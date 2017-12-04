За что нападают на «Алёшу»? Одной из достопримечательностей старинного болгарского города Пловдива является памятник советскому воину-освободителю (в народе получивший название «Алёша»). Памятник виден из каждой точки города и напоминает о роли Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. Идея создания этого памятника возникла в 1948 году у самих жителей Пловдива. Был создан общегородской комитет, в который вошли известные общественные деятели, художники, писатели и учителя. 5 ноября 1957 года состоялось торжественное открытие монумента. Этот памятник стал важным связующим звеном в большой дружбе, которая сложилась между русским и болгарским народами. А во второй половине 1960-х вся Болгария запела замечательную советскую песню «Стоит над... На чтение: 1 минута

Одной из достопримечательностей старинного болгарского города Пловдива является памятник советскому воину-освободителю (в народе получивший название «Алёша»). Памятник виден из каждой точки города и напоминает о роли Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне.

Идея создания этого памятника возникла в 1948 году у самих жителей Пловдива. Был создан общегородской комитет, в который вошли известные общественные деятели, художники, писатели и учителя. 5 ноября 1957 года состоялось торжественное открытие монумента. Этот памятник стал важным связующим звеном в большой дружбе, которая сложилась между русским и болгарским народами. А во второй половине 1960-х вся Болгария запела замечательную советскую песню «Стоит над горою Алёша», сочиненную композитором Эдуардом Колмановским и поэтом Константином Ваншенкиным.

Так продолжалось несколько десятилетий, пока в 1989 году на волне болгарской «бархатной революции» совет общины не предпринял попытку сноса «Алёши», а песня о нем перестала быть официальным гимном города. На защиту монумента встали многие жители Пловдива, памятник отстояли, организовав круглосуточное дежурство. Вторую попытку предпринял мэр Пловдива в 1993 году, и еще одну – совет общины Пловдива в 1996-м. Воспротивились вандализму многие общественные организации Болгарии. В итоге в 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что памятник советскому воину-освободителю является памятником Второй мировой войны и не подлежит сносу.

Вроде бы точка поставлена, все разъяснения даны. Но в 2017 году вандалы осквернили памятник, разрисовав его свастиками, антисемитскими лозунгами и оскорбительными текстами. Атака на памятник «Алёше» была совершена в ночь на пятницу 10 ноября 2017 года, в канун официальных мероприятий по чествованию 60-летия со дня открытия монумента, намеченных на 12 ноября. И в Болгарии, которая всегда воспринималась нами как самая дружественная страна, такие поступки не поддаются никакому объяснению!

Расскажу о своих болгарских впечатлениях. В 1982 году по линии ЦК ВЛКСМ я руководил Поездом дружбы советской молодежи, направившимся в Болгарию. Поездка эта была приурочена ко Дню Победы. Мы, советская делегация в составе 200 человек, принимали участие в театрализованном митинге, посвященном этому событию. Мероприятие проходило на площади в Софии, возле мавзолея Георгия Димитрова. Кроме нас, было много болгарских пионеров, комсомольцев и ветеранов.

В кульминационный момент этого митинга ведущий призвал всех участников преклонить колени в память советских и русских воинов, павших, защищая Болгарию. Все участники преклонили колени, но что меня поразило больше всего, это то, что люди, шедшие в тот момент по площади и вроде не имеющие отношения к нашему мероприятию, тоже встали на колени. И память об этом митинге не оставляет меня равнодушным до сих пор.

А как красочно и торжественно всегда было возле памятника «Алёше»! Какие замечательные цветники разбивали на подходе к монументу! Каждая новобрачная болгарская пара считала своим долгом посетить памятник. А как забыть замечательное болгарское слово «братушки», в которое вкладывалось столько доброты и уважения к братскому народу?!

Очень хочется надеяться, что в наших отношениях с Болгарией такие негативные инциденты уйдут в прошлое, а останутся лишь общая культура, схожие традиции и историческая память, которую не смогут разрушить никакие хулиганы.