ДРНОВШЕК ЯНЕЗ
ДРНОВШЕК ЯНЕЗ - словенский политический и государственный деятель.
В 1973-1981 годах изучал экономику в университетах Любляны и Марибора, затем стажировался в Соединенных Штатах Америки. С 1974 года член Союза коммунистов Югославии. С 1984 года делегат Скупщины Социалистической Республики Словения, член республиканского комитета, председатель комиссии по международным связям Союза профсоюзов Словении. В 1989-1890 годах председатель Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославия. В 1992-2000 годах и 2000-2002 годах премьер-министр Словении и председатель партии «Либеральная демократия Словении». С 22.12.2002 года президент Словении. В январе 2006 вышел из партии «Либеральная демократия Словении», создал и возглавил Движение за справедливость и развитие. В июне 2006 года заявил об отказе баллотироваться на пост президента на второй срок.