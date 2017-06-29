Враг ли Украине маршал Жуков? 28 июня из Харькова пришло известие о том, что вслед за переименованием здесь проспекта, названного в честь «Маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова, местные власти демонтировали и барельеф в его честь. Получилось так, что за несколько дней это уже второе поругание памяти великого полководца. В ночь на 25 июня неизвестные в Одессе сняли памятную доску Жукову, установленную в память о том, что в 1946-1948 годах прославленный военачальник командовал Одесским военным округом. Сведений о том, что Верховная рада Украины или президент Пётр Порошенко официально отказались от признания результатов Второй мировой войны и суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге, пока не поступало. Но... На чтение: 1 минута

28 июня из Харькова пришло известие о том, что вслед за переименованием здесь проспекта, названного в честь «Маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова, местные власти демонтировали и барельеф в его честь. Получилось так, что за несколько дней это уже второе поругание памяти великого полководца. В ночь на 25 июня неизвестные в Одессе сняли памятную доску Жукову, установленную в память о том, что в 1946-1948 годах прославленный военачальник командовал Одесским военным округом.

Сведений о том, что Верховная рада Украины или президент Пётр Порошенко официально отказались от признания результатов Второй мировой войны и суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге, пока не поступало. Но всё к тому, похоже, идёт. Потому что иначе как издевательством над элементарным здравым смыслом реализацию принятого в мае 2015 года пресловутого украинского закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» не назовёшь.

Принятый радой закон получился таким же мутноватым, как местный самогон. Запрет пропаганды советской символики в нищей стране привёл к многочисленным и дорогостоящим переименованиям городов и улиц. Срывать же памятные доски в честь маршалов проще всего, потому как удовольствие это почти бесплатное, хотя, как показывает практика, разного рода неизвестным срывателям табличек обычно могут приплачивать.

Цель харьковского и одесского демонтажа предельно ясна – стереть из памяти украинского народа память о его собственном участии в Великой Отечественной войне и о том, кто освободил эти края от нацистских оккупантов. Сотрудничество почитаемых сегодня в Киеве националистов типа Романа Шухевича с Гитлером часто преподносится как благо, а нацистский фюрер, как и в немецкой пропаганде 1940-х годов, порой предстаёт «освободителем» Украины.

Сами же гитлеровцы предельно ясно выражались насчёт судеб оккупированного ими населения под их владычеством. Вот только несколько строк из директивы имперского комиссара Украины, обнародованной ровно 75 лет тому назад, 22 июня 1942 года: «Украинцы нуждаются в руководстве.

В ходе истории они доказали, что неспособны к самостоятельности. Но если ими хорошо руководить и направлять ими, то они являются послушной рабочей силой. Под хорошим надзором они даже пунктуальны и усердны».

Чудесный европейский выбор получается, не правда ли? Евросоюз со своим безвизовым режимом под этой бумагой, кстати, и сегодня может подписаться запросто.

Но маршал Жуков и Красная Армия имели совсем другие взгляды на судьбу украинского народа, они пришли его освобождать от гитлеровцев. За это маршалу, собственно, и достаётся в современных Харькове и Одессе. И не только там. Вот высказывание от 28 июня телеведущего Владимира Познера, недовольного другой мемориальной доской – Верховному Главнокомандующему в Московской государственной юридической академии: «С моей точки зрения, Сталин — преступник, в принципе, и его, и его сподвижников следовало судить точно так же, как судили нацистских преступников в Нюрнберге».

Среди «сподвижников» товарища Сталина маршал Жуков занимает самое видное место, хотя порой полководец и попадал у вождя в немилость: поэтому, он, собственно, и оказался в 1946-м в Одесском военном округе. Так что, и Жукова судить в «новом Нюрнберге»? Удивительно, что рада и Порошенко ещё не поддержали эту инициативу телевизионного деятеля искусств. Теперь им снимать памятные доски и разрушать памятники будет сподручнее – в любой момент можно сослаться на Познера.