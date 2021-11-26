КАДАР Янош

Венгерский государственный и политический деятель, руководитель Венгерской народной республики с 1956 по 1988 гг.

До 1945 г. носил фамилию Черманек. В юности был подсобным рабочим, механиком. В сентябре 1931 г. вступил в Федерацию коммунистической рабочей молодежи, а в ноябре – в малочисленную Коммунистическую партию Венгрии (КПВ). Псевдоним «Кадар» («Бондарь»). В 1933-1935 гг. в заключении. Во время Второй мировой войны стал одним из лидеров коммунистического подполья. Член ЦК КПВ с 1942 г., секретарь ЦК с 1943 г. В 1944 г. была арестован, но бежал. В 1945 г. стал депутатом Венгерского национального собрания, членом Политбюро и Секретариата ЦК КПВ и с 1946 г. заместителем генерального секретаря М. Ракоши, первым секретарем Будапештского горкома КПВ (затем Венгерской партии труда, ВПТ). В 1948-1950 гг. был министром внутренних дел, причастен к фабрикации дела Л. Райка. В апреле 1951 г. сам был арестован, обвинен недостойном поведении во время арестов в дореволюционной Венгрии, в сочувствии Райку и Тито, и был осужден на пожизненное заключение. Освобожден после смерти Сталина , реабилитирован в 1956 г.

Во время Венгерской революции 1956 г. Кадар сначала действовал вместе с И. Надем , выступал за демократические преобразования. 25 октября избран первым секретарем реформистского ЦК ВПТ. 30 октября вошел в правительство Надя. Но после того, как узнал о предстоящем вторжении советских войск, согласился возглавить просоветское правительство и стать временным председателем ЦК новой коммунистической партии, названной Венгерской социалистической рабочей партией (ВСРП). 7 ноября прибыл в Будапешт после взятия его советскими войсками, 8 ноября провозгласил переход власти к Революционному рабоче-крестьянскому правительству, которое возглавлял до января 1958 г. Кадар провел массовые репрессии против участников восстания и движения сопротивления режиму. 27 июня 1957 г. был избран Генеральным секретарем ЦК ВСРП. В 1961-1965 – председатель Совета министров Венгерской народной республики (ВНР). В 1960-1963 гг. Кадар провел амнистию участников революции, официально называвшейся «контрреволюцией». Он выдвинул лозунг «Кто не против нас, тот с нами» и, в соответствии с идеями своего соратника Д. Ацела о деполитизации венгерского общества, проводил ограниченную либерализацию экономической и культурной жизни. В 1968-1973 гг. с согласия Кадара проводились экономические реформы, направленные на расширение рыночных отношений и во многом соответствовавшие планам казненного И. Надя. До конца 1970-х гг. в ВНР рос уровень жизни населения. Кадар пытался выступать в роли посредника между лидерами КПСС и КП Чехословакии во время Пражской весны в 1968 г. В 1988 г., с началом демократический преобразований в Венгрии, Кадар отошел от активной политической деятельности, передав 27 мая 1988 г. пост Генерального секретаря ЦК ВСРП К. Гроссу. Еще в течение года сохранял формальный пост председателя ВСРП.

Исторические источники:

Советский Союз и Венгерский кризис 1956 года. Документы. М., 1998.

Автор статьи: Шубин А.В.