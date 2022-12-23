МОНТОН E РОС

Монтонeрос ( исп. Montoneros, Movimiento Peronista Montonero) — левоперонистская городская партизанская организация Аргентины. Создана в 1966 для борьбы против диктаторских режимов. Выступала против правительства Х. К. Онганиа (1966—1970), военной хунты 1970—1980-х (Х. Р. Видела, Р. Э. Виола, Л. Ф. Галтиери).

Члены движения придерживались, по их словам, «христианской, националистической и социалистической идеологии». На деле же применяли тактику террора против представителей «господствующего класса». В 1970-х совершили несколько политических убийств. В 1970 захватили и убили бывшего диктатора П. Э. Арамбуру, в 1971 напали на завод «Фиат» и сожгли 38 автомобилей, в июле 1972 взорвали бомбу в Буэнос-Айресе (убиты трое полицейских и пожарный), в тот же день расстреляли полицейского агента Р. Гонсалеса. В октябре 1972 взорвали бомбу в столичном отеле «Шератон», в 1973 убили полковника разведывательной службы Э. Ирабаррена. В 1974 казнили правого перониста Т. Понсе, бывшего министра иностранных дел А. М. Ройга, главного редактора газеты «El Dia» Д. Крайсельбурда , руководителей филиалов американских компаний «Дженерал моторз», «Форд» и «Крайслер», теракты были совершены по отношению к представителям других иностранных компаний. В том же году М. похитили аргентинских бизнесменов, братьев Борн, получив за них самый большой на тот момент выкуп в мировой истории (60 млн долларов). М. надеялись, что Х. Д. Перон их поддержит, но в мае 1974 президент исключил их из хустисиалистской партии. Во 2-й половине 1970 продолжались убийства правых политических деятелей, полицейских, похищения бизнесменов и иностранных дипломатов, налеты на иностранные компании. В 1975 М. организовали вооруженное нападение на армейские казармы в провинции Формоса (Operation Primicia), убив более 10 военнослужащих.

После жестоких репрессий в ходе «Грязной войны», развязанной военной хунтой против левых и демократических сил (1978—1979), М. были разгромлены и ушли в глубокое подполье, однако отдельные группы продолжали борьбу до 1981.

Лит. : Gillespie R. Soldiers of Peron: Argentina’s Montoneros. Oxford, 1983. Giussani P. Montoneros: La soberbia armada. Buenos Aires, 2011. Н. С. Иванов.