ОРТЕГА СААВЕДРА

ОРТЕГА СААВЕДРА (исп. Ortega Saavedra) Хо­се Да­ни­эль - государственный и по­ли­тический дея­тель Ни­ка­ра­гуа.

Вы­хо­дец из сред­них сло­ёв. Учил­ся на факультете пра­ва Центрально-американского университета города Ма­на­гуа . С 15 лет уча­ст­во­вал в ре­во­люционной борь­бе про­тив ре­жи­ма кла­на Со­мо­са. В 1963 году всту­пил в Сан­ди­ни­ст­ский фронт Национального ос­во­бо­ж­де­ния (СФНО; смотри Сан­ди­ни­сты), с 1966 году в со­ста­ве Национального ру­ко­во­дства СФНО, в 1966-1967 годах ко­ман­дую­щий Центральным фрон­том СФНО. В 1967-1974 годах от­бы­вал за­клю­че­ние за на­па­де­ние на Bank of Ame­rica. Ос­во­бо­ж­дён вме­сте с другими за­клю­чён­ны­ми в об­мен на сто­рон­ни­ков дик­та­то­ра А. Со­мо­сы, на­хо­див­ших­ся в пле­ну у сан­ди­ни­стов. Уе­хал на Ку­бу, где про­шёл обу­че­ние так­ти­ке ве­де­ния пар­ти­зан­ской вой­ны. В 1976 году воз­вра­тил­ся в Ни­ка­ра­гуа, во­шёл в со­став выс­ше­го ру­ко­во­д­ства СФНО, непо­сред­ст­вен­но воз­гла­вил воо­руженную борь­бу сан­ди­ни­стов про­тив пра­ви­тельственных войск. По­сле по­бе­ды Сан­ди­ни­ст­ской ре­во­лю­ции в ию­ле 1979 года в со­ста­ве Пра­ви­тельственной хун­ты национальной ре­кон­ст­рук­ции. В мар­те 1981 года из­бран ко­ор­ди­на­то­ром Ру­ко­во­дя­ще­го со­ве­та СФНО, в но­ябре 1984 года - пре­зи­ден­том Ни­ка­ра­гуа.

На по­сту гла­вы го­су­дар­ст­ва столк­нул­ся с серь­ёз­ны­ми эко­но­мическими труд­но­стя­ми, вы­зван­ны­ми в том числе со­кра­ще­ни­ем советско-ни­ка­рагуанских тор­го­во-эко­но­мических от­но­ше­ний; был вы­ну­ж­ден свер­нуть боль­шин­ст­во со­ци­аль­ных про­грамм. В 1982-1988 годах в ус­ло­ви­ях ак­ти­ви­за­ции пар­ти­зан­ских от­ря­дов «кон­трас», под­дер­жи­вае­мых США, в стра­не дей­ст­во­ва­ло чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние. В 1990 году Отега Сааведра ус­ту­пил на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах кан­ди­да­ту от оп­пози­ции ; по­тер­пел по­ра­же­ние так­же на вы­бо­рах 1996 и 2001 годов. В 2006 году вновь из­бран пре­зи­ден­том Ни­ка­ра­гуа (в 2011 году пе­ре­из­бран). Про­во­дит ле­во­цен­три­ст­ский эко­но­мический курс; стре­мит­ся од­но­вре­мен­но к осу­ще­ст­в­ле­нию со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ных про­грамм и ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки. Кон­ст­рук­тив­но взаи­мо­дей­ст­ву­ет с ме­ж­ду­народными фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми, национальными и за­ру­беж­ны­ми биз­нес-струк­ту­ра­ми. Раз­ви­ва­ет взаи­мо­вы­год­ное со­труд­ни­че­ст­во с Ве­не­су­элой, Ку­бой и Ира­ном . В сентября 2008 года Ни­ка­ра­гуа при­зна­ла не­за­ви­си­мость Аб­ха­зии и Южной Осе­тии, в де­каб­ре то­го же го­да под­пи­са­ла ряд до­ку­мен­тов о со­труд­ни­чест­ве с РФ в об­лас­ти ис­сле­до­ва­ния кос­мического про­стран­ст­ва, энер­ге­ти­ки, сельского хозяйства, об­ра­зо­ва­ния и другого.