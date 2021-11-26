ЛЕНГУА
ЛЕНГУА - индейский народ в Центральном Парагвае.
Живут в основном на севере департамента Пресиденте-Аес и на северо-востоке департамента Бокерон. Численность 14 тысяч человек (2009 год, оценка). Около 1,5 тысяч человек живут также в провинции Формоса на северо-востоке Аргентины (южные ленгуа, энсет). Свыше 90% ленгуа говорят на языке ленгуа маскойской семьи; диалекты - северные (энлхет, ээнтлит, вовак) и южный (эншет). Письменность на основе латинского алфавита. Также говорят на гуарани и испанском языке. Большинство ленгуа - христиане (в основном меннониты, южные ленгуа - англикане).
Традиционная культура типична для индейцев Гран-Чако. До 1930-х годов сохраняли традиционную культуру. Традиционные занятия - полукочевая охота (страусы нанду, олени; использовались бола), собирательство, рыболовство (при помощи запоров и плетёных корзин). Лагерь состоял из поставленных в ряд навесов, крытых камышовыми циновками. Традиционная одежда - кожаные набедренная повязка и плащ, позднее шерстяная накидка. Мужчины носили красную шерстяную налобную повязку с геометрическми орнаментом из раковин или бисера, концы которой спускались на спину; ожерелья из раковин, лабретку в форме языка (отсюда название «ленгуа»). Практиковались татуировка и раскраска лица и тела. Для курения табака использовали деревянные и глиняные трубки.
Ленгуа, как и другие индейцы Чако, отличались воинственностью. Делились на экзогамные локальные группы, состоявшие из больших уксорилокальных семей (50-200 человек), имевших свои территории и названия; несколько локальных групп объединялись в эндогамную группу, периодически собиравшуюся для общественных и ритуальных целей. Во главе группы стоял вождь - глава доминирующей семьи, который часто был также шаманом. Счёт родства билатеральный с тенденцией к матрилатеральности. Система терминов родства бифуркативного или генерационного типа. Сиблинги классифицируются по относительному полу. Распространены текнонимия и некронимия (наименование людей в зависимости от их родственного статуса по отношению к умершим). Покойников хоронили в земле в сидячем или скорченном положении, головой на запад; дом умершего (а иногда целое селение, где он жил) сжигался. Был развит шаманизм. Верили в пророческие сновидения. Практиковались женские инициации, во время которых юноши в масках изображали угрожавших девушкам духов. Если первым ребёнком была девочка, новорождённую убивали.
Согласно мифам, мир был создан огромным жуком, первые мужчина и женщина были склеены между собой до тех пор, пока жук не разъединил их; гром производится мифическими птицами; «безмятежный век» человечества закончился тогда, когда девочка ответила на зов духа дерева; мировой потоп, разрушивший изначально созданный мир, был вызван менструирующей девочкой, которая оскорбила водяного змея (радугу), подойдя к воде.
В конце XIX - начале XX веков южные ленгуа попали под влияние англиканских миссий. Земли северных ленгуа в 1920-1930-х годах были захвачены немецкими колонистами-меннонитами. Современные ленгуа занимаются в основном земледелием (тыква, батат, кукуруза, сладкий маниок, табак; за плантациями ухаживают в основном мужчины) и животноводством (крупный рогатый скот, овцы, лошади), работают по найму на ранчо, изготавливают на продажу изделия кустарного промысла; добывают игуан и других ящериц, змей. Небольшие группы южных ленгуа сохраняют традиционный образ жизни. Около 25% северных ленгуа проживают в городах. Имеют организации, борющиеся за возвращение земель и социально-политические права: Координатор туземных лидеров Нижнего Чако, Региональная туземная федерация Центр. Чако, Организация общин северных энлхет.