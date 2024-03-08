СЛОВАКИЯ

Словáкия (Словацкая Республика) — государство в Центральной Европе. Граничит на севере с Польшей, на востоке с Украиной, на юге с Венгрией, на юго-западе с Австрией, на северо-западе с Чехией. Площадь — 49 034 кв. км. Столица Братислава . Численность населения — свыше 5,4 млн человек, более 85 % — этнические словаки. В южных районах Словакии вдоль венгерской границы преобладает венгерское население, венгерский язык имеет равное хождение. Большинство населения — католики, второе место занимают протестанты, около 4 % — греко-католики, 1 % — православные. Официальный государственный язык — словацкий. Крупнейшие города — Братислава, Кошице, Прешов, Жилина, Банска-Бистрица.

На протяжении Средневековья С. была лишь этнографическим понятием, большая ее часть, за исключением Зап. С. вместе с Братиславой, называлась Верхней Венгрией ( венг. Felső-Magyarország). Земли современной С. были заселены еще в период нижнего палеолита, стоянка Гановце недалеко от г. Попрад, где были найдены останки неандертальца, датируется средним палеолитом, позднее здесь проживали мигрирующие племена охотников. В V в. до н. э. сюда пришли фракийские племена, в III в. до н. э. — кельты. В конце V — начале VI в. н. э. плодородные земли по берегам р. Дунай освоили славяне, в VII в. — тюрки авары. В 623/624 против них сложилось надплеменное объединение во главе с Само , прибывшим из франкских земель. В его «державу» в 623–658, вероятно, входила значительная часть Юго-Зап. С., Моравия, Нижняя Австрия, часть Чехии и другие земли левобережного Подунавья.

В 1-й трети IX в. Центральная и Зап. С. были ядром Нитранского княжества , с центром в Нитре. Первый известный князь Прибина воздвиг тут в 828 каменную церковь, с его именем обычно связывают христианизацию местного славянского населения. В борьбе с моравским князем Моймиром I Прибина потерпел неудачу и около 833 был изгнан из Нитры, а его княжество вошло в состав Великоморавской державы . Прибина и его дружина нашли убежище в Восточной марке, получив от Людовика Немецкого в свое управление Блатенское княжество на берегу оз. Балатон. Здесь по дороге в Рим летом 867 останавливались Кирилл и Мефодий .

В 896 в Паннонии появились мадьяры (венгры), под их ударами Великоморавская держава пала (между 902 и 907), включение словацких земель в венгерское государство проходило постепенно вплоть до конца XII в. Часть территорий была присоединена к Венгерскому королевству (см. в ст. Венгрия ) при короле Иштване I Святом . К 1107 король Кальман I Книжник окончательно включил Нитранский район в королевский домен. Тогда же в Нитре было основано епископство под юрисдикцией Эстергомского архиепископа.

Южн. и Зап. С. были наиболее развитой частью венгерского средневекового государства. В XII в. возник целый ряд монастырей, ставших крупными земельными собственниками. Из бенедиктинского аббатства Зобор близ Нитры происходят две самые ранние, 1111 и 1113, грамоты, обнаруженные в словацких землях.

В конце XII в. начался процесс развития городов как торгово-ремесленных центров. В 1238 городские привилегии получила Трнава, через несколько лет — Зволен, Нитра, затем Банска-Бистрица и Тренчин, в 1291 — Братислава ( нем . Пресбург, венг . Пожонь). Центром Вост. С. стал г. Кошице. За счет транзитной торговли процветала Спишская область с центром в г. Левоча.

История словацких земель сливается в этот период с историей Венгерского королевства. В начале XIII в. кризис королевской власти способствовал усилению позиций аристократии и шляхты, чьи права были зафиксированы Золотой буллой 1222 Андрея (Андраша, Эндре) II (1205—1235). В январе 1242 монголам удалось перейти через замерзший Дунай и разорить Юго-Зап. и Вост. С. Под их натиском устояли только хорошо укрепленные города (Братислава, Нитра, Комарно). Слабость центральной власти в последней четверти XIII в. при последних королях из династии Арпадов привела к ожесточенным междоусобицам.

В начале XIV в. словацкие земли оказались разделенными на две части. На западных территориях могущественным правителем стал Мате (Матуш) Чак из Тренчина (1260–1321), на востоке — Омодей Аба. Ситуацию усугубляла борьба за венгерский престол между чешским королем Вацлавом III из рода Пршемысловцев и Карлом I Робертом из неаполитанской Анжуйской династии . По мнению историков, во время правления Анжуйской династии С. окончательно утратила государственность.

