КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ

КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ - государственный и по­ли­тический дея­тель Ку­бы.

Ге­рой Советского Сою­за. Из се­мьи круп­ного зем­ле­вла­дель­ца; брат Р. Ка­ст­ро Рус . В 1942-1945 годах учил­ся в Ка­то­лическом кол­лед­же в Га­ва­не, в 1950 году окон­чил юри­дический факультет Га­ван­ско­го университета, доктор пра­ва. В го­ды учё­бы один из ве­ду­щих дея­те­лей сту­денческого дви­же­ния, ли­дер мо­ло­дёж­но­го кры­ла Пар­тии ку­бинского на­ро­да («Ор­то­док­сы»). В 1952 году вы­дви­нут от этой пар­тии кан­ди­да­том в де­пу­та­ты Национального кон­грес­са Ку­бы, од­на­ко вы­бо­ры не со­стоя­лись в свя­зи с государственным пе­ре­во­ро­том, осу­ще­ст­в­лён­ным 10.03.1952 генералом Ф. Ба­ти­стой. От­каз Вер­хов­но­го су­да Ку­бы при­нять к рас­смот­ре­нию за­яв­ле­ние Кастро Рус, со­дер­жав­шее тре­бо­ва­ние осу­дить Ф. Ба­ти­сту за на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ции, по­бу­дил его встать на путь ре­во­люционной борь­бы. Кастро Рус воз­гла­вил не­боль­шую груп­пу бывших чле­нов Пар­тии ку­бинского на­ро­да, взяв­ших на во­ору­же­ние ло­зун­ги Ку­бинской ре­во­люционной пар­тии, соз­дан­ной Х. Мар­ти-и-Пе­ре­сом в 1892 году (бла­го­сос­тоя­ние всех жи­те­лей ост­ро­ва как ос­но­во­по­ла­гаю­щая цель борь­бы, «не­об­хо­ди­мая вой­на» как сред­ст­во дос­ти­же­ния этой це­ли, «фор­ми­ро­ва­ние но­во­го на­ро­да по­сред­ст­вом ис­крен­ней де­мо­кра­тии», за­щи­та го­су­дар­ст­вом ин­те­ре­сов ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния и другие). 26.07.1953 года ру­ко­во­дил воо­руженным на­па­де­ни­ем на ка­зар­мы Мон­ка­да в городе Сан­ть­я­го-де-Ку­ба. Был аре­сто­ван. На су­де вы­сту­пил с мно­го­часо­вой ре­чью «Ис­то­рия ме­ня оп­рав­да­ет», в ко­то­рой под­верг кри­ти­ке дик­та­тор­ский ре­жим и из­ло­жил про­грам­му национально-ос­во­бо­дительной борь­бы и ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний на Ку­бе. При­го­во­рён к 15 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В мае 1955 года ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии. В том же го­ду эмиг­ри­ро­вал в Мек­си­ку. Соз­дал по­ли­тическую организацию «Дви­же­ние 26 ию­ля», про­воз­гла­сив­шую сво­ей це­лью свер­же­ние ре­жи­ма Ф. Ба­ти­сты, ли­к­ви­да­цию ла­ти­фун­диз­ма, вос­ста­нов­ле­ние всех со­ци­аль­ных за­вое­ва­ний, унич­то­жен­ных дик­та­ту­рой, не­мед­лен­ную ин­ду­ст­риа­ли­за­цию стра­ны, ре­фор­мы об­ра­зо­ва­ния и на­ло­го­вой сис­те­мы, ре­ор­га­ни­за­цию административного ап­па­ра­та, унич­то­же­ние ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции и др. В декабре 1956 года вы­са­дил­ся в провинции Орь­ен­те с ях­ты «Гран­ма» во гла­ве груп­пы пат­рио­тов, ко­то­рая со вре­ме­нем пре­вра­ти­лась в Пов­станческую ар­мию, раз­вер­нув­шую пар­ти­зан­скую борь­бу про­тив дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма (смотрите Ку­бин­ская ре­во­лю­ция ). В хо­де борь­бы стал об­ще­при­знан­ным национальным ли­де­ром. По­сле по­бе­ды ре­во­лю­ции воз­гла­вил Ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во Рес­пуб­ли­ки Ку­ба (16.02.1959 года). В 1960 году до­бил­ся объ­е­ди­не­ния трёх влия­тель­ных по­ли­тических сил - «Дви­же­ния 26 ию­ля», Народно-со­циа­ли­стической пар­тии и «Ре­во­люционного ди­рек­то­ра­та 13 мар­та» в рам­ках Объ­е­ди­нён­ных ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций. 16.04.1961 года объ­я­вил о пе­ре­хо­де к со­циа­ли­стическим пре­об­ра­зо­ва­ни­ям. В апреле 1961 года ру­ко­во­дил раз­гро­мом на­ём­ни­ков-контр­ре­во­лю­цио­не­ров, вторг­ших­ся на Ку­бу в районе Плая-Хи­рон. В середине 1961 года ини­ции­ро­вал пре­об­ра­зо­ва­ние Объ­е­ди­нён­ных ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций в Еди­ную пар­тию со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции Ку­бы, ко­то­рая в октябре 1965 года бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Ком­му­ни­стическую пар­тию Ку­бы (КПК) . С мо­мен­та соз­да­ния КПК за­ни­мал пост 1-го сек­ре­та­ря ЦК. С декабря 1976 года председатель Государственного со­ве­та и СМ Рес­пуб­ли­ки Ку­ба.

