ПАС ЭСТЕНСОРО ВИКТОР

ПАС ЭСТЕНСОРО ВИКТОР - государственный и политический деятель Боливии.

Из бо­га­той ари­сто­кра­тической се­мьи. В 1927 году в городе Ла-Пас окон­чил факультет пра­ва и эко­но­ми­ки Университета Сан-Ан­д­рес. Уча­ст­ник Чак­ской вой­ны 1932-1935 годы. В 1938-1939 годы и 1940-1941 годы депутат Национального кон­грес­са от департамента Та­ри­ха. В 1930-х годах член ря­да мар­кси­ст­ских круж­ков, в 1941 году один из ос­но­ва­те­лей по­ли­тической пар­тии На­цио­на­ли­стическое ре­во­люционное дви­же­ние (НРД). В 1941-1942 годы министр эко­но­ми­ки, в 1943-1944 годы министр фи­нан­сов. На этих по­стах мо­дер­ни­зи­ро­вал на­ло­го­вую сис­те­му и бан­ков­ское де­ло, по­ста­вил под кон­троль го­су­дар­ст­ва все ва­лют­ные опе­ра­ции. В 1944-1946 годы се­на­тор Национального кон­грес­са. По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 1946 годв вы­слан из стра­ны, жил в Ар­ген­ти­не . В 1949 года ор­га­ни­зо­вал воо­руженное вы­сту­п­ле­ние ан­ти­пра­ви­тельственных сил, по­тер­пел по­ра­же­ние. В 1951 году году вер­нул­ся в Бо­ли­вию. В том же го­ду одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах от пар­тии НРД. Не был до­пу­щен к вла­сти во­ен­ны­ми, ор­га­ни­зо­вав­ши­ми оче­ред­ной пе­ре­во­рот. По­сле по­бе­ды Бо­ли­вий­ской ре­во­лю­ции 1952 года за­нял пост пре­зиден­та. Ввёл все­об­щее из­би­рательное пра­во (ра­нее к вы­бо­рам до­пус­ка­лись толь­ко гра­мот­ные бо­ли­вий­цы с оп­ре­де­лён­ным уров­нем до­хо­да), на­цио­на­ли­зи­ро­вал гор­но­руд­ную промышленность, осу­ще­ст­вил аг­рар­ную ре­фор­му (август 1953), за­пре­щав­шую об­ра­зо­ва­ние ла­ти­фун­дий, ус­та­но­вил ра­бо­чий кон­троль с пра­вом ве­то на руд­ни­ках (октябрь 1953). Во внеш­ней по­ли­ти­ке ори­ен­ти­ро­вал­ся на США; в 1953 году свер­нул на­цио­на­ли­стический курс в об­лас­ти эко­но­ми­ки, при американской под­держ­ке вос­ста­но­вил профессиональную ар­мию, унич­то­жен­ную в хо­де ре­во­люционных со­бы­тий 1952. В 1956 по окон­ча­нии пол­но­мо­чий ос­та­вил пост пре­зи­ден­та , в 1956-1959 годы по­сол в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1960 году вто­рич­но из­бран пре­зи­ден­том, в 1961 году осу­ще­ст­вил кон­сти­туционную ре­фор­му, раз­ре­шив­шую пре­зи­ден­ту бал­ло­ти­ро­вать­ся на вто­рой срок под­ряд. По­сле пе­ре­из­бра­ния в но­ябре 1964 году сверг­нут во­ен­ны­ми, эмиг­ри­ро­вал в Пе­ру. В 1971 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, под­дер­жал во­енный пе­ре­во­рот У. Бан­се­ра Суа­ре­са про­тив ле­во­на­цио­на­ли­стического пра­ви­тель­ст­ва Х.Х. Тор­ре­са Гон­са­ле­са. В 1974 году с за­пре­том дея­тель­но­сти всех по­ли­тических пар­тий по­рвал с дик­та­турой , вы­слан из стра­ны. В 1978 году воз­вра­тил­ся в Бо­ли­вию, не­удач­но бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та в 1978, 1979 и 1980 годы. В 1985 году до­бил­ся ус­пе­ха, до 1989 года пре­зи­дент. Про­вёл не­оли­бе­раль­ные эко­но­мические ре­фор­мы, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию де­мо­кра­тического ин­сти­ту­тов и ста­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тического по­ло­же­ния в стра­не. В 1990 году ос­та­вил пост ли­де­ра НРД. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в ро­до­вом по­ме­стье близ Та­ри­хи.