В XIV в. реформы в области экономики усилили роль торговли и городов, их количество возросло до 100, распространялась светская образованность. В XIV в. местное зодчество отличается заметным своеобразием. Словацкие мастера возвели ряд церквей с опорной готической системой сводов, велось широкое каменное строительство, в том числе вписанные в пейзаж замки аристократов. (Наиболее известное сооружение — собор Св. Елизаветы в г. Кошице, который после пожара 1378 был возведен по западноевропейскому образцу как пятинефная базилика.) Под влиянием итальянских, чешских и австрийских мастеров развивался словацкий «прекрасный стиль» в живописи.

Заметное влияние на словаков оказало гуситское движение , захватившее соседние чешские территории. В 1428 военные отряды гуситов дошли до Братиславы, в 1431–1433 было совершено еще несколько разорительных походов. В середине XV в. словацкие земли стали ареной династической борьбы за венгерскую корону между Габсбургами , польскими Ягеллонами и венгерскими магнатами. Значительной частью территории завладел чешский магнат-католик Я. Искра из Брандиса . Попытку укрепить королевскую власть предпринял Матьяш Корвин, нанеся в 1467 поражение гуситским отрядам.

Во 2-й половине XV в. в С. начинают проникать гуманистические и ренессансные веяния. В 1467 в Братиславе была основана «Academia istropolitana», просуществовавшая 20 лет. Она имела факультеты искусств, теологии и права и стала одним из центров деятельности специально приглашенных из Италии ученых и архитекторов. Появились новые городские и церковные школы, распространялось книгопечатание. Возросла роль светского образования, большое влияние оказала Реформация .

После смерти Корвина к власти вернулись магнаты, словацкие земли оказались в глубоком кризисе. В 1514 в королевстве вспыхнуло восстание Д. С. Дожи , поражение которого позволило законным путем закрепостить крестьян.

В 1526 османский султан Сулейман I напал на Венгерское королевство, в битве при Мохаче объединенное вой­ско венгров, чехов, мораван и поляков потерпело сокрушительное поражение. Король Лайош II из династии Ягеллонов погиб, королева Мария и двор перебрались в Братиславу. Началась ожесточенная борьба за престол между магнатом Я. Запольяи и Фердинандом I Габсбургом , победа которого в ноябре 1526 положила начало образованию многонациональной монархии Габсбургов . В 1536 столицей Венгерского королевства стала Братислава. Словацкие земли оказались на границе с турецкими владениями, после захвата османами южных районов С. интенсивно стали осваиваться ее центральная и северная части. Королевские города сохранили свои привилегии до начала XVII в.

Сосуществование словацких и чешских земель в рамках одного государства, их этническая и языковая близость усиливали влияние чешских культуры, языка и книжности на население С. Словацкие авторы писали на латыни или по-чешски, язык Кралицкой Библии, «библичтина», постепенно утверждался как словацкий письменный официальный язык. Во 2-й половине XV — начале XVI в. в расширении стиля поздней готики особая заслуга принадлежала богатым городам горнодобывающих центров. Мировую известность получило наследие Мастера Павла из Левоче (? — около 1540), одного из выдающихся резчиков по дереву. Из его большого наследия лучшие произведения находятся в готическом костеле Св. Якуба в Левоче — самый высокий створчатый алтарь в мире с множеством фигур, свидетельствующий о совершенстве владения автором рисунком, резьбой и живописью.

XVII в. характеризуется борьбой венгерских сословий за политические и религиозные свободы против политики Габсбургов. Одним из крупнейших было восстание во главе с И. Бочкаи , в ходе которого все словацкие земли оказались под контролем повстанцев. По Венскому миру 1606 венгерские протестанты получили свободу вероисповедания, но «не в ущерб католичеству». В 1619 трансильванский князь Г. Бетлен оккупировал Верхнюю Венгрию, в 1643–1645 она оказалась в центре мятежа Дьёрдя I Ракоци . В 1682 в ходе Имре Тёкёя движения 1678–1685 были захвачены Кошице, Прешов и Левоча, в 1683 без боя сдались Трнава и Брастислва.

