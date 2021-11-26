РАСПАД ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА И СЭВ

Распад Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) – ряд событий, положивших конец существованию военного и экономических блоков социалистических стран Европы, военному и экономическому присутствию СССР в Восточной Европе. Считается одной из ключевых вех в процессе окончания «Холодной войны».

Образование Варшавского договора.

Варшавский договор (официально – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 мая 1955 г. в столице Польши Варшаве. Он означал создание военного союза социалистических государств в Европе – Организации Варшавского договора (ОВД). В него вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Заключен на 20 лет с правом автоматического продления еще на 10 лет, вступил в силу 5 июня 1955 г.

Согласно документу, договор заключался в интересах поддержания мира в Европе, в соответствии с Уставом ООН, на основе суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Предполагал взаимную оборону и военную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц, консультации по наиболее острым вопросам. В рамках ОВД создавались Объединенное командование вооруженными силами (ОКВС) и Политический консультативный комитет (ПКК).

Не все социалистические страны вошли в Организацию Варшавского договора. Вне его осталась Югославия, предпочитавшая проводить независимую политику и ставшая в 1961 г. одной из основательниц Движения неприсоединения. Албания прекратила свою деятельность в рамках ОВД в начале 1960-х гг. в связи с политическими разногласиями с СССР, а окончательно вышла из ее состава в 1968 г.

На заседании ПКК в 1958 г. прозвучало предложение заключить пакт о ненападении с членами НАТО, оставшееся без ответа. В 1961-1962 гг. ОВД стала участником двух крупнейших кризисов «Холодной войны» - Берлинского и Карибского. В обоих случаях представители стран-участниц Варшавского договора выражали поддержку политике СССР.

Наиболее неоднозначным эпизодом деятельности ОВД стало подавление антикоммунистических выступлений в 1956 г. в Венгрии и в 1968 г. в Чехословакии. В первом случае в Венгрии советские войска провели операцию «Вихрь», во втором случае участниками операции «Дунай» стали воинские соединения не только СССР, но и ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. Румыния осудила ввод войск в Чехословакию и после него сократила свое участие в ОВД. В 1981 г. в рамках ОВД обсуждался ответ на кризис социализма в Польше, но войска иных стран для подавления антикоммунистических выступлений в страну не вошли.

В рамках ОВД проходили командно-штабные и войсковые учения и маневры на территории всех входивших в организацию стран. К числу наиболее крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963 г.), «Октябрьский штурм» (1965 г.), «Родопы» (1967 г.), «Днепр» (1967 г.), «Север» (1968), «Шумава» (1968 г.), «Братство по оружию» (1970 г.), «Запад-81» (1981 г.), «Щит-82» (1982 г.). После 1968 г. Румыния воздерживалась от участия в военных маневрах ОВД, ограничиваясь штабными учениями.

Членство в ОВД не предполагало обязательного участия государств, входящих в организацию, в боевых действиях за пределами Европы. Так, другие страны-участницы Варшавского договора в 1979 г. не отправили свои воинские контингенты в Афганистан. В то же время они выражали поддержку действиям Советского Союза. Вслед за СССР государства-участницы ОВД (кроме Румынии) бойкотировали Олимпиаду 1984 г. в Лос-Анджелесе. Данное действие стало ответом на бойкот США и рядом стран НАТО Олимпиады в Москве 1980 г.

Свои усилия также координировали разведки и другие спецслужбы стран-участниц ОВД. С 1979 г. в рамках Варшавского договора начала действовать система радиоэлектронной разведки (СОУД). В нее входили силы космической и радиоэлектронной разведки СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии, а также не входивших в ОВД Вьетнама, Кубы и Монголии. Румыния в СОУД не участвовала.

Варшавский договор закрепил присутствие советских войск в ряде государств Европы. В их задачу официально входило отражение возможной атаки со стороны НАТО. Неофициально наличие советских воинских контингентов могло гарантировать нерушимость рядов ОВД и противодействовать попыткам изменения социалистического строя, разрыва военно-политического союза с СССР.

Крупнейшим из советских военных соединений в странах ОВД была Группа советских войск в Германии (ГСВГ), созданная на территории ГДР из частей, стоявших там еще со времени окончания Великой Отечественной войны. (С 1989 г. называлась Западная группа войск, ЗГВ). Ее численность в 1980-е гг. превышала 500 тыс. человек. Всего службу в ней прошли порядка 8,5 млн советских военнослужащих.

