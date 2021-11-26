КОМОРОВСКИЙ БРОНИСЛАВ МАРИЯ

Коморовский (пол. Komorowski), Бронислав Мария (род. 04.06.1952, Оборники Шлёнске, Нижнесилезское воеводство) — польский политический и государственный деятель.

Выпускник исторического факультета Варшавского университета (1977). До 1980 занимался журналистикой, участвовал в оппозиционном Движении в защиту прав человека и гражданина. С 1980 — в профсоюзе «Солидарность» . При введении военного положения в Польше в декабре 1981 интернирован, после освобождения в 1982 преподавал в духовной семинарии, продолжая оппозиционную деятельность. В 1989—1993 на государственной службе, вице-министр национальной обороны. Депутат сейма в 1991—2010, в 2000—2001 — министр национальной обороны, в 2005—2007 — вице-маршал, в 2007—2010 — маршал сейма. С 2001 — член руководства праволиберальной Гражданской платформы. После гибели 10 марта 2010 президента Польши Л. Качиньского исполнял обязанности главы государства. В 2010—2015 — президент Польши, после поражения на президентских выборах в 2015 создал фонд «Института Бронислава Коморовского», задачей которого является пропаганда достижений Польши после 1989, укрепление общественной, политической, экономической и военной безопасности страны.

Лит.: Лыкошина Л. С. «Польско-польская война». Политическая жизнь современной Польши. М., 2015; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012.