В результате Австро-турецкой вой­ны 1683–1699 (см. в ст. Австро-турецкие вой­ны XVI–XVIII вв. ) было ликвидировано господство османов над Южн. С. По Карловицкому миру 1699 все словацкие земли оказались под скипетром Габсбургов (в составе Венгерского королевства). В начале XVIII в. эти территории были охвачены Ракоци Ференца II движением 1703–1711 . В 1711 по Сатмарскому миру династия Габсбургов утвердилась на венгерском престоле, С. перестала быть центром политической, общественной и культурной жизни королевства, хотя до 1783 Братислава оставалась его столицей, до 1838 — местом коронации, до 1848 — заседаний сейма, а затем Государственного собрания.

Экономическое обновление словацких земель шло медленно, реформы просвещенного абсолютизма Марии Терезии и Иосифа II привели к упорядочению земельной собственности, улучшению положения некатолического населения, появились первые мануфактуры, росла добыча полезных ископаемых. В 1784 официальным языком в Венгрии стал немецкий.

Для первого этапа словацкого национального Возрождения (1780–­1830-е) характерно преобладание просветительских идей, пробуждающих патриотические чувства словаков, отстаивание мысли об их автохтонности как потомков славян, населявших Великую Моравию. Эти идеи увязывались с концепцией осознанного сотрудничества с мадьярами. Значимыми деятелями словацкого движения стали Матей Белый и А. Ф. Коллар. В укреплении позиций светского образования ведущую роль играли старейший в С. Трнавский университет и Горная школа (1737, с 1770 — академия), Пресбургский евангелический лицей.

Острый характер приобрела борьба за кодификацию словацкого языка между протестантами-евангелистами, боровшими за «библичтину» (Ю. Палкович, Б. Таблиц) и католическими богословами, предложившими свою литературную норму — «бернолачтину», разработанную А. Бернолаком. Противниками кодификации языка выступили сторонники чешско-словацкого единства поэт Я. Коллар и филолог П. Й. Шафарик . Это противостояние осудило новое поколение будителей (просветители, общественные деятели периода национального Возрождения) — штуровцы, сторонники поэта, философа, историка и лингвиста Л. Штура . Их вклад в языковую реформу, в преодоление конфессиональной разобщенности, в разработку национальной программы оказался решающим.

На пике Революции 1848 в Венгрии был принят важнейший программный документ «Требования словацкого народа», нацеленный на демократическое преобразование Венгерского королевства. Заявление о политической лояльности не оказало должного воздействия на революционное венгерское правительство. В С. было введено военное положение. Авторы программы Л. Штур, М. Годжа, Й. М. Гурбан покинули Венгрию, приняли активное участие в Славянском съезде в Праге в июне 1848, не согласившись с тезисом Фр. Палацкого о целесообразности сохранения Австрийской империи. Поддержали они и Пражское восстание.

16 сентября 1848 ими был создан в Вене Словацкий национальный совет (СНС, Slovenská narodní rada), заявивший об автономии С. в рамках Венгерского королевства. Был сформирован словацкий добровольческий отряд, выступивший на стороне правительственных сил. Однако он потерпел поражение. В декабре 1848 другой отряд участвовал во втором походе против восставших венгров. После поражения революции в марте 1849 австрийскому императору была подана петиция о предоставлении словакам автономии на основе этнического принципа в рамках Австрийской империи, эта программа оставалась главным политическим лозунгом словаков вплоть до Первой мировой вой­ны 1914 – 1918.

Во 2-й половине XIX в. после введения военной диктатуры в обществе превалировали разочарование, что отразилось в сочинении Л. Штура «Славянство и мир будущего» (1851), призывавшего к объединению славян во главе с сильной, свободной Россией. Оживление общественной жизни произошло в начале 1860-х в связи с конституционными преобразованиями в монархии Габсбургов. В «Меморандуме словацкого народа» Ш. Дакснера и Я. Францисци (1861) основным требованием являлось признание самобытности словацкого народа и введение автономии словацкой этнической территории (Словацкого околья) в пределах Венгерского королевства. Однако эти замыслы не были поддержаны ни в Венгрии, ни в Австрии. В качестве уступки словаки получили разрешение на основание трех гимназий и Словацкой Матицы как культурно-просветительского общества (1863).

В конце 1860-х в общественной жизни боролись два течения — Старая и Новая школы. После преобразования Австрийской империи в дуалистическую Австро-Венгрию (1867) словацкие земли как неделимая часть вошли в состав Транслейтании. Представители Старой школы (меморандисты) продолжали рассчитывать на поддержку Вены, хотя главную опору славянства они видели в России. Сторонники Новой школы ориентировались на венгерское оппозиционное движение и считали, что национальных и языковых прав словаки добьются путем демократизации политической и общественной жизни Венгерского королевства.

