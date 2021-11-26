ИДИГОРАС ФУЭНТЕС МИГЕЛЬ
ИДИГОРАС ФУЭНТЕС МИГЕЛЬ - государственный и военный деятель Гватемалы.
В 1915 году окончил Военную академию, работал инженером. В 1918-1933 годах военный атташе в США и во Франции. При диктаторском режиме Х. Убико в 1933-1944 годах губернатор департаментов Петен, Халапа, Сан-Маркос и Реталулеу, министр общественных работ.
С 1945 года на дипломатической службе. В 1950 году баллотировался на пост президента. Проиграв выборы, эмигрировал в Сальвадор. В 1954 году участвовал в свержении демократического правительства Х. Арбенса Гусмана. С 1955 года посланник, с 1956 года посол в Колумбии.
В 1958 году избран гватемальским Конгрессом президентом. Во внутренней и внешней политике ориентировался на США, способствовал внедрению иностранных капитала в экономику страны, поощрял деятельность американских монополий (главным образом «United Fruit Co.»). Разорвал дипломатич. отношения с Кубой, обвинив её правительство в поддержке повстанческого движения, развернувшегося в Гватемале.
Сотрудничал с ЦРУ, предоставил ряд областей Гватемалы под военные базы, использовавшиеся в т. ч. для подготовки неудавшегося вторжения на Кубу в бухте Кочинос в апреле 1961 года. Свергнут военными в марте 1963 года.