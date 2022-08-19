Независимость Косово: взрыв пороховой бочки В 1991 году прошёл референдум о независимости Косово, но его итоги признала лишь Албания. На чтение: 3 минуты

В 1991 году прошёл референдум о независимости Косово, но его итоги признала лишь Албания.

Слободана Милошевича, пришедшего к власти в Сербии в 1988 году, косовские сербы восприняли как защитника. В условиях начавшегося процесса распада Югославии он сумел завоевать популярность среди населения благодаря националистической риторике. И Милошевич чётко придерживался этой линии. По факту, он максимально жёстко взялся за косовскую проблему, столько лет терзавшую Сербию.

В 1989 году в Сербии прошёл референдум, утвердивший новую конституцию. И если раньше изменения давали косовским албанцам всё больше и больше свобод, то теперь ситуация резко изменилась. Автономии национальных краёв были значительно урезаны. Косовские албанцы бойкотировали референдум. Но это не помогло. В Косово был распущен парламент, прекратилось вещание радио- и телевизионных станций на албанском языке. Следом последовала череда увольнений албанцев из государственных структур. В ответ на это косовары вышли на массовые демонстрации и акции протеста, переросшие в этнические столкновения.

Жёсткие методы Милошевича

Сразу после окончания Второй Мировой войны Косово превратилось в «пороховую бочку» Югославии. И все силы руководства страны были брошены на задабривание косовских албанцев. Давая автономию и большое количество свобод, Белград надеялся «приручить» косовар. Однако на деле получилось только хуже. Чем больше свободы получала Приштина, тем более напряжённой становилась обстановка в Косово. И получилось, что проживавшие там сербы оказались самым незащищённым народом в Югославии.

С приходом к власти Милошевича ситуация изменилась. Он взял на себя роль защитника косовских сербов. В 1989 году в Сербии состоялся референдум по поправкам к конституции. Нововведения сильно ограничивали свободу автономных краёв, что вызвало недовольство среди населения. В Косово уже в начале 1990 года произошли массовые демонстрации местных албанцев, которые переросли в ожесточённые стычки с югославскими силами безопасности. По примерным подсчётам, на акции протеста вышли около сорока тысяч человек. Так как стражи порядка были не в состоянии погасить очаги недовольства, в Косово отправили армию при поддержке танков. Одержать быструю победу не получилось. И министр внутренних дел Сербии Радмило Богданович выступил с резкой критикой властей Словении, обвинив их в поддержке косовских албанцев оружием, переправляемым из Венгрии и Италии.

Весной того же года в нескольких городах Косово произошло несколько случаев отравления албанских школьников. Белград и Приштина тут же обменялись взаимными обвинениями. После чего произошло массовое увольнение албанских полицейских - их заменили сербские стражи порядка. Вслед за этим свои должности оставили несколько косовских министров,начальник полиции и премьер-министр. Вся власть в Косово оказалась в руках Сербии. Пытаясь как-то смягчить ситуацию, Белград прислал распоряжение об амнистии более сотни албанских «политических», которых досрочно выпустили из тюрем.

Однако затем парламент Сербии принял к реализации две программы, направленные на полную сербонизацию Косово: мира, свободы, равенства, демократии и благосостояния, а также Программу развития. Она была направлена на возвращение изгнанных сербов и черногорцев в Косово. За внутреннюю безопасность территории стало отвечать Министерство внутренних дел Сербии, которое занялось созданием отрядов специальной полиции. В помощь им были отправлены добровольческие боевые формирования. Например, «Белые орлы», созданные Воиславом Шешелем, лидером Сербской радикальной партии и будущим вице-премьером Правительства Республики Сербия.

При такой мощной поддержке власти Сербии продолжили гнуть свою линию. Косовские албанцы, занимавшие какие-либо важные посты, менялись на сербов. Академия искусств и наук Косово была закрыта. Затем процесс «очищения» добрался и до рядовых албанских госслужащих. Вскоре прекратили вещание на албанском языке телевизионные станции, радио, перестала выходить пресса.

