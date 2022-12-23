МАРОФ , ТРИСТАН

Мароф ( исп. Marof, настоящее имя Густаво Адольфо Наварро, Gustavo Adolfo Navarro) , Тристан (1898, Сукре, — 10.12.1979, Санта-Крус) — боливийский писатель, политик, основатель левого индеанизма. В молодости примкнул к Республиканской партии и в 1920 активно участвовал в перевороте, свергнувшей Либеральную партию. Будучи консулом Боливии во Франции, познакомился с близкими к СССР писателями Анри Барбюсом и Роменом Ролланом, которые способствовали его переориентации на марксизм . В 1921 он придумывает себе экстравагантный псевдоним Тристан Мароф, который, как ему казалось, напоминал русскую фамилию. За его антиимпериалистические и радикально левые выступления уволен с дипломатического поста. М. был одним из основателей «Латиноамериканского союза» (1925). Первой книгой М., получившей общеконтинентальный резонанс, стала «Справедливость Инки», изданная в Брюсселе в 1926 и ставшая манифестом боливийского социализма. Там он выдвинул лозунг «землю — индейцам, рудники — государству», сделавший его общенациональным левым лидером. По возвращении на родину, в январе 1927 создал Максималистскую социалистическую партию, был арестован, но бежал из тюрьмы и покинул Боливию. Коммунистический интернационал предлагал опираться на М. в выполнении задачи создания компартии в Боливии, но сам М. поддержал Троцкого. В декабре 1934 М. возглавил созданную им троцкистскую Революционную рабочую партию (ПОР). По возвращении в Боливию в сентябре 1937 сотрудничал с военно-социалистическим правительством, отошел от троцкизма и создал в 1938 Социалистическую рабочую партию Боливии (ПСОБ), ставшую самой влиятельной левой партией в стране. Впоследствии М. порвал с марксизмом и социализмом. Не принял Национальную революцию 1952, ушел из политики. Последние годы жизни он провел, забытый всеми, в г. Санта-Крус.

Лит. : Lora G. Historia del movimiento obrero boliviano. Vol.1—3. La Paz, 1969—1970; Baciu S. Tristan Marof de cuerpo entero. La Paz, 1987; Lorini I. El movimiento socialista «embrionario» en Bolivia, 1920—1939: entre nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional. La Paz, 1994; Щелчков А. А. У истоков боливийского социализма: судьба Тристана Марофа // Новая и новейшая история. 2000. № 5. С. 45—60. А. А. Щелчков.