КААМАНЬО ДЕНЬО ФРАНСИСКО АЛЬБЕРТО
КААМАНЬО ДЕНЬО ФРАНСИСКО АЛЬБЕРТО - военный и политический деятель Доминиканской Республики, полковник.
Из семьи генерала. Окончил Военнную школу в Санто-Доминго, в 1954-1960 годах учился на военных курсах в США и Панаме. С 1960 года служил в рядах национальной полиции.
Выступив с требованиями восстановления демократического правительства Х.Д. Боша, 24 апреля 1965 года вместе с группой демократически настроенных офицеров захватил власть. 4 мая 1965 года на заседании Национального конгресса избран временным президентом Доминиканской Республики.
Выдвинул программу проведения широких демократических преобразований и восстановления конституции 1963 года.
В период «Конституционалистов восстания» 1965-1966 годов руководил борьбой против сил военной хунты генерала Э. Весин-и-Весина и высадившихся на территории республики американских войск. В условиях поражения конституционалистов 3 сентября 1965 года передал власть бывшему министру иностранных дел в правительстве Боша - Э. Гарсии Годою.
После прихода к власти Х. Балагера Рикардо назначен военным атташе в Лондон (смотри Дипломатия), но вскоре оставил этот пост (за что был уволен с военной службы) и занялся подготовкой вооруженного выступления против власти. Убит в феврале 1973 года при попытке высадиться с группой повстанцев на территории Доминиканской Республики.
Именем Кааманьо Деньо названа одна из улиц города Санто-Доминго.