МАРИНЕЛЬО-И-ВИДАУРРЕТА ХУАН

Маринельо-и-Видауррета ( исп. Marinello y Vidaurreta), Хуан (02.11.1898, Хикотеа, Вилья Клара — 27.03.1977, Гавана) — видный политический и общественный деятель Кубы, литературовед, публицист. Закончил Гаванский университет, в 1921—1922 продолжил образование в Мадридском университете по гражданскому праву, философии и литературоведению. В 1921—1932 — профессор, читал лекции в Институте современного языка Гаванского университета и в других научных центрах. В 1920—1930-е — активный деятель студенческого и коммунистического движения на Кубе, соратник Х. А. Мельи и Р. Мартинеса Вильены, участник «Протеста 13-ти» (1923). Один из основателей Фаланги кубинского действия (1923) и движения ветеранов и патриотов, член первой коммунистической партии Кубы (1925), основатель и вице-президент испано-кубинского Института культуры (1926); преподавал в Народном университете им. Х. Марти (1923—1927). В годы диктатуры Х. Мачадо (1925—1933) неоднократно преследовался и подвергался тюремным заключениям. В 1932—1933 жил в Мексике, преподавал историю испано-американской литературы и искусства в автономном университете Мехико. Сотрудничал с прогрессивными печатными изданиями «Ревиста де Авансе» (1923—1930), «Палабра»; один из редакторов печатного органа Антиимпериалистической Лиги газеты «Масас». Участник Всемирного конгресса писателей в защиту культуры в Испании (1937). Председатель партии Революционный союз (1938—1939); председатель Революционно-коммунистического союза (1940—1944); председатель Народно-социалистической партии Кубы (1944—1961); депутат Учредительного собрания (1940); депутат Конгресса (1942—1944); сенатор (1944—1946); вице-председатель Сената (1946—1948). В годы диктатуры Ф. Батисты (1952—1958) находился в подполье; редактор нелегальной марксистской газеты «Менcахес» и «Карта Семаналь»; сотрудничал с печатным органом НСПК «Нотисиас де Ой». После победы кубинской революции 1959 — член ЦК компартии Кубы (с 1965), в 1962—1963 — ректор Гаванского университета. С 1950 — член Всемирного Совета Мира, с 1966 — член его Президиума. С 1962 — председатель Кубинского комитета движения за мир и суверенитет народов; с 1963 — представитель Кубы в ЮНЕСКО, с 1974 — член Исполнительного совета ЮНЕСКО. В литературно-публицистической деятельности М.-и-В. выступал за сохранение национальной самобытности и социальной направленности искусства и культуры стран Латинской Америки и Кубы. Центральное место в его литературном творчестве занимал образ Хосе Марти.

Соч. : Хосе Марти — испано-американский писатель. М., 1964; Современники. Заметки и воспоминания. М., 1968; Творчество и революция. Сборник статей. М., 1977; Ensayos. La Habana, 1977.

Лит. : Lazaro F. Juan Marinello, intelectual latinoamericano. La Habana, 1977. Л. А. Ивкина.