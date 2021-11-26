ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЛОВАКИИ

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ СЛОВА́КИИ (Demokratická strana) - политическая партия Словакии.

Воз­ник­ла в пе­ри­од Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 году как ан­ти­фа­ши­ст­ская де­мо­кра­тическая ор­га­ни­за­ция. Во­шла в соз­дан­ный в мар­те 1945 года Национальный фронт че­хов и сло­ва­ков, уча­ст­во­ва­ла в под­пи­са­нии Ко­шиц­кой про­грам­мы 1945 года. На вы­бо­рах 1946 года на­бра­ла в Сло­ва­кии 62,5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, на­мно­го опе­ре­див ком­му­ни­стов, до­би­лась пре­об­ла­да­ния в Сло­вацком национальном со­ве­те и Кор­пу­се упол­но­мо­чен­ных. В Демократической партии Словакии со­стоя­ли пре­зи­дент Сло­вацкого национального со­ве­та В. Шро­бар (в сентябре - октябре 1944), ви­це-пре­зи­дент Че­хословатской Рес­пуб­ли­ки Я. Ур­си­ны. Вы­сту­п­ле­ние Демократической партии Словакии про­тив не­мед­лен­но­го про­ве­де­ния зе­мель­ной ре­фор­мы и на­цио­на­ли­за­ции круп­ней­ших пред­при­ятий и бан­ков да­ло по­вод на­би­рав­шей си­лу Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Че­хо­сло­ва­кии об­ви­нить её в са­бо­ти­ро­ва­нии вы­пол­не­ния Ко­шиц­кой про­грам­мы, по­пыт­ке пре­вра­тить Сло­ва­кию в оп­лот контр­ре­во­лю­ции и в се­па­ра­тиз­ме. В феврале 1948 года Демократическая патрия Словакии бы­ла рас­пу­ще­на. Ряд бывших дея­те­лей Демократической партии Словакии в 1948 году соз­да­ли Пар­тию сло­вацкого воз­ро­ж­де­ния (Strana slovenskej obrody). В 1989 году в ус­ло­ви­ях «бар­хат­ной ре­во­лю­ции» Пар­тия сло­вац. воз­ро­ж­де­ния бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Демократическую партию Словакии. В том же го­ду она по­лу­чи­ла 7 мест (из 150) в сло­вацком пар­ла­мен­те. На вы­бо­рах в че­хо­словатский пар­ла­мент 1990 году и на вы­бо­рах в чешкие и сло­вацкие пар­ла­мен­ты 1992 году Демократическая партия Словакии не смог­ла за­вое­вать де­пу­тат­ских ман­да­тов. В 1994 году в Демократическую партию Словакии вли­лись несколько пар­тий и груп­пи­ро­вок: Гражданская демократическая уния, Гражданская де­мо­кра­тическая пар­тия Сло­ва­кии, Де­мо­кра­ты 92, Дви­же­ние чеш­ско-сло­вацкого по­ни­ма­ния, Зе­лё­ная ли­га.

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