Летом вновь в Косово вспыхнули массовое демонстрации, акции протеста, забастовки. Белград ответил жёстко. Был принят закон о регулировании труда в особых условиях. Он всячески поощрял трудоустройство сербов и черногорцев в Косово и предусматривал наказания для забастовщиков. Таким образом, из-за закона около 70% албанцев, трудившихся в сфере управления и экономики, потеряли работу. Под увольнение попали и те косовары, которые не захотели в письменной форме признать правомерность действий Белграда. Повсеместно стали закрываться различные предприятия. Правда, вскоре они возобновляли деятельность, но ими уже руководили сербы или черногорцы. В результате политики сербонизации Косово подавляющее большинство косовских албанцев лишилось работы.

Обанкротился главный банк автономного края, а люди потеряли вклады.

На пути к войне

К концу 1990 года в Косово сложилась критическая ситуация. По факту, Белград сделал всё возможное, чтобы или выгнать албанцев, или вынудить их принять новые правила игры. Приштина, в свою очередь, продемонстрировала полную решимость сопротивляться сербонизации. Поскольку в поиске компромисса ни одна из сторон не была заинтересована, то Милошевич решил нанести косовским албанцам последний сокрушительный удар.

В конце 1990 года в косовских школах была принята новая учебная программа, которая практически полностью исключала албанский язык, историю и литературу. А для зачисления в среднюю школу необходимо было сдавать экзамены по сербскому языку и литературе. Албанским учителям и ученикам поставили ультиматум: они могли вернуться в школу только при условии полного признания и поддержки новой программы. Естественно, на такое косовские албанцы пойти не могли. И по всему Косово начали открываться частные школы. Затем сербские учебные программы были введены в Приштинский университет. По Косово прокатилась очередная волна народного гнева. Но её сумели остановить с помощью армии.

Однако точка невозврата оказалась пройдена. В сентябре 1991 года в Косово прошёл референдум о независимости. Явка составила 87%. И 99% людей проголосовали за независимость Косово от Сербии. Следом состоялись президентские и парламентские выборы. Победу на них одержал Ибрагим Ругова и его партия «Демократическая лига Косово».

Сербия не признала независимость Косово. Единственной страной, которая официально признала итоги референдума, стала Албания, преследующая свои интересы. Так Косово превратилось в теневое государство. Повсеместно началось бойкотирование всего сербского с параллельным созданием албанских школ, медицинских и прочих социальных учреждений. Финансирование Приштина получала из разных мест, но главным источником стала диаспора косовских албанцев, проживавшая на территории Европы и США.

Почувствовав силу, Приштина попыталась отстоять свою независимость, бросив очередной вызов Белграду. Поскольку в начале 1990-х годов стало понятно, что время Югославии подходило к концу, власть многонациональной страны попыталась в очередной раз договориться с косоварами. Но по факту это стало лишь продлением агонии. Белград сквозь пальцы смотрел на теневое правительство Косово и терпел его. А косовские албанцы, как и раньше, воспользовались слабостью центральной власти. В Косово появилось несколько серьёзных военных формирований, которые впоследствии сформировались в «Армию освобождения Косово».

В Косово началась полноценная партизанско-террористическая война. Процесс сербонизации сменился на албанизацию. Косовские власти делали всё возможное, чтобы изгнать сербов. Изначально Милошевич попытался справиться силами подразделений стражей порядка без привлечения югославской армии. Однако в 1998 году в дело вступили военные. Началась настоящая полноценная война, которую сопровождали массовые репрессии, этнические чистки и убийства мирных жителей. Причём страдали как косовские сербы, так и косовские албанцы.

Ни одна из сторон не пыталась найти компромисс и договориться. Сербские военные выгоняли косовар из их домов, албанцы в отместку уничтожали памятники православной культуры. А затем в конфликт вмешался блок НАТО. В 1999 году альянс подверг бомбардировке югославские города и военные объекты. Затем в Косово вошёл военный контингент НАТО, а край оказался под управлением ООН.

Но огонь войны так и не был потушен. Ни косовские сербы, ни косовские албанцы не были готовы к решению проблем. Кровопролитие продолжилось и в XXI веке. А Косово и по сей день является частично признанным государством.

Обложка: wnl.tv