КААМАНЬО ДЕНЬО ФРАНСИСКО АЛЬБЕРТО

КААМАНЬО ДЕНЬО ФРАНСИСКО АЛЬБЕРТО - во­енный и по­ли­тический дея­тель До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки, пол­ков­ник.

Из се­мьи ге­не­ра­ла. Окон­чил Во­еннную шко­лу в Сан­то-До­мин­го, в 1954-1960 годах учил­ся на во­енных кур­сах в США и Па­на­ме. С 1960 года слу­жил в ря­дах национальной по­ли­ции.

Вы­сту­пив с тре­бо­ва­ния­ми вос­ста­нов­ле­ния де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва Х.Д. Бо­ша, 24 апреля 1965 года вме­сте с груп­пой де­мо­кра­ти­чес­ки на­стро­ен­ных офи­це­ров за­хва­тил власть. 4 мая 1965 года на за­се­да­нии Национального конг­рес­са из­бран временным пре­зи­ден­том До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки.

Вы­дви­нул про­грам­му про­ве­де­ния ши­ро­ких де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний и вос­ста­нов­ле­ния кон­сти­ту­ции 1963 года.

В пе­ри­од «Кон­сти­ту­цио­на­ли­стов вос­ста­ния» 1965-1966 годов ру­ко­во­дил борь­бой про­тив сил во­енной хун­ты генерала Э. Ве­син-и-Ве­си­на и вы­са­див­ших­ся на тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки американских войск. В ус­ло­ви­ях по­ра­же­ния кон­сти­ту­цио­нали­стов 3 сентября 1965 года пе­ре­дал власть быв­ше­му министру иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве Бо­ша - Э. Гар­сии Го­дою.

По­сле при­хо­да к вла­сти Х. Ба­ла­ге­ра Ри­кар­до на­зна­чен во­енным ат­та­ше в Лон­дон (смотри Дипломатия ), но вско­ре оста­вил этот пост (за что был уво­лен с во­енной служ­бы) и за­нял­ся под­го­тов­кой воо­руженного вы­ступ­ле­ния про­тив вла­сти. Убит в феврале 1973 года при по­пыт­ке вы­са­дить­ся с груп­пой пов­стан­цев на тер­ри­то­рии До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки.

Име­нем Кааманьо Деньо на­зва­на од­на из улиц города Сан­то-До­мин­го.