ГАВЕЛ ВАЦЛАВ
ГАВЕЛ ВАЦЛАВ - чешский государственный и политический деятель, драматург.
Из семьи крупных предпринимателей, владевшей фирмой «Братья Гавелы - Прага, Люцерна», которая занималась строительством и кинопроизводством (построила, в частности, район Баррандов и киностудию Баррандов в Праге, комплекс Люцерна, владела студией «Люцернафильм»). В 1957 году Гавел закончил Чешское высшее техническое училище по специальности экономика транспорта. После службы в армии (1957-1959 годы) в 1959-1968 годы работал в «Театре АБЦ» и «Театре на перилах» рабочим сцены, помощником режиссёра и драматургом. В 1959 году написал одноактную пьесу «Семейный вечер» («Rodinný večer»), начал публиковать театроведческие статьи в журналах «Divadlo» и «Kultura».
В 1963 году была поставлена первая пьеса Гавела, принёсшая ему широкую известность, - «Праздник в саду» («Zahradní slavnost»), в которой, как и в последующих пьесах «Уведомление» («Vyrozumeni», 1965 год), «Трудно сосредоточиться» («Zitzená moznost soustredeni», 1968 год), с помощью приёмов абсурда театра Гавела нарисовал гротескный образ тогдашней Чехословакии.
В 1966 году Гавел окончил театральный факультет Академии музыкальных искусств в Праге по специальности драматургия; в том же году вышла его книга «Протоколы» («Protokoly»). Во время «Пражской весны» в 1968 году Гавел активно выступал против ввода в ЧССР войск стран Варшавского договора, возглавил организацию «Круг независимых писателей». С 1969 года диссидентская позиция Гавела стала причиной запрета на публикации его произведений в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР). В 1974 году его пьеса «Заговорщики» («Spiklenci») была поставлена в ФРГ (на родине в 1992 году). В 1975 году Гавел обратился с «Открытым письмом к Густаву Гусаку» («Dopis Gustávu Husákovi»), в котором подверг критике внутренюю политику правительства ЧССР. В последующие годы им были написаны одноактные сатирические пьесы «Аудиенция» («Audience», 1976 год), «Вернисаж» («Vernisáž», 1976 год), «Протест» («Protest», 1979 год), пародийная пьеса «Гостиница в горах» («Horsky hotel», 1977 год) и пр.
С 1977 года произведения Гавела начали широко публиковаться западными издательствами; Гавел выпускает самиздатовский сборник «Мнения 1» («Pohledy 1»). В 1977 году он стал одним из инициаторов создания правозащитной организации «Хартия 77». Деятельность Гавела в Комитете защиты несправедливо преследуемых и самиздатовские публикации стали причиной его неоднократных арестов в 1977-1989 годы (провёл в тюрьме почти 5 лет). В 1984 году им было написано наиболее значительное произведение - комедия о психологическом кризисе диссидента «Большое опустошение» («Largo desolato»; поставлена в Чехии в 1990 году).
Во время «бархатной революции» в Чехословакии 1989 года Гавел стал одним из соучредителей Гражданского форума, а в декабре 1989 года был избран президентом Чехословацкой Федеративной Республики (ЧСФР), в июле 1990 года переизбран на новый срок. Гавел не смог предотвратить распад ЧСФР, что стало причиной его отставки в июле 1992 года. В январе 1993 года он был избран президентом Чешской Республики, в 1998 году переизбран на второй срок. В 2003 году вышел в отставку.
Сочинения:
Трудно сосредоточиться. М., 1990;
Заочный допрос. М., 1991;
Spisy. Praha, 1999. T. 1–7;
Гостиница в горах. М., 2000.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.