ГОМУЛКА ВЛАДИСЛАВ
ГОМУ́ЛКА (Gomułka) ВЛАДИСЛА́В. Польский государственный и политический деятель (партийный псевдоним Веслав).
Получил начальное образование, по профессии слесарь. В 1926 году вступил в Коммунистическую партию Польши, в 1926-1932 годах входил в руководство профсоюза химической промышленности, в 1932-1934 годах находился под арестом за коммунистическую деятельность, в 1934-1935 годах учился в Ленинской школе в Москве. В 1936-1939 годах вновь находился под арестом в Польше. В 1939-1941 годах жил в СССР. С 1942 года участник польского Движения Сопротивления, один из создателей Польской рабочей партии (ППР), в 1943-1948 годах генеральный секретарь ЦК ППР. В июле 1944 года вошёл в состав временного Люблинского правительства, с декабря 1944 года занимал пост вице-премьера и министра по делам воссоединённых земель. В 1948 году был обвинён Б. Берутом и другтми членами ЦК в так называемом правом националистическом уклоне, на 3-м пленуме ЦК Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) в ноябре 1949 года выведен из состава ЦК, а в 1951 году исключён из партии и арестован (в заключении до 1954 года). В октябре 1956 года, во время политического кризиса в Польше, триумфально вернулся во властные структуры. В 1956-1970 годах член Политбюро, 1-й секретарь ЦК ПОРП. Провёл ряд реформ, в результате которых было ликвидировано большинство коллективных хозяйств на селе, прекращено преследование католической церкви, смягчена цензура. В то же время Гомулка. решительно боролся с политической оппозицией в ПНР, в 1968 году был одним из инициаторов ввода войск стран - членов Организации Варшавского договора в Чехословакию. Содействовал заключению польско-германского договора 1970 года о нормализации отношений между ПНР и ФРГ. 20.12.1970 года в результате волнений, возникших в знак протеста против повышения цен на продовольственные товары, был вынужден уйти в отставку. До 1972 года оставался депутатом Сейма.