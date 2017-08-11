Декоммунизация или подлость? Декоммунизация Польши – факт уже свершившийся. Польский народ сделал свой выбор, он заплатил за него свою цену в первой половине 1980-х и реализовал этот выбор в начале 1990-х. Ни в момент краха социалистической системы, ни в последующие годы в Польше не предпринималось массового сноса памятников советским солдатам. Возможно, потому, что у всякого свободомыслящего поляка на слуху был лозунг знаменитого польского диссидента Яцека Куроня: «Не жгите комитеты, а создавайте свои!» В широком смысле это означало борьбу за демократию путём созидания, а не разрушения. Настоящие поборники свободной Польши, начиная с 1989 года, не уничтожали памятники советским солдатам, но возводили монументы своим героям,... На чтение: 2 минуты

Декоммунизация Польши – факт уже свершившийся. Польский народ сделал свой выбор, он заплатил за него свою цену в первой половине 1980-х и реализовал этот выбор в начале 1990-х. Ни в момент краха социалистической системы, ни в последующие годы в Польше не предпринималось массового сноса памятников советским солдатам. Возможно, потому, что у всякого свободомыслящего поляка на слуху был лозунг знаменитого польского диссидента Яцека Куроня: «Не жгите комитеты, а создавайте свои!» В широком смысле это означало борьбу за демократию путём созидания, а не разрушения. Настоящие поборники свободной Польши, начиная с 1989 года, не уничтожали памятники советским солдатам, но возводили монументы своим героям, в частности бойцам Армии Крайовой.

Стоит напомнить, что ещё во время становления движения «Солидарность» будущий президент страны Лех Валенса требовал не сноса каких-либо монументов, а установки стелы, посвящённой гданьским рабочим, погибшим во время забастовки декабря 1970 года. А в польском художественном фильме «80 миллионов», выдвинутом в 2012 году на приз Московского кинофестиваля, даже рассказывается, как молодые активисты «Солидарности» защищали от осквернения провокаторами советский воинский мемориал.

Закон о массовом разрушении – под предлогом «декоммунизации» – памятников павшим в войне с нацизмом принят уже спустя десятилетия после становления новой, некоммунистической Польши. «Борьба с коммунизмом» нынешних польских властей – не иначе как кавалерийский наскок на ветряные мельницы. И это попрание не только светлой памяти о 600 тысячах советских солдат и офицеров, которые отдали свои жизни на польской земле, но и собственных демократических идеалов. Всегда важно уметь отличать одно от другого. Это не декоммунизация. Это подлость.

Между тем на территории России, в Смоленской области, уже 17 лет существует мемориальный комплекс «Катынь», который защищён федеральным законом об объектах культурного наследия. В 2010 году президент Дмитрий Медведев решительно осудил расстрел десятков тысяч польских граждан советским НКВД, а премьер-министр Владимир Путин лично принял участие в траурной церемонии, приуроченной к 70-летию катынской трагедии. На федеральных каналах «Культура» и «Россия-1» прошли показы кинофильма «Катынь», который польский режиссёр Анджей Вайда посвятил своему погибшему отцу. Одну из ролей в ленте исполнил знаменитый российский актёр Сергей Гармаш. Таким образом, наша страна наглядно продемонстрировала готовность к открытому диалогу по самым острым, болезненным и неудобным вопросам истории двусторонних отношений. В ответ – развёрнутая политиками Польши борьба против памяти о солдатах, сложивших головы в схватке с нацистским злом (абсолютное большинство из которых даже не были коммунистами).

С резким осуждением принятого польским руководством закона выступили не только в России, но и в Израиле. Причём заявление по этому поводу Кнессет принял единогласно. Депутаты израильского парламента также утвердили этим летом 9-е мая в качестве государственного праздника. Решение закрепило и без того существовавшую норму народного празднования Дня Победы и возложения цветов к памятникам бойцам Красной Армии. Этих памятников, кстати, в Израиле – десятки (самый большой был открыт в Нетании Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным в 2012 году).

Значит ли это, что у Израиля, в отличие от Польши, нет никаких претензий к политике бывшего Советского Союза? Отнюдь нет. В Израиле помнят об антисемитской кампании конца 1940-х – начала 1950-х, о дискриминации евреев при зачислении в советские вузы. Помнят, что в нескольких арабо-израильских войнах, когда решалась сама судьба еврейского государства, СССР активно поддерживал врагов Израиля. Однако израильтяне помнят обо всём: и о плохом, и о хорошем. И о том, что советский солдат остановил Холокост, о том, что Красная Армия открыла ворота Освенцима, наконец, о том, что Израиль не возник бы в качестве независимого государства без помощи Иосифа Сталина . Символично, что нынешним главой Кнессета и одним из инициаторов заявления против сноса памятников советским освободителям является политик Йоэль Эдельштейн, который в СССР был приговорён к трём годам тюрьмы за сионистскую деятельность и преподавание иврита. Тем самым он лично и весь израильский парламент продемонстрировали, что память о тех, кто спас мир от нацизма, превыше любых обид. Хорошо бы польскому сейму внять этому примеру.