ЛЕНГУА

ЛЕНГУА - ин­дей­ский на­род в Центральном Па­ра­гвае .

Жи­вут в основном на се­ве­ре департамента Пре­си­ден­те-Аес и на се­ве­ро-вос­то­ке департамента Бо­ке­рон. Чис­лен­ность 14 тысяч человек (2009 год, оцен­ка). Около 1,5 тысяч человек жи­вут так­же в провинции Фор­мо­са на се­ве­ро-вос­то­ке Ар­ген­ти­ны (юж­ные ленгуа, эн­сет). Свыше 90% ленгуа го­во­рят на языке лен­гуа мас­кой­ской се­мьи; диа­лек­ты - се­вер­ные (энл­хет, ээн­т­лит, во­вак) и юж­ный (эн­шет). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та. Так­же го­во­рят на гуа­ра­ни и испанском языке. Боль­шин­ст­во ленгуа - хри­стиа­не (в основном мен­но­ни­ты, юж­ные ленгуа - анг­ли­ка­не).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Гран-Ча­ко. До 1930-х годов со­хра­ня­ли тра­диционную куль­ту­ру. Тра­диционные за­ня­тия - по­лу­ко­че­вая охо­та (страу­сы нан­ду, оле­ни; ис­поль­зо­ва­лись бо­ла), со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во (при по­мо­щи за­по­ров и пле­тё­ных кор­зин). Ла­герь со­сто­ял из по­став­лен­ных в ряд на­ве­сов, кры­тых ка­мы­шо­вы­ми ци­нов­ка­ми. Тра­диционная оде­ж­да - ко­жа­ные на­бед­рен­ная по­вяз­ка и плащ, позд­нее шер­стя­ная на­кид­ка. Муж­чи­ны но­си­ли крас­ную шер­стя­ную на­лоб­ную по­вяз­ку с гео­мет­рическми ор­на­мен­том из ра­ко­вин или би­се­ра, кон­цы ко­то­рой спу­ска­лись на спи­ну; оже­ре­лья из ра­ко­вин, лаб­рет­ку в фор­ме язы­ка (от­сю­да название «ленгуа»). Прак­ти­ко­ва­лись та­туи­ров­ка и рас­крас­ка ли­ца и те­ла. Для ку­ре­ния та­ба­ка ис­поль­зо­ва­ли де­ре­вян­ные и гли­ня­ные труб­ки.

Ленгуа, как и другие ин­дей­цы Ча­ко, от­ли­ча­лись во­ин­ст­вен­но­стью. Де­ли­лись на эк­зо­гам­ные ло­каль­ные груп­пы, со­стояв­шие из боль­ших ук­со­ри­ло­каль­ных се­мей (50-200 человек), имев­ших свои тер­ри­то­рии и на­зва­ния; несколько ло­каль­ных групп объ­еди­ня­лись в эн­до­гам­ную груп­пу, пе­рио­ди­че­ски со­би­рав­шую­ся для об­щественных и ри­ту­аль­ных це­лей. Во гла­ве груп­пы сто­ял вождь - гла­ва до­ми­ни­рую­щей се­мьи, ко­то­рый час­то был так­же ша­ма­ном. Счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный с тен­ден­ци­ей к мат­ри­ла­те­раль­но­сти. Си­сте­ма тер­ми­нов ро­д­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го или ге­не­рационного ти­па. Сиб­лин­ги клас­си­фи­ци­ру­ют­ся по от­но­сительному по­лу. Рас­про­ст­ра­не­ны тек­но­ни­мия и не­кро­ни­мия (наи­ме­но­ва­ние лю­дей в за­ви­си­мо­сти от их родственного ста­ту­са по от­но­ше­нию к умер­шим). По­кой­ни­ков хо­ро­ни­ли в зем­ле в си­дя­чем или скор­чен­ном по­ло­же­нии, го­ло­вой на за­пад; дом умер­ше­го (а ино­гда це­лое се­ле­ние, где он жил) сжи­гал­ся. Был раз­вит ша­ма­низм. Ве­ри­ли в про­ро­че­ские сно­ви­де­ния. Прак­ти­ко­ва­лись жен­ские ини­циа­ции, во вре­мя ко­то­рых юно­ши в мас­ках изо­бра­жа­ли уг­ро­жав­ших де­вуш­кам ду­хов. Ес­ли пер­вым ре­бён­ком бы­ла де­воч­ка, но­во­рож­дён­ную уби­ва­ли.

Со­глас­но ми­фам , мир был соз­дан ог­ром­ным жу­ком, пер­вые муж­чи­на и жен­щи­на бы­ли склее­ны ме­ж­ду со­бой до тех пор, по­ка жук не разъ­еди­нил их; гром про­из­во­дит­ся ми­фическими пти­ца­ми; «без­мя­теж­ный век» че­ло­ве­че­ст­ва за­кон­чил­ся то­гда, ко­гда де­воч­ка от­ве­ти­ла на зов ду­ха де­ре­ва; ми­ро­вой по­топ, раз­ру­шив­ший из­на­чаль­но соз­дан­ный мир, был вы­зван мен­ст­руи­рую­щей де­воч­кой, ко­то­рая ос­кор­би­ла во­дя­но­го змея (ра­ду­гу), по­дой­дя к во­де.

В конце XIX - начале XX веков южные ленгуа по­па­ли под влия­ние анг­ли­кан­ских мис­сий. Зем­ли се­вер­ных ленгуа в 1920-1930-х годах бы­ли за­хва­че­ны немецкими ко­ло­ни­ста­ми-мен­но­ни­та­ми. Современные ленгуа за­ни­ма­ют­ся в основном зем­ле­де­ли­ем (ты­к­ва, ба­тат, ку­ку­ру­за, слад­кий ма­ни­ок, та­бак; за план­та­ция­ми уха­жи­ва­ют в основном муж­чи­ны) и жи­вот­но­вод­ст­вом (круп­ный ро­га­тый скот, ов­цы, ло­ша­ди), ра­бо­та­ют по най­му на ран­чо, из­го­тав­лива­ют на про­да­жу из­де­лия кус­тар­но­го про­мыс­ла; до­бы­ва­ют игу­ан и других яще­риц, змей. Не­боль­шие груп­пы южных ленгуа со­хра­ня­ют тра­диционный об­раз жиз­ни. Около 25% северных ленгуа про­жи­ва­ют в го­ро­дах. Име­ют ор­га­ни­за­ции, бо­рю­щие­ся за воз­вра­ще­ние зе­мель и со­ци­аль­но-по­ли­тические права: Ко­ор­ди­на­тор ту­зем­ных ли­де­ров Ниж­не­го Ча­ко, Ре­гио­наль­ная ту­зем­ная фе­де­ра­ция Центр. Ча­ко, Организация об­щин се­вер­ных энлхет.

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