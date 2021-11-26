ЛАГОС, ФРОЙЛАН ЭСКОБАР РИКАРДО

Ла́гос ( исп. Lagos) , Фройлан Эскобар Рикардо (род. 02.03.1938, Санть­яго) — чилийский политический деятель, президент республики (2000—2006). Политическую деятельность начал в радикальной партии, но в 1961 покинул ее, считал себя независимым левым. Президент Чили С. Альенде в 1972 назначил его послом в Москву, но сенат не успел утвердить это назначение до переворота 1973. После переворота Л. эмигрирует, присоединяется к Социалистической партии. В 1983 возглавляет Демократический альянс, борется за объединение расколотой соцпартии. Арестован спецслужбами Чили по обвинению соучастия в покушении на Пиночета в 1986. С началом транзита к демократии основал и возглавил Партию за демократию, вошедшую в левоцентристскую коалицию «Согласие за демократию». В качестве кандидата от этого блока становится президентом республики в 2000. На посту президента проводил активную социальную политику, ставя задачей снижение бедности в стране, инициировал расследования нарушений прав человека во время диктатуры. В 2005 провел реформу пиночетовской конституции. В 2017 вновь выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но социалистическая партия не поддержала его.

Лит. : Дабагян Э. С. Рикардо Лагос: политический портрет. М., 2006; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили ХХ века. М., 2009; Дьякова Л. В. Чилийская демократия. М., 2013.