Группировка советских войск в Польше носила название Северная группа войск (СГВ), она также существовала с момента окончания Второй мировой войны. В штабе СГВ в городе Легница располагалось общее командование советскими войсками в странах ОВД (Главное командование Западного направления). В Венгрии после событий 1956 г. на постоянной основе расположилась Южная группа войск (ЮГВ). В Чехословакии после событий 1968 г. дислоцировалась Центральная группа войск (ЦГВ). Все воинские соединения находились в этих странах на основе двусторонних договоров между СССР и правительствами данных государств.

Бархатные революции в Восточной Европе.

В 1985 г. действие Варшавского договора продлили еще на 20 лет. Но в СССР началась перестройка, повлекшая кардинальное изменение внутренней и внешней политики. Руководство страны заявляло о приверженности принципам коллективной безопасности и разоружения. СССР также провозгласил политику невмешательства во внутренние дела социалистических стран, которые развивались в неблагоприятную для Советского Союза и ОВД сторону.

В 1988-1989 гг. в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и Чехословакии стали отмечаться массовые антиправительственные выступления. Они положили начало процессу смены власти во всех государствах ОВД. 9 ноября 1989 г. пала Берлинская стена, после чего начался процесс объединения Германии. Советский Союз ему не препятствовал, и в результате 3 октября 1990 г. ГДР перестала существовать. Будучи единой территорией с входившей в НАТО ФРГ, территория Восточной Германии автоматически вышла из ОВД и стала частью Североатлантического договора.

В 1989 г. в результате многомесячных переговоров и ряда политических реформ власть в Венгрии и Польше перешла к антикоммунистическим силам. В Чехословакии Коммунистическая партия потеряла власть в декабре 1989 г. в результате мирных массовых протестов, получивших название «Бархатная революция». В Румынии власть коммунистов пала в результате кровавой революции декабря 1989 г. В Болгарии новое, некоммунистическое руководство пришло к власти в 1990 г. Советский Союз переживал трудные времена, в нем начались центробежные тенденции, и он никак не вмешивался в процесс перехода власти в государствах ОВД.

Окончание Холодной войны.

Страны Варшавского договора приняли активное участие в Парижском совещании государств-участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 19-21 ноября 1990 г. На нем приняли Парижскую хартию для новой Европы, где говорилось об окончании Холодной войны. В ходе совещания был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ограничивающий численность войск для стран ОВД и НАТО. Кроме того, 22 государства НАТО и ОВД приняли специальную совместную декларацию.

Пришедшие к власти в странах Восточной Европы силы заявили о крутом развороте внешней политики страны в пользу сотрудничество с США и странами Западной Европы и отказа от тесного взаимодействия с СССР. В 1991 г. Венгрия, Польша и Чехословакия создали свое собственное объединение («Вышеградская группа»), целью которого стало облегчение интеграции этих государств в евроатлантические структуры. О том же заявили и новые власти Болгарии и Румынии.

Роспуск ОВД и вывод советских войск из Восточной Европы.

В новых условиях ОВД перестала выполнять прежние функции и утратила прежнее значение. 25 февраля 1991 г. было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора. На встрече глав государств и правительств ОВД в Будапеште 30 июня – 1 июля 1991 г. его участники приняли решение о роспуске Варшавского договора. Теперь каждое из входящих в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников.

Новые власти Венгрии, объединенной Германии, Польши и Чехословакии настаивали на выводе находившихся на их территории советских войск. В соответствии с договорами, заключенными Советским Союзом с Венгрией и Чехословакией, начался вывод с их территорий соединений Южной группы войск и Центральной группы войск, завершившийся в июне 1991 г. Договор с Польшей о выводе СГВ СССР заключил в 1991 г. Ее вывод закончился уже в 1993 г., уже после распада Советского Союза.

Вывод советских войск с территории бывшей ГДР был осуществлен на основе Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г., подписанном СССР, США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР. В соответствии с ним вывод советских войск необходимо было завершить до конца 1994 г. В 1992 г. Россия подтвердила свои обязательства в отношении вывода Западной группы войск, а срок ее окончательного вывода передвинули на четыре месяца – с 31 декабря на 31 августа 1994 г. После этого эпоха советского (с 1992 г. – российского) военного присутствия в странах Центральной и Восточной Европы завершилась.

Последствием распада ОВД стало расширение НАТО за счет бывших членов Варшавского договора на восток и приближение Североатлантического альянса к границам России. В 1999 г. его ряды пополнили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м – Албания и Хорватия.

Экономическая ситуация в СССР и странах Восточной Европы в 80-е гг.

