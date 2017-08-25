Пиар и деньги. Почему Польша снова недовольна итогами Войны В Польше, как известно, любят подискутировать об итогах Второй мировой войны, и мнение поляков редко совпадает с российским. Отчаянная борьба за справедливость (такую, какой она предстаёт в польском сознании) продолжается и на государственном уровне. 24 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что её страна вправе претендовать на репарации со стороны Германии. Политик напомнила о том, что Польша, как и многие другие европейские государства, сильно пострадала от действий нацистской Германии в годы Второй мировой. Впрочем, Шидло, как и другие представители правящей польской элиты, как будто игнорирует тот факт, что Польша сама отказалась от военных репараций, которые ей предлагала ГДР. Кроме того, ранее депутат... На чтение: 2 минуты

В Польше, как известно, любят подискутировать об итогах Второй мировой войны, и мнение поляков редко совпадает с российским. Отчаянная борьба за справедливость (такую, какой она предстаёт в польском сознании) продолжается и на государственном уровне.

24 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что её страна вправе претендовать на репарации со стороны Германии. Политик напомнила о том, что Польша, как и многие другие европейские государства, сильно пострадала от действий нацистской Германии в годы Второй мировой.

Впрочем, Шидло, как и другие представители правящей польской элиты, как будто игнорирует тот факт, что Польша сама отказалась от военных репараций, которые ей предлагала ГДР. Кроме того, ранее депутат польского сейма от правящей партии «Право и справедливость» Станислав Пента упоминал о том, что репарации Польше должна выплатить и Россия.

Разобраться в том, с чем осталась Польша по итогам войны и чем недовольны польские политики сегодня, порталу «История.РФ» помог научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Михаил Мягков.

– Михаил Юрьевич, давайте разберёмся: что и от кого получила Польша по итогам Второй мировой?

– Первое, что я хотел бы сказать: независимость Польше принесла именно Красная Армия. Именно благодаря её освободительной миссии Польша восстановила свою государственность, там появилось правительство. Второе: Польша благодаря Советскому Союзу получила за счёт Германии огромное территориальное приобретение именно на западе за счёт восточногерманской Двины, Силезии, Восточной Пруссии.

– Какую выгоду поляки извлекли из этих территорий?

– Это были промышленно развитые территории, и, по некоторым оценкам, Польша смогла за счёт этих новых присоединённых на западе земель восстановить более половины своих материальных потерь во время Второй мировой войны.

– Получила ли Польша какую-то помощь от СССР?

– Польша получала репарации с восточной части Германии. Кроме того, Советский Союз тоже выделял из своей доли репарации на восстановление Польши. Следующий момент: Советский Союз именно из своих ресурсов оказал огромную материальную помощь Польше, когда ещё даже не окончилась война, и особенно в послевоенное время. Благодаря советской помощи Польша смогла восстановиться.

– Правда ли, что после окончания войны Польша отказалась от репараций со стороны Германии? Сегодня польские власти словно забыли об этом факте и списывают всё на то, что решение принимало правительство Польской Народной Республики, которую они считают «советской колонией».

– Да, Польша отказалась от своей доли репараций в начале 1950-х годов. Это было суверенное решение тогдашнего руководства Польши. Если сегодня кто и должен и может требовать репарации с Германии (но этого, конечно, не делает и не будет делать), так это Россия. Поскольку Россия и страны, входившие в бывший Советский Союз, подверглись нацистской оккупации. Ведь известно то, что Советский Союз в результате прямого военного воздействия потерял более одной трети своего национального богатства. Я уже не говорю о человеческих жертвах, это уже особая статья. Поэтому позиция Польши выглядит в этом случае достаточно слабой.

– Какие цели преследует руководство Польши, делая такие заявления? Что это в первую очередь: желание получить материальную компенсацию или самоутвердиться?

– Скорее всего, это определённый пиар-ход со стороны поляков, чтобы ещё раз заявить о себе, о своём «я». Ну и, возможно, ряд польских политиков, которые чувствуют, что финансовое положение Польши сегодня весьма плачевно, хотят как-то заявить о себе и попытаться тем самым как-то подвигнуть своих западных союзников оказывать ей бóльшую материальную поддержку. Так или иначе, мы видим сегодня, что Польша находится в плачевном экономическом состоянии и пытается каким-то образом решить свои проблемы.

– Советский Союз вообще получил какие-то компенсации от Германии после войны?

– Да, репарации мы получили. Эксперты по-разному оценивают эту репарацию. Я уже сказал, что мы потеряли более одной трети своего национального дохода: это миллиарды рублей. А репарации, полученные нами с восточной территории Германии, от которых мы тоже впоследствии отказались, эксперты оценивают сегодня в сумму порядка четырёх миллиардов долларов. Это капля в море по сравнению с теми потерями, которые мы понесли. Польша же только за счёт прироста промышленно развитых территорий (там был железнодорожный транспорт, промышленность) смогла покрыть более половины своих военных потерь. Если до войны Польша была преимущественно аграрной страной, то после Второй мировой войны, после восстановления и помощи Советского Союза, она стала индустриально-аграрной страной. То есть у поляков должна всё-таки проснуться совесть, и они должны попытаться посчитать, сколько они получили помощи, сравнить это с уровнем сегодняшних отношений с Россией и вспомнить о той помощи, которую Польша получила от СССР.

– Означает ли это, что ни правительство Германии, ни правительство России всерьёз не рассматривают претензии поляков?

– Я думаю, вряд ли всерьёз это будет кто-то рассматривать. Тем более что после отказа от репарации были известны договоры, которые Польша и Советский Союз заключали с Германской Демократической Республикой и с ФРГ в начале 70-х годов, и там вопрос о репарации не ставился.