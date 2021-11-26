Гомулка (пол. Gomułka), Владислав

Гому`лка (пол. Gomułka), Владислав (06.02.1905, Кросно — 01.09.1982, Варшава) — польский политический и государственный деятель. Профессональную деятельность начал слесарем, с 1922 член молодежной организации Польской партии социалистов (ППС) и профсоюзный активист, организатор забастовок, с 1926 член нелегальной Коммунистической партии Польши. В 1932—1934 и 1936—1939 находился в заключении в Польше, 1934—1935 слушатель Международной ленинской школы Коминтерна в Москве. После освобождения из тюрьмы в сентябре 1939 уехал в Белосток и Львов, с 1941 член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). В 1942 вернулся в Польшу, вступил в Польскую рабочую партию (ППР), секретарь ее Варшав-ского комитета, с сентября-октября 1942 — член ЦК, с января 1943 — член секретариата (т. н. руководящей тройки), в ноябре 1943 после ареста П. Финдера был избран секретарем (руководителем) ЦК ППР. В 1943 участвовал в переговорах с делегацией Лондонского правительства в изгнании и написании мартовской и ноябрьской программных деклараций ППР «За что мы боремся?», инициатор создания альтернативного правительству в эмиграции органа власти в стране — Крайовой Рады Народовой (КРН) с участием ППР и представителей левых деятелей и групп из Польской социалистической партии, Польской крестьянской партии и Польской демократической партии, Бунда, профсоюзного движения, а также беспартийных. В 1944—1948 — член Политбюро и генеральный секретарь ЦК ППР, 1944—1949 — первый вице-премьер, 1945—1949 — министр Воссоединенных земель, 1944—1947 — депутат КРН, 1947—1951 депутат сейма. Сторонник идеи «польского пути к социализму». После создания в 1947 Коминформбюро потерял доверие Москвы. В сентябре 1948 освобожден от должности генерального секретаря и члена Политбюро ЦК ППР по обвинению в «правонационалистическом уклоне». После объединения ППР и ППС в 1948—1949 — член ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). 1949—1950 — заместитель председателя Главной контрольной палаты, 1950—1951 — директор отделения варшавской кассы социального страхования. В августе 1951 арестован, осенью того же года исключен из партии и лишен депутатской неприкосновенности. Планировавшийся судебный процесс над ним не состоялся. Освобожден из заключения в декабре 1954, в августе 1956 восстановлен в ПОРП. В обстановке острого внутриполитического кризиса в Польше 21 октября 1956 был вновь избран членом Политбюро и Первым секретарем ЦК ПОРП. В 1957—1971 — депутат сейма и член Государственного совета. Широкая поддержка в обществе и авторитет в партии облегчили Г. проведение решений об отказе от принудительной коллективизации, дополнительном инвестировании промышленности группы «Б» и увеличении заработной платы. Была повышена политическая роль т. н. союзнических партий при сохранении доминирующих позиций ПОРП, реабилитированы жертвы политических репрессий, созданы органы рабочего самоуправления на предприятиях. Удалось урегулировать спорные вопросы в отношениях с СССР. Однако Г. не решился на слом командно-распределительной системы управления и введение элементов рыночного хозяйства в другие отрасли, кроме ремесленного производства. В 1960-е вновь стали нарастать диспропорции между сельским хозяйством и промышленностью, труд- ности с продовольственным снабжением, замедлился процесс демокра- тизации общественной и политической жизни. После кратко-временной нормализации государственно-церковные отношения вновь обострились. Протестные выступления студентов в марте 1968 дали толчок официальной антисемитской пропагандистской кампании властей. Г. поддержал ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968. Успехом завершились усилия по нормализации отношений с ФРГ, в 1970 канцлер В. Брандт посетил Варшаву. Принятие в декабре 1970 решения о повышении розничных цен вызвало волну выступлений рабочих. Для их подавления были использованы армия и милиция , 44 человека погибли и 1164 были ранены. 20 декабря 1970 Г. был освобожден с поста Первого секретаря и члена Политбюро ЦК ПОРП, в 1971 отправлен на пенсию. Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Werblan A. Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR. Warszawa, 1988; Władysław Gomułka i jego epoka. Warszawa, 2006.