РАНКОВИЧ АЛЕКСАНДР

Югославский политический и государственный деятель, вице-президент СФРЮ (1963-1966), ближайший сподвижник И.Б.Тито .

Начало партийной работы

Родился в бедной семье, рано остался без отца. Закончил сельскую школу, после чего отправился за лучшей долей в Белград. С 1924 г. вступил в профсоюз (синдикат), находился в нескольких организациях. Деятельность и пропаганда коммунистической идеологии была под запретом в Королевстве СХС еще с 1921 г., что не помешало ему в 1927 г. стать членом Союза коммунистической молодёжи Югославии, а вскоре и секретарем городского комитета г. Белграда. В 1928 г. стал членом Компартии Югославии, вскоре стал секретарём окружного комитета СКМЮ по Сербии. Занимался печатью прокламаций, за одну из них и был арестован на конспиративной квартире. Над ним состоялся показательный политический процесс, один из первых в эпоху т.н. диктатуры короля Александра Карагеоргиевича, в результате которого он не выдал своих единомышленников и получил 6 лет колонии. Во время тюремного заключения, продолжил агитацию и работу по вербовке новых членов в партию. Отсидел весь положенный срок. Вернулся в Белград, где продолжил партийную деятельность: в 1936 г. стал членом Окружного комитета КПЮ по Сербии, а в 1937-м - членом Политбюро ЦК КПЮ. Находясь под постоянным надзором полиции, в январе 1939 г. перешёл на нелегальное положение, где приобрел партийный псевдоним «Марко». В том же году на Загребской конференции был избран в члены Политбюро КПЮ.

В годы Второй мировой войны

Во время «апрельской войны» Ранкович находился в Загребе, но вскоре прибыл в Белград для проведения диверсий и подготовки восстания. Коммунистам удалось устроить теракт на белградской радиостанции, но он попал в руки полиции. В Гестапо его серьезно допрашивали, после чего Ранкович попал в больницу, откуда ему был организован побег. Некоторое время после этого находился в Белграде, но затем перебрался к партизанам в г. Ужица и вошел в состав Верховного штаба партизанского движения. Принимал участие в принятии важнейших решений в ходе боевых действий, а также входил в состав всех политических и военных органов военного времени. В мае 1944 г. была создана югославская спецслужба, получившая название Отделения по защите народа (ОЗНА), она занималась разведкой и контрразведкой. Во главе нее встал Ранкович. Перед ней стояли задачи выявления противников коммунистов и борьба против них как на оккупированной, так и на освобождаемой территории. Но война еще не окончилась, и в 1945 г. Ранкович издал приказ о наступлении на Сремском фронте (партизанам противостояли немцы и хорватские усташи), в результате которого было завершено освобождение всей территории Югославии.

В социалистической Югославии

После принятия новой Конституции и провозглашения создания Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ), в 1946 г. Ранкович получил место министра внутренних дел. В марте ОЗНА было преобразовано в Управление государственной безопасности (УДБА) и вошло в состав министерства. Под его руководством была проведена успешная операция по поимке Д. Михайловича, лидера движения четников. Также на новом посту Ранкович занимался укреплением национальной безопасности и борьбой с противниками коммунистов (усташами, четниками, коллаборционистами). Во время советско-югославского конфликта 1948 г. остался верен Тито и на известном V съезде КПЮ публично осудил однопартийцев С. Жуйовича и А. Хебранга, поддержавших позицию Москвы. В этот переломный период Ранкович, опираясь на Управление государственной безопасности, запустил механизм массовых репрессий против сторонников Москвы: в 1949 г. был открыт лагерь Голый остров для содержания подозрительных лиц, через него прошло около 16 тысяч человек. В 1951 г. Ранкович лично посетил лагерь, после чего условия содержания заключенных несколько улучшились.

Позиция Ранковича в ближайшем окружении Тито после этого лишь укреплялась, он занимал ряд важных государственных и партийных постов: с 1956 г. был заместителем председателя Союзного исполнительного веча (вице-премьер), членом Секретариата Верховного комитета ЦК СКЮ, с 30 июня 1963 г. до 1 июля 1966 г. был вице-президентом Югославии, став фактически вторым человеком в стране и потенциальным наследником Тито.

Скандал с прослушиванием

В 1966 г. в своих личных апартаментах Тито обнаружил прослушивающие устройства, о чем немедленно сообщил партийной верхушке, была создана следственная комиссия во главе с К. Црвенковским, которая подтвердила наличие аппаратуры. 1 июля 1966 г. в гостинице «Истра» на Бриони состоялся внеочередной съезд ЦК СКЮ, посвященный «афере Ранковича». Накануне Ранкович подал в отставку со всех партийных постов, позднее он был вообще исключён из партии.

1 декабря 1966 г. правительство СФРЮ приняло секретное «Сообщение о противоправной деятельности группы Александра Ранковича и о злоупотреблении Управления государственной безопасности в политических целях». УДБА было переименовано в Службу государственной безопасности (СДБ), ближайшие сподвижники Ранковича ушли в отставку, сама служба претерпела значительные изменения, общая численность была сокращена до 700 человек, а единая структура перестала существовать.

После отставки

После отставки Ранкович отошел от общественной жизни, из-за плохого самочувствия проживал на море на вилле в Дубровнике. Написал мемуары, опубликованные после его смерти. Умер от сердечного приступа. Несмотря на политическое забвение, было принято решение о его погребении на Аллее народных героев на Новом кладбище Белграда (4 июля 1945 г. ему был вручен орден народного героя). На похоронах собралось около 100 тысяч человек.