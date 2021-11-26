ЖЕЛЕВ ЖЕЛЮ
ЖЕЛЕВ ЖЕЛЮ - болгарский государственный и политический деятель, философ.
Окончил гимназию в городе Шумен, философский факультет Софийского университета (1958). Член Болгарской коммунистической партии (БКП) с 1960 года, в 1965 году исключён из БКП по политическим причинам и выслан из Софии. В 1967 году написал книгу «Тоталитарная держава», изданную в 1982 году под названием «Фашизм» и вскоре изъятую из продажи. В 1975-1982 годах сотрудник Института культуры. В 1988 году создал полулегальный политический «Клуб в поддержку гласности и перестройки», в 1989 году один из основателей Союза демократических сил (СДС). С декабря 1989 года депутат Великого народного собрания Болгарии, 1 августа 1990 года избран его председателем и президентом Болгарии. На первых прямых выборах президента в 1992 году вновь избран на этот пост от СДС. В 1996 году из-за внутрипартийных противоречий СДС выдвинула на пост президента П. Стоянова. В январе 1997 года Желев ушёл в отставку. Участвовал в парламентских выборах от партии Либеральная альтернатива, которая набрала лишь 0,32% голосов избирателей (апрель 1997 года). С мая 2001 года председатель созданного по его инициативе Балканского политического клуба, объединяющего бывших глав государств и правительств Юго-Восточной Европы.
Сочинения:
Човекът и неговите личности: Реляционна теория за личноста. София, 1991;
Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991;
Реалното физическо пространство. София, 1996.