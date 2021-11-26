ЖЕЛЕВ ЖЕЛЮ

ЖЕЛЕВ ЖЕЛЮ - болгарский государственный и политический деятель, философ.

Окон­чил гим­на­зию в городе Шу­мен, фи­лософский факультет Со­фий­ско­го университета (1958). Член Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (БКП) с 1960 года, в 1965 году ис­клю­чён из БКП по по­ли­тическим при­чи­нам и вы­слан из Со­фии. В 1967 году на­пи­сал книгу «То­та­ли­тар­ная дер­жа­ва», из­дан­ную в 1982 году под названием «Фа­шизм» и вско­ре изъ­я­тую из про­да­жи. В 1975-1982 годах со­труд­ник Института куль­туры. В 1988 году соз­дал по­лу­ле­галь­ный по­ли­тический «Клуб в под­держ­ку глас­но­сти и пе­ре­строй­ки», в 1989 году один из ос­но­ва­те­лей Сою­за де­мо­кра­ти­че­ских сил (СДС). С декабря 1989 года депутат Ве­ли­ко­го народного со­б­ра­ния Бол­га­рии, 1 августа 1990 года из­бран его пред­се­да­те­лем и пре­зи­ден­том Бол­га­рии. На пер­вых пря­мых вы­бо­рах пре­зи­ден­та в 1992 году вновь из­бран на этот пост от СДС. В 1996 году из-за внут­ри­пар­тий­ных про­ти­во­ре­чий СДС вы­дви­ну­ла на пост пре­зи­ден­та П. Стоя­но­ва. В январе 1997 года Желев ушёл в от­став­ку. Уча­ст­во­вал в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах от пар­тии Ли­бе­раль­ная аль­тер­на­ти­ва, ко­то­рая на­бра­ла лишь 0,32% го­ло­сов из­би­ра­те­лей (апрель 1997 года). С мая 2001 года председатель соз­дан­но­го по его ини­циа­ти­ве Бал­кан­ско­го по­ли­тического клу­ба, объ­е­ди­няю­ще­го бывших глав го­су­дарств и пра­ви­тельств Юго-Восточной Ев­ро­пы.

Сочинения:

Чо­векът и не­го­ви­те лич­но­сти: Ре­ля­ци­он­на тео­рия за лич­но­ста. Со­фия, 1991;

Фа­шизм. То­та­ли­тар­ное го­су­дар­ст­во. М., 1991;

Ре­ал­но­то фи­зи­че­ско про­стран­ст­во. Со­фия, 1996.