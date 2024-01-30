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19.06.2026
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
Что из перечисленного было характерной чертой экономики стран «реального социализма» в Восточной Европе в 1960-1970-е годы?
Отсутствие государственной собственности и полная приватизация предприятий.
Приоритетное развитие лёгкой промышленности и сферы услуг.
Ориентация исключительно на внутренний рынок без внешней торговли.
Государственная собственность, централизованное планирование и дефицит товаров народного потребления.
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