Под руководством Кастро Рус Рес­пуб­ли­ка Ку­ба до­би­лась зна­чительных ус­пе­хов в со­ци­аль­но-эко­но­мическом раз­ви­тии. Во мно­гом они бы­ли об­ус­лов­ле­ны про­во­див­шим­ся Кастро Рус кур­сом на раз­ви­тие все­сто­рон­них от­но­ше­ний с СССР. В 1959-1989 годах сред­не­го­до­вой рост ВВП со­став­лял 4,6%, про­дол­жи­тель­ность жиз­ни ку­бин­цев уве­ли­чи­лась на 14 лет, дет­ская смерт­ность со­кра­ти­лась поч­ти в 6 раз (с 60 до 11,1 на 1000 жи­во­рож­дён­ных), де­тям предо­став­ле­на воз­мож­ность по­лу­чить бес­плат­ное 8-лет­нее об­ра­зо­ва­ние, си­сте­мой со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния бы­ло ох­ва­че­но всё на­се­ле­ние рес­пуб­ли­ки, уро­вень без­ра­бо­ти­цы со­кра­тил­ся с 33% до 5,5% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, всем граж­да­нам рес­пуб­ли­ки бы­ло пре­до­став­ле­но пра­во по­лу­чить зе­мель­ный на­дел. В 1976 году Кастро Рус ини­ции­ро­ва­но при­ня­тие но­вой Кон­сти­ту­ции, за­кре­пив­шей про­изо­шед­шие в стра­не со­ци­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. В ус­ло­ви­ях спа­да в российско-ку­бинских от­но­ше­ни­ях в начале 1990-х годов под руководством Кастро Рус бы­ла вы­ра­бо­та­на но­вая стра­те­гия эко­но­мического раз­ви­тия Ку­бы, в рам­ках ко­то­рой став­ка бы­ла сде­ла­на на ос­вое­ние но­вых тех­но­ло­гий и но­вых рын­ков сбы­та ку­бинской про­дук­ции, на раз­ви­тие ту­риз­ма и на при­вле­че­ние иностранного ка­пи­та­ла (при обес­пе­че­нии его пол­ной юри­дической за­щи­щён­но­сти).

В кон­це ию­ля 2006 года в свя­зи с бо­лез­нью вре­мен­но пе­ре­дал свои пол­но­мо­чия Р. Ка­ст­ро Рус. В феврале 2008 года ос­та­вил пост председателя Государственного со­ве­та. Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1961 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1963, 1972, 1986 годы).

Сочинения:

Ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. М., 1960;

Ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. 1961-1963. М., 1963;

На­ше де­ло по­бе­ж­да­ет. Ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. 1963-1964. М., 1965;

Пусть веч­но жи­вет бес­смерт­ный Ле­нин! М., 1970;

Си­ла ре­во­лю­ции - в един­ст­ве. М., 1972;

Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция и Ку­бин­ская ре­во­лю­ция. М., 1978;

Cien horas con Fi­del. 2 ed. La Habana, 2006.