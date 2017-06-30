Украина и США за ценой не постоят? Поздним вечером 29 июня из Вашингтона донеслись интересные новости от Дональда Трампа. Посетив американское министерство энергетики, хозяин Белого дома обрадовал присутствовавших таким вот заявлением: «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас». Что бы это значило? Ещё каких-то лет пять назад любой здравомыслящий человек непременно подумал бы, что кто-то сошёл с ума. Ведь только тот, кто плохо учил в школе географию, не знает, что на украинской территории находятся значительные запасы угля, давно разведанные и добываемые. О славной истории шахтёров Юзовки, которая потом стала Сталино, а при Хрущёве – Донецком, написаны книги, сняты фильмы, сочинены песни. Там же, в угольном... На чтение: 1 минута

Поздним вечером 29 июня из Вашингтона донеслись интересные новости от Дональда Трампа. Посетив американское министерство энергетики, хозяин Белого дома обрадовал присутствовавших таким вот заявлением: «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас».

Что бы это значило? Ещё каких-то лет пять назад любой здравомыслящий человек непременно подумал бы, что кто-то сошёл с ума. Ведь только тот, кто плохо учил в школе географию, не знает, что на украинской территории находятся значительные запасы угля, давно разведанные и добываемые. О славной истории шахтёров Юзовки, которая потом стала Сталино, а при Хрущёве – Донецком, написаны книги, сняты фильмы, сочинены песни. Там же, в угольном краю, в той части Донбасса, что при советской власти принадлежала УССР, совершал свои трудовые подвиги знаменитый шахтёр Алексей Стаханов, там же зародилось и знаменитое стахановское движение.

Всё это останется в нашей истории – например, фильм режиссёра Леонида Лукова «Большая жизнь» и песня из него «Спят курганы тёмные» совсем молодого тогда, в 1939 году, композитора Никиты Богословского. Есть там и такие строки:

Там на шахте угольной Паренька приметили, Руку дружбы подали Повели с собой.

А вот это уже про нынешнего украинского президента Порошенко и недавний его визит в Штаты. Так какого лешего угольной стране Украине уголь из штата Пенсильвания в количестве 2 миллиона тонн, который Пётр Алексеевич обещал своим соотечественникам по итогам американского вояжа? Да по старой малороссийской поговорке «Если не съем, то понадкусываю». До января 2017 года уголь на Украине был, как и положено, донбасский, несмотря на конфликт. Потом инициативные граждане из добровольческих батальонов устроили экономическую блокаду Донбасса, Порошенко к ней вскоре примкнул официально.

Чем же обернулась распиаренная блокада непокорных Киеву территорий? Очень интересными географическими новостями. Угля донбасского на Украине нет, приходится закупать у заклятого противника, то есть в России. Сам же Донбасс, как сказал лидер ДНР Александр Захарченко, вскоре планирует начать поставки своего угля во многие страны Европы и в Турцию.

Не правда ли, забавно? Не желая более пополнять бюджет Российской Федерации, Порошенко возжелал ныне покупать уголь американский. Наверное, по принципу «мы за ценой не постоим» – а одни перевозки из Пенсильвании-то немалых денег стоят. Трампу, заметим, эта сделка крайне выгодна, она чётко укладывается в его предвыборные обещания снабдить простых американцев новыми рабочими местами. Киевскому президенту выгодно тоже – он вполне способен наварить на этих поставках кое-что и для себя.

Украине как государству – невыгодно категорически. А для мировой геополитики всё это грозит превратить конфликт в Донбассе в вечный и нерешаемый, как на Ближнем Востоке. Если уголь из Пенсильвании миллионами тонн хлынет на Украину, терять такой рынок американцам будет жалко. А потеряют они его в тот самый день, когда на донбасских шахтах воцарится настоящий мир. Вот и получается, что Порошенко руками своих друзей из-за океана подбрасывает новые поленья в жуткий костёр противостояния на востоке своей собственной страны.