МЕНЕМ Карлос Сауль
Государственный и политический деятель Аргентины.
Из семьи сир. мусульм. иммигрантов. В 1955 окончил юридич. ф-т Национального ун-та в Кордове. По возвращении в Ла-Риоху в 1957 организовал молодёжную орг-цию перонистской партии (см. Перонизм), получил должность юридич. советника Всеобщей конфедерации труда. В 1962 избран деп. законодат. собрания пров. Ла-Риоха, в 1973 губернатором Ла-Риохи. В 1976 после свержения военными правительства Исабель Перон (вдовы Х. Д. Перона) арестован, до 1981 находился в заключении. В 1983 и 1987 дважды избирался губернатором Ла-Риохи. В 1988 выдвинут кандидатом на пост президента от перонистской (хустисиалистской) партии. Накануне президентских выборов принял католичество (конституция Аргентины допускала избрание на пост президента только католиков). В мае 1989 одержал победу на выборах (в 1995 переизбран). Проводил неолиберальный экономич. курс: инициировал приватизацию созданного при Пероне госсектора, реструктуризацию банковской системы, в т. ч. Центробанка, налоговую реформу, либерализацию инвестиц. и внешнеторговой деятельности. В 1991 принял Закон о конвертируемости, по которому нац. денежная единица (песо) приравнивалась по курсу к доллару США, а её девальвация проводилась только на основании решения Нац. конгресса. Поддержал конституц. реформу 1994, которая ограничила прерогативы президента, сократила срок пребывания на этом посту с 6 до 4 лет, расширила полномочия Нац. конгресса, ввела систему прямых выборов главы государства и губернаторов. Во внешней политике отошёл от т. н. третьей позиции (политика отказа от сотрудничества с СССР и США). Выступал за сближение с НАТО, интеграцию с соседними государствами. При М. в 1991 Аргентина вышла из Движения неприсоединения. В том же году был подписан четырёхсторонний договор (совм. с Бразилией, Уругваем и Парагваем) о создании «общего рынка» Юга Америки (см. в ст. МЕРКОСУР). В 1999 по истечении срока полномочий оставил президентский пост. Вновь баллотировался на должность президента в апр. 2003, одержал победу в 1-м туре голосования, однако затем снял свою кандидатуру. В 2005 избран сенатором от пров. Ла-Риоха. В 2000-х гг. против М. неоднократно выдвигались обвинения в коррупции и причинении ущерба государству.
Автор статьи: В. П. Казаков.