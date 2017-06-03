Краткий курс истории. Независимость Черногории 3 июня 2006 года парламент в Подгорице объявил о независимости Черногории. Эта дата официально отмечается в стране как государственный праздник. На чтение: 1 минута

3 июня 2006 года парламент в Подгорице объявил о независимости Черногории. Эта дата официально отмечается в стране как государственный праздник.

1. Хитрые черногорцы из одного события сделали два праздника. 21 мая 2006 года прошёл референдум о независимости страны и выходе её из государственного союза с Сербией. С тех пор 21 мая отмечается как день независимости, а 3 июня – днём объявления независимости. Не исключено, что праздником объявят и 5 июня 2017 года – в этот день Черногория официально вступит в НАТО.

2. Современная черногорская государственность существует благодаря Российской империи. В 1878 году по итогам русско-турецкой войны суверенитет княжества Черногория (с 1910 года – королевства) был международно признан. Александр III даже произносил тост: «За моего единственного друга, князя Николая Черногорского!».

3. До того, как вступить в НАТО, черногорцы постоянно подчёркивали свою симпатию к России при всех политических режимах. Поговорка «Нас и русских – 200 миллионов» придумана уже более ста лет назад и прочно вошла в общественное сознание.