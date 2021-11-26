АЛЬФОНСИН РАУЛЬ РИКАРДО

АЛЬФОНСИН РАУЛЬ РИКАРДО - политический и государственный деятель, лидер Гражданского радикального союза - радикальной партии, президент Аргентины (1983-1989).

Политика А. характеризовалась утверждением демократического режима в Аргентине. Впервые в истории Аргентины и Латинской Америки члены военой хунты, ответственные за преступления , были отданы под суд, признаны виновниками репрессий и нарушений прав человека и осуждены на длительные сроки заключения. С именем А. связано укрепление международных позиций страны. В 1984 он стал одним из учредителей «Делийской шестерки», выступившей за ядерное разоружение и разрядку напряженности в мире; в 1985 «Группы поддержки Контадоры» против военного вмешательства в дела Центр. Америки.

Автор статьи: Казаков В.П.