Активизация пропаганды идеи «единой венгерской политической нации», провозглашение венгерского языка государственным, усиление мадьяризаторских тенденций обусловили сближение обоих течений. 6 июня 1871 в Мартине состоялась конференция представителей Старой и Новой школы, положившая начало образованию Словацкой Национальной партии (председатель В. Паулини-Тот, после его смерти в 1877 — Павол Мудронь, с 1914 — Мартин Дула). В 1875 были закрыты словацкие гимназии и Словацкая Матица, не восстановленные вплоть до распада Австро-Венгрии. СНП встала на путь пассивной оппозиции политике мадьяризации, проводившейся правительством во главе с К. Тисой. Эта политика сблизила позиции невенгерских национальностей, в 1895 состоялся их конгресс, главным требованием которого были национальная автономии и свободы в рамках монархии Габсбургов.

К активной политической деятельности СНП вернулась лишь в начале ХХ в. Партия представляла собой аморфную структуру и объединяла несколько течений. Словацкие либеральные политики — «гласисты», издававшие при поддержке чехов журнал «Глас», были заинтересованы в сотрудничестве с Прагой. Идеологом гласизма был М. М. Годжа, основавший газету «Словенски тыжденник», затем «Словенски денник» и неизменно выступавший за укрепление парламентаризма в Венгерском королевстве. Наиболее сильным оказалось католическое течение. В 1897 А. Глинка основал газету «Людове новины», задачей которой стало просвещение словацкой деревни. В 1912–1913 из «людовцев» организационно оформилась клерикальная Словацкая народная партия, идеологией которой стал политический католицизм.

Попытка объединить разрозненные силы, разработать политическую программу была предпринята в мае 1914. На август было намечено провозглашение Словацкого национального совета, председателем которого был избран М. Дула. Словацкие интеллектуалы поддержали идею чешско-словацкого сотрудничества и федерализации обеих частей монархии, которые пропагандировал Т. Г. Масарик .

В годы Первой мировой вой­ны на словацких территориях было введено военное положение. Политическая жизнь замерла. СНП возобновила свою деятельность лишь в 1918. Национальные требования словаков были озвучены представителями Словацкой лиги в США, созданной в 1907 в Кливленде. В «Меморандуме американских словаков» (10 сентября 1914) развивались положения, вы­двинутые словацкими патриотами еще в 1861, — право на самоопределение народов и самоуправление С. в монархии Габсбургов. В августе — сентябре 1914 в Петрограде состоялся съезд представителей чешских и словацких организаций, действовавших в Российской империи. Они высказались за объединение чехов и словаков в одном государстве. В мае 1915 Союз чешско-словацких обществ также поддержал идею их политического единства.

Во всех проектах чешской политической элиты, лидерами которой за границами Австро-Венгрии были Масарик, Э. Бенеш , С. рассматривалась как неотъемлемая часть будущего чешско-словацкого государства. В сформированном в феврале 1916 Чешско-словацком национальном совете (ЧСНС, в 1916–1918 действовал в Париже) представителем словаков являлся генерал М. Р. Штефаник, заместитель председателя Совета, один из организаторов заграничных словацких и чешских легионов.

30 мая 1918 между словацкими и чешскими эмигрантскими организациями было подписано в США Питтсбургское соглашение о создании единого независимого государства словаков и чехов, в котором предусматривалось предоставление С. широкой автономии. 28 октября 1918 в условиях распада Австро-Венгрии Национальный комитет объявил в Праге о создании Чехословакии (в 1918–1920 — Чешско-Словацкая республика, Чехо-Словакия). С. на тот момент занимала 49 021 кв. км территории, ее население составляло 2,9 млн человек, более 60 % жителей было занято в сельском хозяйстве.

30 октября 1918 Словацкий национальный совет (СНС), образованный 12 сентября в Будапеште, принял Декларацию словацкого народа, в которой говорилось о готовности словаков вой­ти в единое федеративное государство с чехами. Словаки были названы «словацкой ветвью единого чешско-словацкого народа». 14 ноября временное Национальное собрание в Праге объявило чешско-словацкое государство республикой. Без голосования ее президентом был провозглашен Т. Г. Масарик. В сформированном правительстве С. представляли министр обороны М. Р. Штефанек и министр здравоохранения В. Шробар.

