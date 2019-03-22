Михаил Мягков: от политики вассалитета Польша не получит никаких дивидендов Польские активисты создали петицию, пытаясь добиться от президента США Дональда Трампа помощи в получении репараций по итогам Второй мировой войны от Германии и России. Правительство Польши поддержало эту инициативу. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что в долгосрочной перспективе от подобной политики Польша только проиграет. - Поляки пытаются стать не просто ближайшими союзниками Соединенных Штатов Америки, но и самыми верными вассалами, не понимая, что американцам они нужны лишь как «пушечное мясо» и часть «санитарного кордона» между Россией и Западной Европой. Польша забывает, откуда пришло ее освобождение в 1944-1945 годах. Если бы не Красная Армия и Советский Союз, сегодня,... На чтение: 1 минута

Польские активисты создали петицию, пытаясь добиться от президента США Дональда Трампа помощи в получении репараций по итогам Второй мировой войны от Германии и России. Правительство Польши поддержало эту инициативу. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает, что в долгосрочной перспективе от подобной политики Польша только проиграет.

Он также напомнил, что германская оккупация Польши принесла неизмеримые страдания польскому народу.