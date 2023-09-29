Но́вотный, Антонин

Но́вотный ( чеш. Novotný) , Антонин (10.12.1904, Летняни, ныне в составе Праги — 28.01.1975, Прага) — чехословацкий партийный и государственный деятель. Из рабочей семьи, в 1918–1935 работал слесарем. С 1921 — член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), в 1935 — член делегации КПЧ на 7‑м конгрессе Коминтерна, с 1929 на различных партийных должностях. После запрета КПЧ в 1938 на подпольной работе. В 1941 арестован гестапо, до 1945 в заключении в концлагере Маутхаузен. С 1945 на руководящих постах в КПЧ, с 1948 депутат Национального собрания Чехословакии, с 1953 1‑й секретарь ЦК КПЧ, с 1957 одновременно президент страны. В 1960 инициировал принятие новой Конституции и переименование страны в Чехословацкую Социалистическую республику (ЧССР), мотивировав это тезисом о завершении построения коммунизма в стране. В 1960 объявил амнистию осужденным ранее политическим заключенным. В 1965 не поддержал проект либеральных экономических реформ, предложенный О. Шиком. Будучи сторонником политики жесткого администрирования, критично относился к идее демократизации общества и федерализации страны. В январе 1968 освобожден от должности 1‑го секретаря ЦК, 22 марта 1968 ушел в отставку с поста президента республики, вышел из состава ЦК, в мае было приостановлено его членство в КПЧ. В ходе процесса «нормализации» в 1971 был восстановлен в составе КПЧ и ее ЦК, однако прежнего политического влияния вернуть не смог.

Соч. : Projevy a stati. Sv. 1–3. Praha, 1964.

Лит. : Českoslovenští politici 1918–1991: stručné životopisy / Usporadal M. Hodný. Praha, 1991; Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Díl II. (N-Ž). Milan Churaň, kolektiv. Praha, 1998. Т. И. Мурадова .