Эти шаги вызвали сопротивление венгров, которые ввели в С. вой­ска. 16 ноября 1918 в Кошице была провозглашена Словацкая народная республика (СНР), чья власть распространялась на территорию Вост. С. 11 декабря 1918 было заявлено о готовности СНР остаться в составе Венгрии. СНС, не обладая армией, обратился за помощью к Праге. Последовало введение чешских и словацких вой­ск в спорные районы, которые по решению Антанты отходили к ЧСР. 20 января 1919 они заняли все словацкие территории, в Братиславе было сформировано правительство по делам С. во главе с Шробаром.

20 мая 1919 Красная армия Венгерской советской республики заняла Вост. С., 16 июня последовало заявление о создании провенгерской Словацкой советской республики с центром в г. Прешов. Она просуществовала до 5 июля, когда венгерские части отошли за демаркационную линию. Окончательно границы ЧСР и Венгрии были установлены Трианонским мирным договором 1920 .

Согласно Конституции 29 февраля 1920 ЧСР являлась демократической парламентской республикой во главе с президентом. В конституции были закреплены унитарный характер государства, единая чехословацкая политическая нация, идеологией которой был чехословакизм. Государственным был декларирован несуществующий чехословацкий язык. Национальные меньшинства имели право использовать национальные языки в местном самоуправлении, образовании, в сфере культуры, если составляли более 20 % населения. Столицей Словакии стала Братислава.

В ЧСР доминировала экономически более мощная и лучше организованная чешская буржуазия, что вызывало несогласие политически активного словацкого класса. СНП, одна из ведущих политических сил во главе со священником А. Глинкой, выступала за автономию, инструментом реализации которой был парламентаризм. На состоявшихся 20 апреля 1920 парламентских выборах она получила в С. 18,1 % голосов, а 15 ноября 1925 — 34,3 %. Несмотря на периодическое участие в правительственных коалициях, требования автономии С. в ее программе сохранялось до 1938.

После того как ЧСР была вынуждена принять условия Мюнхенского соглашения 1938 , исполнительный комитет СНП при поддержке других политических партий в г. Жилина провозгласил автономию С. (Жилинский договор, 6 октября). 7 октября было сформировано первое правительство автономной С. во главе с Й. Тисо . По 1-му Венскому арбитражу (ноябрь 1938) часть территории Южн. С. была передана Венгрии. 14 марта 1939 словацкий сейм единогласно проголосовал за «самостоятельное Словацкое государство». Оно было создано при непосредственной поддержке нацистской Германии, фактически обладало только ограниченным суверенитетом. Страна получила международное признание, в том числе в сентябре 1939 со стороны СССР. 21 июля 1939 словацкий сейм принял либерально-демократическую конституцию, но в действительности произошел отказ от парламентских методов политической борьбы, началось преследование инакомыслящих, усилилось давление на евреев в экономической и социальной сферах. На фоне террора в протекторате Богемия и Моравия атмо­сфера в С. казалась более спокойной, сформировавшийся авторитарно-националистический режим, сопровождавшийся значительным укреплением позиций Католической церкви, стал стабилизирующим фактором. Развитие отраслей, непосредственно связанных с военными заказами, благоприятно отразилось на экономической ситуации.

22 июня 1941 С. разорвала отношения с СССР. На следующий день словацкая армия (две дивизии) присо­единилась к германским вой­скам на Восточном фронте. С 1943 начался кризис режима Тисо, усилились антифашистские настроения в армии. Коммунистическая партия С. (КПС) поддержала лозунг «Свободная С. в составе освобожденной Чехословакии». В 1943 был образован Словацкий национальный совет, ставший основой для Национального фронта чехов и словаков (НФЧС), сформированного 22–29 марта 1945 в ходе Московских переговоров. Вступление германских вой­ск на словацкую территорию 29 августа 1944 стало сигналом к Словацкому национальному восстанию с центром в Банске-Бистрице. Было создано словацкое правительство — Корпус уполномоченных. В восстании участвовали партизанские отряды и присоединившиеся к ним словаки (всего 80 тыс. человек). СНС стал верховным органом власти в Словакии. 8 сентября 1944 с целью поддержать восставших СССР силами 38-й армии 1-го Украинского фронта и 1-го армейского чехословацкого корпуса начали Карпато-Дукельскую операцию. Расчет на объединение сил не оправдался, в боях погибли 36 тыс. солдат Красной армии. 27 октября восстание было подавлено, С. оккупирована немецкими вой­сками, в стране начался террор.

