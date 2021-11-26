ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Массовые гражданские выступления в 1989-1990 гг., которые привели к падению коммунистических режимов в Восточной Европе. Столкнувшись в конце 80-х гг. с тяжелыми проблемами, СССР уже не мог поддерживать “братские” коммунистические режимы. Политика М. Горбачева исключала применение силы Советской армией за пределами СССР. В то же время пример Перестройки активизировал реформистов в Восточной Европе. В 1988 г. реформы, проводившиеся коммунистами в СССР и Восточной Европе, стали перерастать в революции, преимущественно – ненасильственные, «бархатные».

В Польше по мере ослабления авторитарного режима В. Ярузельского шло воссоздание структур «Солидарности». В 1988 г. возобновилось стачечное движение. 6 февраля 1989 г. ПОРП была вынуждена вступить в переговоры с оппозицией в рамках «Круглого стола», в котором участвовали основные партии и движения, включая “Солидарность”. На “Круглом столе” были согласованы условия выборов, которые 4 и 18 июня 1989 г. принесли победу “Солидарности”. Переговоры и выборы проходили на фоне массового движения в поддержку лидеров профсоюза. Потерпев поражение, ПОРП преобразовалась в социал-демократическую партию западного типа. В 1990 г. победу на президентских выборах одержал Л. Валенса.

В 1988 г. либеральные преобразования начались в Венгрии, которая уже прошла большой путь реформ при Я. Кадаре . На пост Генерального секретаря ЦК ВСРП вместо престарелого Кадара пришел реформист К. Гросс. Его сторонники преобразовали свою партию в социалистическую и реабилитировали И. Надя. Они взяли курс на создание многопартийной системы и рыночного общества. Появились многочисленные гражданские демократические движения, которые вступили в переговоры с правящей партией за “Круглым столом” по польскому образцу. В 1990 г. на свободных выборах победил оппозиционный Демократический форум. В тех странах, где власти не препятствовали преобразованиям, они прошли бескровно и плавно.

Руководители большинства компартий пытались предотвратить демократические перемены. Но без помощи СССР они не могли противостоять демократическим движениям, которые все активнее поддерживались странами Запада. 10 ноября 1989 г. окружение руководителя Болгарской коммунистической партии Т. Живкова отправило его в отставку и приступило к реформам. Компартия преобразовалась в Социалистическую партию. В 1990 г. президентом Болгарии стал бывший диссидент Ж. Желев.

17 ноября 1989 г. началась “бархатная революция” в Чехословакии. В ответ на жестокий разгон студенческой демонстрации на улицы вышли сотни тысяч чехов и словаков. Коммунистический режим пал без существенного сопротивления. Президентом страны стал писатель-диссидент В. Гавел.

Введение более свободного пропускного режима на границе между Венгрией и Австрией привело к лавинообразному потоку эмигрантов из ГДР, которые стремились через Чехословакию, Венгрию и Австрию попасть в богатую ФРГ, «голосуя ногами» против порядков, сложившихся в Восточной Германии. ФРГ поощряло иммиграцию немцев. После отъезда более 200 тысяч человек экономика ГДР оказалась в критической ситуации. Но и оставшиеся в стране немцы не мирились с “полицейским государством”. Коалиция демократических организаций «Новый форум» и другие движения требовали реформ, отставки руководителя СЕПГ Э. Хонеккера и сноса разделяющей немцев Берлинской стены . 17 октября 1989 г. окружение Хонеккера отправило его в отставку и заявило о проведении реформ. Но это уже не могло остановить процесс революционного свержения режима.

9 ноября 1989 г. под давлением манифестантов пропускные пункты на границе у Берлинской стены были открыты. Началось объединение Германии. В декабре правящая СЕПГ была преобразована в Партию демократического социализма, отказавшись от сохранения прежней социально-политической системы. Первоначально в оппозиционном движении лидировал «Новый форум», выступавший с позиций демократического социализма и равноправного объединения ФРГ и ГДР. Однако, благодаря массированной финансовой и информационной поддержке из ФРГ резко выросло влияние партий, которые были по сути филиалами партий ФРГ. 18 марта 1990 г. на выборах в ГДР победил «Альянс за Германию», который выступал за присоединение ГДР к ФРГ. 31 августа 1990 г. премьер-министры ФРГ Г. Колль и ГДР Л. де Мезьер подписали договор о вхождении ГДР в ФРГ. Это соглашение было одобрено парламентами двух стран и представителями стран-победительниц во Второй мировой войне. ГДР прекратила свое существование, 3 октября 1990 г. Германия объединилась, что стало успехом национальных задач революции.

Демократические процессы в Венгрии вызвали в декабре 1989 г. волнения венгерского меньшинства в соседней Румынии, которые стали детонатором Румынской революции 1989 г. Н. Чаушеску решил подавить это движение силой. 21 декабря 1989 г. в Бухаресте по его приказу собрали демонстрацию в поддержку режима. Но демонстранты стали кричать «Долой Чаушеску!». 22 декабря начались вооруженные столкновения, армия поддержала восставших.

Чаушеску бежал из столицы, был схвачен и казнен вместе с супругой. К власти пришел Фронт национального спасения во главе с бывшим коммунистическим руководителем И. Илиеску , оказавшимся незадолго до революции в опале. Последней после массовых демонстраций в декабре 1990 г. к многопартийности перешла Албания. Правящая сталинистская Албанская партия труда вынуждена была пойти на демократизацию после того, как массы албанцев стали бежать в Италию, а в стране начались студенческие волнения.

Таким образом, в 1990 г. к власти в большинстве стран Восточной Европы пришли сторонники скорейшей “вестернизации”, то есть перестройки общества по западным образцам. Начались реформы, основанные на неолиберальных идеях. В результате прихода в 1990 г. к власти в республиках Югославии националистов начались войны в бывшей Югославии.

Новые правительства стран Восточной Европы требовали скорейшего вывода советских войск со своей территории. У СССР не было ни возможностей, ни желания сохранять свое военное присутствие. В 1990 г. начался вывод войск, в июле 1991 г. были распущены Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи. Единственной мощной военной силой в Европе осталась НАТО. СССР не надолго пережил свой военный блок, в декабре 1991 г. произошел распад СССР. Страны Восточной Европы пошли по пути интеграции в НАТО и Евросоюз.

Автор статьи: Шубин А.В.