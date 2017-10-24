Михаил Мягков: «Власти Литвы выступают как пособники нацистов времён Второй Мировой войны» Накануне стало известно, что на севере Литвы, у советских мемориалов рядом с захоронениями солдат Красной Армии, власти Биржайского района страны санкционировали монтаж табличек, на которых указано, что надписи на памятниках «не соответствуют исторической действительности». На установленных по инициативе муниципалитета табличках указано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде». «Идеологические надписи», о которых идет речь, это поясняющие надписи на мемориалах павшим во время Прибалтийской операции (1944 год) солдатам Красной Армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации. Твёрдую позицию Российского военно-исторического общества по этому вопросу выразил Научный директор... На чтение: 1 минута

Накануне стало известно, что на севере Литвы, у советских мемориалов рядом с захоронениями солдат Красной Армии, власти Биржайского района страны санкционировали монтаж табличек, на которых указано, что надписи на памятниках «не соответствуют исторической действительности».

На установленных по инициативе муниципалитета табличках указано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

«Идеологические надписи», о которых идет речь, это поясняющие надписи на мемориалах павшим во время Прибалтийской операции (1944 год) солдатам Красной Армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.

Твёрдую позицию Российского военно-исторического общества по этому вопросу выразил Научный директор РВИО Михаил Мягков:

- Очень важно понимать, что историческая правда именно в том, что Красная Армия заплатила десятками тысяч жизней за освобождение Литвы от фашизма. На территории этой прибалтийской страны находится, по разным оценкам, от 80 до 140 тысяч захоронений советских солдат и офицеров. В Литве за годы Второй Мировой Войны от рук гитлеровцев погибло до 370 тысяч мирных жителей страны, порядка 200 тысяч из них – евреи. И еще 230 тысяч советских военнопленных было замучено в фашистских концлагерях. Прискорбный факт: охрану этих концлагерей несли литовские коллаборационисты, так называемые «охранные батальоны».

Независимость Литвы и само существование литовского народа стали возможны только благодаря Красной Армии, которая освободила страну от фашистов.

Но сегодня в некоторых странах Европы, в частности в Прибалтике, происходит подмена понятий. Красная Армия выдаётся за оккупационное войско, а «Лесные братья» - пособники нацистов – поднимаются на пьедестал. Но только вдумайтесь в эти цифры: более 25 тысяч человек, включая женщин и детей, было убито этими «братьями» на территории Литвы, и это на 90 процентов литовцы. Это жертвы, которые литовский народ понёс уже после войны, после освобождения от фашистов. На территории Литвы находится, по разным оценкам, от 160 до более, чем 200 тысяч мест захоронений воинов Красной Армии.

Простые люди, литовцы, помнят о подвиге советских солдат. Но очень похоже на то, что в Литве, как и в Польше, проводится государственная политика, направленная на искажение исторической правды, на пересмотр итогов Второй Мировой Войны и результатов Нюрнбергского процесса.

Мы считаем, что это может являться началом специальной программы по дискредитации, а, возможно, и ликвидации в дальнейшем памятников и захоронений советских воинов, расположенных на территории Литвы. По аналогии с тем, что происходит сегодня в Польше, где сносятся памятники благодарности Красной Армии. Где Институт национальной памяти уже говорит о том, что необходимо ликвидировать все памятники, несущие советскую символику, в том числе и на местах захоронений.

Мы категорически против этого. По сути, власти, реализующие такую политику, выступают также, как когда-то пособники нацистов.

За их спиной стоят местные националисты. Но очевидно, что это выгодно и заокеанским партнерам нынешней власти Литвы. Они присматриваются к этой территории с целью полномасштабного развертывания инфраструктуры НАТО, которая в случае необходимости может стать передовым плацдармом для войны против России. Соответственно, перед этим они зачищают территорию, убирают все, что напоминает местному населению подвиг советских солдат и жертву, которую они принесли ради освобождения литовского народа.