4 апреля 1945 советские вой­ска освободили Братиславу, а в г. Кошице возникло первое правительство НФЧС. По инициативе руководства Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) и при участии всех основных политических сил страны была разработана Кошицкая программа (принята 5 апреля 1945), в которой признавались самобытность словацкого народа и его равноправие с чехами.

26 мая 1946 состоялись первые послевоенные парламентские выборы. В С. победила Демократическая партия (ДП, более 61 % голосов), в общегосударственном масштабе — КПЧ, которую поддержали около 38 % избирателей.

Чехословакия строилась как централизованное государство, приверженное идее народной демократии как переходной форме к социализму. По сути, оно представляло собой асимметричную модель — хотя в С. существовали национальные органы с конкретным набором полномочий, вектор развития страны определялся в Праге.

Рубежом в развитии Чехословакии стал февраль 1948, когда в ходе политического кризиса в правительстве НФЧС к власти пришла КПЧ. 9 мая 1948 была принята новая конституция, декларировавшая «победу рабочего класса». Чехословакия провозглашалась народно-демократической республикой. 2 июня президент Э. Бенеш подал в отставку, 14 июня Национальное собрание единогласно главой государства избрало К. Готвальда . Страна начала строить социализм советского образца, была интегрирована в военные и экономические структуры Восточного блока.

В политике чехословацких властей нарастали централистские тенденции, произошло объединение партийных и государственных функций. 9 августа 1948 Президиум ЦК КПЧ одобрил курс на борьбу с реакционными силами. Начались политические репрессии, затронувшие и С. В начале 1950-х лидеры словацких коммунистов, выступавшие за равноправие С., были обвинены в «буржуазном национализме». Жертвами политических процессов в С. в 1952 стали генеральный секретарь ЦК КПЧ Р. Сланский, государственный секретарь МИД ЧСР В. Клементис (в ходе процесса 11 крупных партийных деятелей были приговорены к смертной казни, трое — к пожизненному заключению). Были арестованы Г. Гусак , Л. Новомеский и др. Ситуация изменилась только после смерти И. В. Сталина и К. Готвальда в марте 1953.

В экономике начались коллективизация и индустриализация, продолжавшиеся до 1955, которые кроме положительных моментов имели и отрицательные — они не учитывали глубинные интересы словаков и нанесли серьезный урон экологии. В С. были сосредоточены обрабатывающая, металлургическая и химическая промышленность, тяжелое машиностроение, производство вооружений.

В 1960 по новой конституции страна стала называться Чехословацкой социалистической республикой (ЧССР). По отношению к С. усилился чешский централизм, ликвидирован Корпус уполномоченных. Словацкие коммунисты во главе с А. Дубчеком выступили против А. Новотного , со­вмещавшего посты главы государства и партии, в 1965 новым руководством были начаты экономические реформы. Процесс демократизации всех сфер жизни общества развивался в границах, определенных коммунистами-реформаторами. Однако нарастали противоречия между ЧССР и другими странами Восточного блока (см. в ст. Пражская весна ). В ночь с 20 на 21 августа вой­ска стран Организации Варшавского договора , ОВД (Болгарии, Венгрии, Польши, ГДР и СССР) были введены в Чехословакию.

26–28 августа в Братиславе был созван чрезвычайный съезд словацких коммунистов. Они осудили оккупацию страны членами ОВД, Г. Гусаку, избранному Первым секретарем ЦК КПС, удалось смягчить подготовленную резолюцию. Он был введен в состав Президиума ЦК КПЧ. 27 октября Национальное собрание приняло конституционный закон об образовании чешско-словацкой федерации, Словацкая социалистическая республика формально стала самостоятельной. Было создано двухпалатное Федеральное собрание, состоявшее из Народной палаты и Палаты национальностей. Носителем законодательной власти в С. стал Словацкий национальный совет (СНС). Процесс федерализации не затронул КПЧ. 17 апреля 1969 на пленуме ЦК КПЧ 1-м секретарем ЦК был избран Г. Гусак, осенью 1969 — начале 1970 был взят курс на ликвидацию реформаторских ил, начались бескомпромиссные чистки в партии, государственном и хозяйственном аппарате, репрессии затронули сферу образования, пострадали многие общественные активисты, деятели науки и культуры.