В течение 80-х гг. происходило последовательное нарастание проблем внутри СЭВ. Хотя сотрудничество стран - членов СЭВ обеспечивало в 60 - 70-е годы относительно стабильное экономическое развитие, так в 1975 г. на долю стран-членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 в несколько раз. Многие страны мира (например: КНР, Мексика, Финляндия) были в составе организации как наблюдатели.

Но все же в конце 70-х годов модель «социалистического разделения труда» стала давать сбои. На пути дальнейшего расширения взаимной торговли обнаружился так называемый «структурный барьер». Возможности наращивания поставок топлива и сырья из СССР заметно сузились без компенсирующего увеличения советского экспорта готовых изделий.

Основным импортером товаров в СЭВ являлся СССР, который удовлетворял за счет поставок с рынка СЭВ 77 % импортной потребности в готовой одежде и кожаной обуви, мебели, 95 % — в галантерейных изделиях. В свою очередь Советский Союз поставлял в страны СЭВ свыше 40 % стоимости своих экспортных ресурсов нефти и нефтепродуктов, 70 % твердого топлива, более 50 % газа, 87 % проката черных металлов, 96 % железной руды, обеспечивая их импортные потребности в среднем на 70 %, а по нефти и нефтепродуктам — 72 %, природному газу — примерно 100 %, каменному углю — 96 %, электроэнергии — 98 %, железной руде — 75 %, прокату черных металлов — 67 %.

При этом, например, советские нефтегазовые цены для членов СЭВ были в среднем на 25—45 % ниже среднемировых, но также необходимо отметить, что восточноевропейские страны также по ценам ниже среднемировых (на 15—30 %) экспортировали в СССР свою промышленную продукцию (до 65 % совокупного восточноевропейского экспорта в 1970—80-х годах).

Нарастание технологического отставания.

Между тем масштабы и формы производственной кооперации внутри СЭВ существенно отставали от западных стандартов. Этот разрыв увеличивался вследствие невосприимчивости нерыночного хозяйства к НТР. Наряду с заметной стагнацией межгосударственного обмена в СЭВ стали выявляться другие проблемы: растущий дефицит высококачественных товаров во взаимной торговле, усиление ее стоимостной несбалансированности, мощная инерционность структуры товарооборота как следствие неспособности стран - членов СЭВ и системы их взаимного сотрудничества практически осваивать новые научно-технические и технологические решения.

На партийной встрече в Софии осенью 1985 г. советская сторона предложила разработать комплексную программу научно-технического прогресса стран — членов СЭВ в целях уменьшения и последующего устранения отставания содружества в плане науки и техники.

Попытка придать новый импульс организации.

В ноябре 1986 г. в Москве на Рабочей встрече высших руководителей стран-членов СЭВ Горбачев заявил, что нужно активизировать такой «могучий фактор прогресса», как сотрудничество соцстран. Им же было отмечено, что «во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов развитие мировой социалистической системы замедлилось».

В связи с этим в 1987 г. было решено создать единый социалистический рынок. В целях реализации принятой «рыночной» стратегии на 44-й сессии СЭВ (1988 год) была образована временная рабочая группа его исполкома, призванная подготовить конкретные предложения, касающиеся методов и сроков намеченных преобразований механизма сотрудничества. Одним из конкретных шагов к формированию рынка стала разработка системы сертификации СЕПРОРЕВ, которая кроме требований безопасности здравоохранения и экологии, большое значение предъявляла к качественным технико-экономическим параметрам продукции, которая поставлялась в страны-члены СЭВ.

Распад организации.

Нарастающие дезинтеграционные процессы в социалистическом лагере и внутренние экономические проблемы, связанные с обвалом цен на энергоносители, вынудили руководство СССР в 1989 г. предложить партнерам по СЭВ перейти к торговле по среднемировым ценам в свободно конвертируемой валюте. Это удалось осуществить лишь частично: на 45-й сессии СЭВ (София, январь 1990 г.) было принято решение о поэтапном переходе к взаимным расчетам в свободно конвертируемой валюте по ценам мирового рынка.

29 июня 1990 г. Госбанк СССР уведомил страны СЭВ о выходе СССР с 1 января 1991 г. из системы расчётов в переводных рублях и переходе на расчёты в свободно конвертируемой валюте, что фактически подрывало основу существования организации.

5 января 1991 г. на заседании исполнительного комитета Совета экономической взаимопомощи, которое проходило в Москве, было принято решение о преобразовании СЭВ в Организацию международного экономического сотрудничества.

28 июня 1991 г. в Будапеште на 46-заседании сессии Совета страны-члены СЭВ: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия подписали Протокол о расформировании организации. Вместе с этим завершилась и история социалистической экономической интеграции.