Пала́сиос, Альфредо Лоренсо

Пала́сиос ( исп. Palacioc) , Альфредо Лоренсо (10.08.1876, Буэнос-­Айрес — 20.04.1965, Буэнос-­Айрес) — аргентинский социалист, политический и общественный деятель, писатель, дипломат, доктор права. Первый депутат-­социалист в Аргентине и на всем американском континенте, член палаты депутатов аргентинского конгресса (1904–1908, 1912–1915, 1963–1965), сенатор (1932–1943, 1961–1962), аргентинский посол в Уругвае (1953–1957), декан факультета права и социальных наук университетов Буэнос-­Айреса и Ла-­Платы (1922–1925). Почетный доктор университетов Рио-де-­Жанейро, Лимы, Арекипо, Куско, Ла-­Паса, Мехико.

Инициатор принятия первого рабочего закона о воскресном отдыхе, соавтор законодательства о детском и женском труде, продолжительности рабочего дня, «Закона Паласиоса» (Led Palacioc) против сексуальной эксплуатации. Выступал за разработку нового права с включением в него рабочего законодательства с целью социалистического переустройства Аргентины, не прибегая к революции; за обновление идеологических основ латиноамериканской культуры для создания в будущем иберо-­американского политического союза против империалистической экспансии США. Приветствовал кубинскую революцию 1959.

Соч .: El Nuevo Derecho. Buenos Aires, 1991.

Лит. : Garcia Costa V. Alfredo Palacioc: Entre el clavel y la espada: Una biografia. Buenos Aires, 1998. В. П. Казаков.