6 мая 1970 в Пражском Граде был подписан новый Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ЧССР. В 1969–1992 в условиях «нормализации» и нового усиления централизации заметно вырос жизненный уровень населения. Успехи в экономике основывались на государственных дотациях за счет кредитов СССР, поставок дешевого сырья, экстенсивном использовании природных ресурсов. В общественной жизни наблюдались застой и пассивность.

В конце 1970-х активизировалась деятельность диссидентов, которые выступали за гражданские, религиозные, национальные права и свободы и объединились под эгидой Хартии 77 . В С. ядро диссидентского движения, находившегося под пристальным вниманием органов госбезопасности, составили интеллектуалы, группировавшиеся вокруг философа и публициста М. Шимечки, а также активисты-экологи. Наиболее значимой группой диссидентов были борцы за религиозную свободу.

Перестройка в СССР стала сигналом для выступлений несогласных с коммунистическим режимом. В марте 1988 в Братиславе состоялась многочисленная манифестация с требованием ввести религиозные и гражданские свободы, 16 ноября 1989 студенты столичных вузов организовали демонстрацию. Начались массовые акции несогласных с режимом. 20 ноября в Братиславе возникло Общество против насилия (ОПН), которое возглавил Дубчек, потребовавшее очищения властных структур от старой консервативной бюрократии.

В ходе начавшейся Бархатной революции под давлением общественности шла трансформация политической системы. 29 ноября 1989 Федеральное собрание отменило статью конституции о ведущей и направляющей роли КПЧ. 8 декабря президент Гусак объявил об амнистии всех политических осужденных, а 10 декабря — подал в отставку.

28 декабря 1989 обновленный состав Федерального собрания избрал его председателем лидера «Пражской весны» Дубчека. 29 декабря во Владиславском зале Пражского града президентом страны был избран В. Гавел . 26 февраля 1990 в Москве был заключен договор о выводе советских вой­ск из Чехословакии.

1 марта 1990 СНС принял конституционный закон о названии и государственных символах Словацкой республики, а в конце марта — закон об изменении названия государства чехов и словаков. Однако кризис в их отношениях продолжался (так называемая pomlčková válka — вой­на вокруг дефиса). В результате острых дискуссий специалистов и общества 20 апреля 1990 Федеральное собрание утвердило название «Чешская и Словацкая Федеративная республика», ЧСФР, и одобрило закон о новых государственных символах.

На первых свободных парламентских выборах в июне 1990 победила оппозиция. Крайне острыми были национальный и социальный вопросы, выбор пути дальнейшего развития и реформ, углубились противоречия между словацкими и чешскими политиками. В С. сложилась автономная, независимая от Праги, партийная система, которая характеризовалась преобладанием малых партий и движений (свыше 100). Заметно укрепили свои позиции Движение за демократическую Словакию (ДЗДС) В. Мечиара и «Курс — Социальная демократия» («К-СД», «Направление — СД») во главе с Р. Фицо, а также Словацкий демократический и христианский союз — Демократическая партия (СДХС — ДП) под руководством М. Дзуринды. Чешскому и словацкому политическому руководству не удалось договориться по вопросу государственно-правового строительства ЧСФР. На выборах 1992 в С. победила партия В. Мечиара, в Чехии — Гражданская демократическая партия В. Клауса . Начались переговоры о разделе ЧСФР, закончившиеся «бархатным разводом». 1 января 1993 возникли два самостоятельных государства — Словацкая республика, СР, и Чешская республики, ЧР. В первый день существования суверенной СР ее признала Российская Федерация. 19 января С. была принята в ООН, 16 февраля депутаты Национального совета СР избрали президентом республики М. Ковача.

В 1993–1995 проходил сложный процесс государственного строительства. До 1998 правительство трижды возглавлял В. Мечиар. Он был осторожен в проведении либерализации общественной жизни, экономических реформ, понимал важность социально ориентированного курса во внутренних делах. Во внешней политике приоритетным было восточное направление.

Первым президентом СР, избранным 30 мая 1999 в результате прямых выборов, стал Р. Шустер. В 1998–2006 у власти находилось правительство Словацкой демократической коалиции из 5 партий во главе с М. Дзуриндой, придерживавшееся правоцентристской ориентации. Оно ускорило проведение либеральных реформ, инициировало вхождение страны в НАТО и ЕС (2004), в 2009 С. вошла в зону евро. СР активно сотрудничает со странами Вишеградской группы.

