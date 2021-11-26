НОВЫЕ ПРАВЫЕ

НОВЫЕ ПРАВЫЕ (нем. Neue Rechte, франц. Nouvelle Droite, англ. New Right) - идео­ло­гическая со­ци­аль­ная сеть, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в Ев­ро­пе в конце 1970-x - начале 1980-х годов как ре­ак­ция на идеи «но­вых ле­вых» и кри­зис ста­ро­го кон­сер­ва­тиз­ма.

Идеи «Новых правых» вос­хо­дят, с од­ной сто­ро­ны, к «кон­сер­ва­тив­ной ре­во­лю­ции» в Гер­ма­нии, с другой - к тра­ди­цио­на­лиз­му [Ю. Эво­ла (Ита­лия), Р. Ге­нон]. «Новые правые» вы­сту­па­ют пре­ж­де все­го как кри­ти­ки ли­бе­ра­лиз­ма , идео­ло­гии сво­бод­но­го рын­ка и эга­ли­та­риз­ма. За­да­чей ста­вит­ся со­хра­не­ние куль­тур­но­го свое­об­ра­зия отдельных об­ществ («эт­но­п­лю­ра­лизм») и уни­каль­ной ев­роп. иден­тич­но­сти пе­ред ли­цом уг­ро­зы «аме­ри­ка­ни­за­ции» с её од­но­по­ляр­ной мо­де­лью ми­ра. Про­по­ве­дуя «це­ло­ст­ную Ев­ро­пу», «Новые правые» про­ти­во­сто­ят кос­мо­по­ли­тич. кон­цеп­ци­ям «все­мир­но­го го­су­дар­ст­ва».

Важ­ную роль в рас­про­стра­не­нии этих взгля­дов сыг­ра­ли пер­вый ис­то­рик «кон­сер­ва­тив­ной ре­во­лю­ции» А. Мо­лер (1920-2003 годы) и западно-германские жур­на­лы «Kri­ti­kon» и «Etappe». Наи­бо­лее ори­ги­наль­ную трак­тов­ку иде­ям «Новых правых» дал французский фи­ло­соф и пуб­ли­цист А. де Бе­нуа (р. 1943 год), ос­но­ва­тель ас­со­циа­ции GRECE (Groupe­ment dé récherche et d’études pour la ci­vilization européenne - Ис­сле­до­ва­тель­ское и учеб­ное объ­е­ди­не­ние за ев­ро­пей­скую ци­ви­ли­за­цию) и ре­дак­тор жур­налов «Nouvelle ́Ecole», « ́El ́ements» и «Krisis». Бе­нуа соз­дал постмо­дер­ни­ст­скую вер­сию ра­ди­каль­но­го кон­сер­ва­тиз­ма, в ко­то­ром ак­цент ста­вит­ся на пар­ти­ку­ляр­но­сти в про­ти­во­вес гло­баль­но­му уни­вер­са­лиз­му («Как мож­но быть языч­ни­ком», 2004 год; «Про­тив ли­бе­ра­лиз­ма: к чет­вёр­той по­ли­ти­че­ской тео­рии», 2009 год).

В Гер­ма­нии идео­ло­гию но­вых пра­вых раз­ви­ва­ют пуб­ли­цист Г. Маш­ке (р. 1948 год) («Das bewaffnete Wort: Aufs ̈atze aus den Jahren 1973-1993», 1997 год) и газета «Jun­ge Frei­heit».

В США отдельные ас­пек­ты идео­ло­гии «Новые правые» (кри­ти­ка муль­ти­куль­ту­ра­лиз­ма, при­вер­жен­ность собственным ци­ви­ли­за­ци­он­ным ос­но­вам, от­но­ше­ние к ми­гра­ции как «цен­траль­но­му во­про­су», не­при­ятие со­ци­аль­но­го го­су­дар­ст­ва) раз­ви­ва­ют­ся «па­лео­кон­сер­ва­то­ра­ми» (П. Бью­ке­нен, П. Гот­фрид, С. Хан­тинг­тон) и под­дер­жи­ва­ют­ся ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми груп­па­ми во­круг жур­на­лов «Telos» и «Chro­nicles». Идеи «Новых правых» на­хо­дят от­ра­же­ние в про­грам­мах ря­да ев­ропейских по­ли­тических пар­тий (На­цио­наль­ный фронт во Фран­ции, «Ли­га Се­ве­ра» в Ита­лии, «Аль­янс за бу­ду­щее Ав­ст­рии»); в Рос­сии их про­па­ган­ди­ру­ет не­оев­ра­зий­ское дви­же­ние А.Г. Ду­ги­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)