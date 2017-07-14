Украинский театр заборного абсурда В новостях появилась скандальная информация о том, что на Украине патриоты-коррупционеры освоили 3,8 млн долларов, выделенных на строительство стены на границе с Россией. Вообще, маловато украли, могли бы и сам заборчик прихватить. Куда? На дачу к себе, например. Ну это ничего, ещё научатся. Для тех, кто не в курсе Началось всё в 2014. Гений стратегической мысли Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьер-министра Украины, в ходе тяжких мучений всё же разродился. И на свет появилась Идея! Но было это не как в древнегреческой мифологии, когда из головы Зевса родилась премудрая богиня-воительница Афина. Потомок древних укров решил строить «Стену», иначе – «Европейский... На чтение: 1 минута

В новостях появилась скандальная информация о том, что на Украине патриоты-коррупционеры освоили 3,8 млн долларов, выделенных на строительство стены на границе с Россией. Вообще, маловато украли, могли бы и сам заборчик прихватить. Куда? На дачу к себе, например. Ну это ничего, ещё научатся.

Для тех, кто не в курсе

Началось всё в 2014. Гений стратегической мысли Арсений Яценюк , тогда занимавший пост премьер-министра Украины, в ходе тяжких мучений всё же разродился. И на свет появилась Идея! Но было это не как в древнегреческой мифологии, когда из головы Зевса родилась премудрая богиня-воительница Афина. Потомок древних укров решил строить «Стену», иначе – «Европейский вал», призванный защитить не только Украину, но и всю Европу от «злобной» России. Проект планировалось завершить к 2018 году, пропагандистский ролик сообщал, что управятся за шесть месяцев. В августе 2016 года Госпогранслужба Украины сообщила, что проект готов только на десятую часть. Так что нынешняя новость о хищении 3,8 млн долларов, не такая уж и новость.

Мечты сбываются

Политиканство, переходящее в театр абсурда, - наиболее удачная характеристика верхушки нынешней украинской власти. В 2012 году украинские СМИ и блогеры писали о том, что президент Янукович испортил отношения с президентом Путиным, посадив в тюрьму Тимошенко и что скоро вся Украина огородит себя шестиметровым забором не только от Европы, но и от России. Писали с иронией, а вышло предсказание. Вероятно, кто-то из майданных руководителей зацепился за эту идею и возвёл в ранг своей мечты. Что ж, мечты идиотов тоже иногда сбываются. В 2015 году на строительство «Стены» украинские власти выделили около 180 млн долларов. Предполагалось расстояние в 2000 км укрепить сотнями тонн железобетона, пудами колючей проволоки, интеллектуальными системами слежения, системами слежения за системами слежения для ведения автоматического огня по нарушителю, а может, даже усыпать пограничные районы сверхэффективными нано-технологичными микроскопическими пограничниками. И конечно – не забыть установить щеколдочку на калитку. В итоге, летом 2016 года были опубликованы фотографии этого чуда фортификации. Если сказать, что знаменитый австралийский забор (5320 км – самый длинный в мире), защищающий овец от собачек динго, выглядит внушительнее, – значит ничего не сказать: на украинской границе стоял обыкновенный забор из сетки-рабицы и колючей проволоки. Строительство тогда решили заморозить и возобновить в мае-апреле 2017 года, выделив дополнительные 200 млн гривен.

Учиться никогда не поздно

Представители надзорного ведомства Украины , в связи с расследованием дела о хищении 3,8 млн долларов заявили, что уже «изъяты вещественные доказательства», которые подтверждают «причастность должностных лиц ГНС Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности». Отходя от сарказма, хочется сказать, что несмотря на всю абсурдность и комичность ситуации - дело касается безопасности украинских граждан. Не из-за «угрозы» со стороны России, про которую твердят оголтелые чиновники украинской Рады. Речь просто о потенциальной безопасности границ суверенного государства. Ломать – не строить. Воровать – не производить.