К 2006 был завершен основной этап приватизации, коалиционное правительство в 2006–2010 возглавлял Р. Фицо. В 2010–2012 у власти находился кабинет СДХС во главе с И. Радичовой. В условиях нестабильной экономической ситуация на фоне мирового экономического кризиса усилия С. были направлены на укрепление отношений с ЕС, чтобы не допустить уменьшения поступлений из европейских фондов, в том числе и на перспективу (2014–2020). На внеочередных парламентских выборах 10 марта 2012 с огромным преимуществом победила партия «К.-СД» (44,4 % голосов, 83 мандата), что позволило Р. Фицо сформировать однопартийное правительство. СДХС-ДП утратила политическое влияние, не пережив раскола 2014. По темпам прироста ВВП к 2013 С. стала лидером среди членов Вишеградской группы. В этот период все эти страны поддерживали евроинтеграционные устремления Украины, выступив за создание для ее граждан безвизового пространства, договорившись о реверсивных поставках российского газа и т. д. В условиях обострения миграционного кризиса (2015) укрепили свое положение правые националистические партии. На выборах в Национальный совет 5 марта 2016 СМЕР-СД удалось одержать победу (28,85 % голосов), хоть и не такую убедительную. Правительство вновь стало коалиционным. В 2016 С. председательствовала в Совете Европы, что расценивалось в целом позитивно, хотя и не без оговорок. В результате громкого политического скандала с убийством журналиста Яна Куциака, что вызвало массовые демонстрации в марте 2018, Р. Фицо вынужден был оставить пост главы кабинета. Главой правительства стал его соратник Петер Пеллегрини (2018–2020).

В парламентских выборах 29 февраля 2020 участвовали 24 партии и коалиция. Правящая партия СМЕР-СД получила худший результат за последние 14 лет, победила оппозиционная партия И. Матовича «Обычные люди и независимые личности» (25,02 % голосов). Ее лидер возглавил коалиционное правительство. Основными направлениями развития С. до 2024 стали борьба с коррупцией, повышение прозрачности в деятельности системы власти. С. укрепила свой статус надежного партнера ЕС и НАТО. Фонд восстановления экономики стран ЕС и бюджет Евросоюза обещал обеспечить в 2021–2027 самое большое финансовое вливание в словацкую экономику в современной истории (43,8 млрд евро). Разразившийся кризис в связи с плачевной эпидемиологической ситуацией, бедственным положением системы здравоохранения, с использованием премьером неудачной «вакцинной дипломатии» (закупкой российской вакцины «Спутник V») поколебал позиции Матовича. По предложению президента З. Чапутовой 25 марта 2021 он был вынужден оставить свой пост. Главой правительства стал Эдуард Хегер.

Пост президента дважды занимал Иван Гашпарович (2004–2014), подписавший Лиссабонское соглашение, Андрей Киска (2014–2019), неизменно выступавший за позитивный образ С. в ЕС, Зузана Чапутова (с 2019), чья кандидатура была выдвинута партией «Прогрессивная Словакия». Современная С. полностью интегрирована в европейские политические и экономические структуры. Она не признала результаты Крымского референдума 2014, поддерживает курс НАТО по отношению к РФ. В ходе избирательной кампании в парламент лидер оппозиционной партии «Курс — СД» Р. Фицо предлагал скорректировать позицию С. по Украине, выдвигал на первый план национальные интересы словацкого народа. В результате выборов (30 сентября 2023) эта партия получила 42 мандата из 150; политическое движение «Прогрессивная Словакия» под руководством М. Шимечки — 32 места; партия «Глас», лидер П. Пеллегрини — 27 мест. Перед возвратившемся на политическую сцену Р. Фицо поставлена сложная задача сформировать новое правительство, которое может быть лишь коалиционным.

Лит. : Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в. — 1849 г. М., 1980; Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т. 1–3. М., 2000–2002; История Словакии. М., 2003; Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории. Кн. 1–2. М., 2005; Политические партии и общественные движения в монархии Габсбургов, 1848–1914. М., 2008; Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец ХХ — начало ХХI вв. Историко-политологический справочник. М.–СПб., 2015; Ведерников М. В . Словакия: от европейской идеи до членства в ЕС. М., 2021; История южных и западных славян. Т. 1–3. М., 2022. З. С. Ненашева .