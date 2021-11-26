ИЛИЕСКУ ИОН
ИЛИЕСКУ ИОН - румынский государтсвенный и политический деятель.
Сын деятеля румынского коммунистического движения (смотрите Коммунизм). Окончил Политехнический университет Бухареста и Московский энергетический институт. С 1955 года работал в Бухаресте инженером-гидроэнергетиком Института энергетических исследований и проектов.
С 1948 года активно участвовал в общественно-политической жизни Румынии. Один из создателей Союза ученических ассоциаций (1948 год) и Союза студенческих ассоциаций Румынии (1956 год). В 1967-1971 годах министр по делам молодёжи и 1-й секретарь Союза коммунистической молодёжи Румынии. В 1971 году секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП).
Вследствие конфликта с генеральным секретарём РКП Н. Чаушеску выведен из состава руководства РКП. В 1971-1974 годах заместитель секретаря комитета РКП у. Тимиш, в 1974-1979 годах секретарь комитета РКП у. Яссы. В 1979-1984 годах глава Национального совета по водным ресурсам, в 1984-1989 годах директор Издательства технической литературы. 22.12.1989 года возглавил Совет Фронта национального спасения.
В 1990-1996, 2000-2004 годах президент Румынии. Способствовал проведению социально-экономических и политических реформ, в борьбе против политических противников иногда применял авторитарные методы. В 1996 году и с 2005 года сенатор от Социал-демократической партии, в 1990-1992 и 1997-2000 годах её председатель, с конца 2006 года почетный председатель.
Сочинения:
Momente de istorie. Buc., 1995–1996. Vol. 1–3;
Revoluţia trăită. Buc., 1995;
Viaţa politică, între violenţă şi dialog. Buc., 1998;
Revoluţia română. Buc., 2001;
Integrare şi globalizare. Buc., 2002;
Румыния – возрождение надежды. М., 2002