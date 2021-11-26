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БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
Белорусское республиканское общественное объединение.
Создано 6 сентября 2002 путем слияния Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Правопреемник Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси (смотрите Комсомол). Высший орган — съезд (XXXVIII съезд 6 сентября 2002, XXXIX съезд 23 сентября 2005). Более 490 тыс. членов (на сентябрь 2008). Центральные органы — ЦК, Бюро ЦК, Центральная контрольная комиссия.
Цель организации — создание условий для всестороннего развития молодежи. Мероприятия: возрождение стройотрядовского движения, организация досуга и патриотическое воспитание молодежи.
Автор статьи: М. В. Глеб.
© Российская Историческая Энциклопедия
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