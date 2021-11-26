КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧИЛИ (КПЧ)

Коммунистическая пaртия Чили (КПЧ) — создана Л. Э. Рекабарреном в 1912, называлась Рабочая социалистическая партия.

В 1922 после съезда в Ранкагуа преобразована в коммунистическую, ставшую секцией Коммунистического Интернационала . Опиралась на самый крупный профсоюзный центр (в 1924 в нем состояло 30 тыс. человек) — Рабочую федерацию (ФОЧ), где руководство принадлежало КПЧ. Партия имела представительство в парламенте. В период диктатуры К. Ибаньеса (1927—1931) из-за репрессий численность партии упала с 2 тыс. до 150 членов. Следуя сектантским установкам «третьего периода» Коминтерна, выдвигала лозунги установления советской власти, что привело к оппозиции КПЧ в отношении «Социалистической республики» (1932) и попыткам восстаний в Копияпо и Вальенаре (1931). В этот период от партии откололась Левая оппозиция во главе с М. Идальго, затем присоединившаяся к Социалистической партии. После 7-го конгресса Коминтерна в 1935 был взят курс на создание Народного фронта. КПЧ делала ставку на союз с Радикальной партией, к которому присоединилась и социалистическая партия. Кандидат от Народного фронта победил на президентских выборах 1938. На выборах 1942 и 1946 КПЧ поддерживает кандидатуры радикалов, а в 1946 участвуют в правительстве. В 1948, после приятия закона о защите демократии, партия запрещена, а члены партии лишены избирательных прав. 10 лет партия находится вне закона. В 1958 в партии происходит раскол и левацкая часть во главе с Л. Рейносо образует свою организацию, ставшую в 1960-е маоистской. В 1958 КПЧ вошла в избирательный блок с социалистами (Фронт народного действия), выдвинувший на пост президента Сальвадора Альенде , получившего на выборах 28,9 % голосов и занявшего 2-е место. В 1964 тот же левый блок получил уже 38,6 % голосов. КПЧ выдвинула стратегию «чилийского пути к социализму», подразумевавший действие через выборы и сохранение многопартийной системы. В сентябре 1970 блок коммунистов, социалистов и других левых партий «Народное единство» во главе с С. Альенде выиграли президентские выборы. В блоке левых КПЧ занимала умеренные позиции, близкие Альенде. Несмотря на экономические и политические трудности число голосовавших за Народное единство и КПЧ росло, что заставило правую реакцию по главе с А. Пиночетом пойти на военный переворот. 11 сентября 1973 Альенде был свергнут, КПЧ объявлена вне закона, на партию обрушились беспрецедентные для Чили репрессии. В 1976 генеральный секретарь КПЧ Л. Корвалан был обменян на советского диссидента Вл. Буковского. КПЧ характеризовала военный режим как фашистский и после пленума 1977 приняла стратегию вооруженного свержения диктатуры. Была создана вооруженная организация Патриотический фронт Мануэля Родригеса, осуществившая, в частности, покушение на Пиночета в 1986. После восстановления демократии КПЧ получила на выборах около 7 % голосов, не имея представительства в Конгрессе. На президентских выборах 1999 лидер партии Гладис Марин получила около 4 %. В 2013 КПЧ вошла в блок левоцентристских партий Новое большинство, победивший на выборах. КПЧ получила министерские посты в правительстве М. Бачелет, в Конгрессе представлена 6 депутатами.

Лит.: Рамирес Некочеа Э. Зарождение и развитие коммунистической партии Чили. Очерк социальной и политической истории Чили. М., 1984; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили ХХ века. М., 2009; Carmelo Furci. The Chilean Communist Party and the Road to Socialism. London, 1984.