экономики, в 1943-1944 годы министр финансов. На этих постах модернизировал налоговую систему и банковское дело, поставил под контроль государства все валютные операции. В 1944-1946 годы сенатор Национального конгресса. После военного переворота 1946 годв выслан из страны, жил в Аргентине. В 1949 года организовал вооруженное выступление антиправительственных сил, потерпел поражение. В 1951 году году вернулся в Боливию. В том же году одержал победу на президентских выборах от партии НРД. Не был допущен к власти военными, организовавшими очередной переворот. После победы Боливийской революции 1952 года занял пост президента. Ввёл всеобщее избирательное право (ранее к выборам допускались только грамотные боливийцы с определённым уровнем дохода), национализировал горнорудную промышленность, осуществил аграрную реформу (август 1953), запрещавшую образование латифундий, установил рабочий контроль с правом вето на рудниках (октябрь 1953). Во внешней политике ориентировался на США; в 1953 году свернул националистический курс в области экономики, при американской поддержке восстановил профессиональную армию, уничтоженную в ходе революционных событий 1952. В 1956 по окончании полномочий оставил пост президента, в 1956-1959 годы посол в Великобритании. В 1960 году вторично избран президентом, в 1961 году осуществил конституционную реформу, разрешившую президенту баллотироваться на второй срок подряд. После переизбрания в ноябре 1964 году свергнут военными, эмигрировал в Перу. В 1971 году вернулся на родину, поддержал военный переворот У. Бансера Суареса против левонационалистического правительства Х.Х. Торреса Гонсалеса. В 1974 году с запретом деятельности всех политических партий порвал с диктатурой, выслан из страны. В 1978 году возвратился в Боливию, неудачно баллотировался на пост президента в 1978, 1979 и 1980 годы. В 1985 году добился успеха, до 1989 года президент. Провёл неолиберальные экономические реформы, содействовал развитию демократического институтов и стабилизации внутриполитического положения в стране. В 1990 году оставил пост лидера НРД. Последние годы жизни провёл в родовом поместье близ Тарихи.