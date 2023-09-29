Пóльская рабóчая пáртия

Пóльская рабóчая пáртия ( пол. Polska Partia Robotnicza, ППР) — марксистско-­ленинская партия, создана в январе 1942 по решению Коминтерна на платформе широкого антифашистского фронта, равноправного сотрудничества с правительством в эмиграции и союза с СССР. Располагала военной организацией (Гвардия людова, с 1944 — Армия людова). Из-за отказа лондонского лагеря признать постулаты ППР изменила стратегию. Вместе с союзниками создала 1 января 1944 альтернативный орган власти — Крайову Раду Народову (КРН), объявила правительство в эмиграции незаконным. Освобождение Польши Красной армией позволило ППР стать главной политической силой страны и начать преобразования в политической и социально-­экономической жизни. Эту позицию ППР сохранила и после введения в 1945 в правительство либеральных политиков, вернувшихся из эмиграции. Свое доминирование закрепила с использованием «административного ресурса» на выборах в сейм в 1947. В условиях холодной вой­ны отказалась от следования так называемому польскому пути к социализму. В 1948 с союзной Польской социалистической партией (ППС) образовала Польскую объединенную рабочую партию .

Лит .: Kołomejczyk N., Malinowski M. Polska Partia Robotnicza, 1942–1948. Warszawa, 1986; Iwańczuk Z. Polska Partia Robotnicza, 1944–1948. Warszawa, 1990; Gontarczyk P. Polska Partia Robotnicza: droga do władzy, 1941–1944. Warszawa, 2003; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.