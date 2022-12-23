МОРАЛЕС , ЭВО ХУАН ЭВО АЙМА

Моралес ( исп . Morales) , Эво Хуан Эво Айма (род. 26.10.1959, Оринока, деп. Оруро) — государственный и политический деятель Боливии, президент страны (2006—2019). Первый руководитель страны из коренного народа аймара. Вырос в бедной крестьянской семье, не получил высшего образования, служил в армии, работал на плантациях коки (cocalero). Организатор акций протеста против искоренения коки, подвергался арестам и избиениям. С 1995 возглавил политическое течение левого радикального индеанизма, которое выступало на выборах с 1998 под знаком партии «Движение к социализму» (MAС), бывшей фалангистской группы, имевшей электоральную регистрацию. В 2002 на президентских выборах занял 2-е место. В 2005 избран президентом Боливии, получил 53,7 % голосов избирателей (вступил в должность в январе 2006). Использовал антиамериканские лозунги, обещал национализировать газовую промышленность и легализовать производство коки. В 2008 по требованию оппозиции дал указание о проведении референдума, в котором за сохранение его полномочий проголосовали 67 % избирателей. Инициировал принятие в феврале 2009 новой Конституции (в ней, в частности, гарантировались права коренного населения, усиливался государственный контроль над природными ресурсами). М. установил дружественные отношения с левыми режимами У. Чавеса в Венесуэле, Ф. Кастро на Кубе, подписал соглашение о вступлении страны в «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА). Переизбран на пост президента в 2009 и 2014. Проводил политику национализации крупных предприятий, поощрения иностранных инвестиций, поддержки беднейших слоев населения, контроля над государственными расходами. Обеспечил профицит бюджета, троекратный рост ВВП с 2006 по 2019, выступал за региональную интеграцию, укрепление экономических связей с Россией (в нефтегазовой сфере и энергетике).

По итогам выборов 2019 был объявлен победителем (47 % голосов). Но главный противник М. — К. Меса — не признал результаты голосования. Прокатились акции протеста, М. объявил в стране чрезвычайное положение, затем подал в отставку и бежал из страны, жил в Аргентине. В ноябре 2020, после победы на выборах представителя МАС Л. Арсе Катакоры, вернулся в Боливию.

Лит. : Sierra M., Subercaseaux E. Evo Morales: primer indigena que gobierna en America del sur. Sucre, 2007; Farthing L. C., Kohl B. H. Evo’s Bolivia: Continuity and Change. Austin, 2014. Н. С. Иванов.