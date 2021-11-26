АЛЬМАРАС ПАС СЕРХИО

АЛЬМАРАС ПАС СЕРХИО (Almaraz Paz Sergio) - боливийский политический деятель, историк, публицист .

В 1940-е годы вступил в молодежную организацию Левой революционной партии (ПИР), проходил стажировку в школе Компартии Чили, по возвращении в Боливию вошел в группу «Ленин», входившую в ПИР.

В 1950 году порвал с ПИР, став одним из основателей Компартии Боливии. Избран первым генеральным секретарем КПБ. Во время реакции в 1951 году сослан в лагерь на о. Куати на Титикаке. После революции 1952 года участвовал в создании Боливийского рабочего центра (КОБ), выступал за сотрудничество с национал-реформистами из правящей партии МНР. За эту линию был исключен из КПБ.

Проповедовал «гуманистический марксизм», антиимпериализм. Основал журнал «Праксис», ставший связующим звеном между марксистами , националистами и левыми христианами, сторонниками «теологии освобождения».

Способствовал формированию нового левого движения в Боливии в 60-е годы ХХ века.

Важнейшие историко-публицистические работы: «Власть и падение. Олово в истории Боливии» (1967), «Реквием для республики» (1969).