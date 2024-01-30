11 класс | Всеобщая история

От крушения Пражской весны к триумфу "бархатной" революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии (август 1968 — ноябрь 1989·г.)

Задорожнюк Э. Г.

Данная работа — первое в отечественной историографии научное исследование, посвященное истории чехословацкого оппозиционного движения и его важнейшей составляющей — диссидентства; анализируются основные формы и направления оппозиционной деятельности; прослеживаются перипетии формирования широкого спектра противостоявших "режиму нормализации" независимых инициатив и структур; дана их типология и эволюция программных установок; зафиксирована смена парадигмы оппозиционной деятельности — переход от политической активности к концепции "неполитической политики".