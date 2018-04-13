«Советский солдат спас мою маму…» Как поляки из «Курска» оберегают могилы красноармейцев Вести войну с памятниками советской эпохи в последнее время, к сожалению, стало модным занятием. То и дело мы слышим о том, что где-то вандалы разгромили мемориал советским воинам-освободителям – такое происходит в Прибалтике, на Украине, в Польше и многих других странах, которые в годы Второй мировой войны наши бойцы освобождали от фашистской оккупации. Но есть в этой истории и светлая сторона. Так, в Польше, несмотря на явные антироссийские настроения как в правительстве, так и среди простых граждан, активно действуют волонтеры, которые занимаются сохранением и восстановлением советских военных захоронений и памятников на польской земле. В 2012 году эти неравнодушные люди объединились... На чтение: 2 минуты

Вести войну с памятниками советской эпохи в последнее время, к сожалению, стало модным занятием. То и дело мы слышим о том, что где-то вандалы разгромили мемориал советским воинам-освободителям – такое происходит в Прибалтике, на Украине, в Польше и многих других странах, которые в годы Второй мировой войны наши бойцы освобождали от фашистской оккупации.

Но есть в этой истории и светлая сторона. Так, в Польше, несмотря на явные антироссийские настроения как в правительстве, так и среди простых граждан, активно действуют волонтеры, которые занимаются сохранением и восстановлением советских военных захоронений и памятников на польской земле. В 2012 году эти неравнодушные люди объединились в содружество «Курск» («Kursk»), и на их счету десятки отреставрированных монументов и воинских захоронений.

Очередное крупное мероприятие организация планирует провести в польском местечке Прошовице: 14 апреля 2018 года здесь состоится торжественная церемония открытия кладбища советских воинов. Кладбище, где покоится 641 советский боец, пришло в запустение, но теперь, благодаря трудам добровольцев «Курска», оно снова приобрело надлежащий вид.

«От времени за несколько десятков лет плиты, бордюры и прочее пришло в негодность, покрылось плесенью, разрушилось. Нами были заменены все плиты, гранитные бордюры, довезена дополнительная земля, сделано озеленение, покрашены надгробия, сделана табличка», – рассказывает порталу «История.РФ» руководитель мемориального движения Ежи Тыц. Именно он является создателем и идейным вдохновителем «Курска» и восстанавливает захоронения советских солдат, несмотря на препоны со стороны польских властей.

«Правительство вводит такие законы, которые позволяют вандалам осквернять памятники. У правительства сейчас курс на декоммунизацию, а под этот курс несправедливо попала и память, и памятники советским солдатам», – отметил господин Ежи. Но его энтузиазм не сломить, и работа, проделанная в Прошовице, это подтверждает.

Стоит отметить, что, помимо реставрации кладбища, команда Тыца провела большую работу по определению личности похороненных солдат.

«С помощью Михала Пыресина, представителя Союза ветеранов ВМФ РФ, удалось установить почти 400 имен. У многих из них удалось установить и военный путь», – рассказал Ежи Тыц, добавив, что работа в этом направлении продолжается. Не забыл Ежи упомянуть и тех, кто помогал «Курску» восстанавливать советские захоронения.

«Основным спонсором выступил фонд “Кронштадтский Морской собор” из Питера и лично его гендиректор Андрей Кононов. Но помогали и другие, среди них были и поляки. Нам очень помогли Фонд Александра Поветкина “Возрождение”, московская общественная организация “Почетный Караул”, представители российского журнала “Военная археология”», – перечисляет Ежи.

Когда люди спрашивают, что подвигло его начать заниматься сохранением памятников советским воинам, Ежи отвечает просто: «Советский солдат спас мою маму и ее семью. В годы войны моей маме было 10 лет». Это произошло зимой 1945 года: мать Ежи могла погибнуть, но один из красноармейцев вытащил ее из-под огня. Сейчас ей уже 86 лет, но она до сих пор вспоминает того солдата и с детства учила сына хранить память о советских бойцах и никогда не говорить о них худого слова.

Вместе c Ежи оскверненные и заброшенные мемориалы спасает большая команда, куда входят люди самых разных профессий и национальностей. «“Курск” – это волонтеры: русские, поляки, украинцы, белорусы. Они в разном возрасте. Словом, это все неравнодушные люди, которые помогают по своей возможности», – говорит лидер волонтеров.

У «Курска» далеко идущие планы, а значит – сотни спасенных памятников, хранящих воспоминания об освободительной миссии Красной Армии в годы оккупации Польши нацистами.

«“Курск” сейчас занимается спасением памятников, приговоренных к сносу и разрушению. У нас в планах ремонт кладбища советских солдат в Кракове, создание образовательного центра в Сурмовке (деревня в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. – Прим. ред. ).

Кроме того, волонтеры «Курска» планируют подготовить каталог мест, где увековечена память красноармейцев, освобождавших Польшу. В нем будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат.

Российское военно-историческое общество также активно помогает «Курску» в проведении в жизнь его инициатив. Так, в феврале этого года в РВИО состоялась встреча с руководством и активистами движения в рамках их визита в Москву. В ходе этой встречи обсуждались возможные варианты сотрудничества между странами в вопросах сохранения военно-мемориального наследия. Стороны сошлись во мнении, что точки соприкосновения двух стран стоит искать в общей истории.

«Надо защищать память о советских солдатах, которые прогнали фашизм из Польши. Мы не должны сдаваться! Ведь бой идет за нашу память, нашу жизнь и будущее наших детей. В Красной Армии тоже было много поляков, и теперь мы должны защитить их», – убежден Ежи Тыц.

Остается пожелать ему и его помощникам удачи и надеяться на то, что власти Польши все-таки воспрепятствуют вандалам, глумящимся над памятью о наших павших бойцах. Или уж, по крайней мере, не будут мешать своим сознательным землякам сохранять и беречь эту память.