Алиа Рамиз

Alia Ramiz (р. 18.10.1925) — первый секретарь ЦК АПТ (1985–1992), президент Республики Албания (1991–1992). В 1955 А. стал министром образования и кандидатом в члены Политбюро ЦК АПТ, в 1961 — один из самых молодых членов Политбюро ЦК АПТ. Возглавил после смерти Э. Ходжи АПТ, пытался проводить прежний внешне- и внутриполитический курс: автаркия; марксизм-ленинизм сталинского типа; закрытость общества; резкая критика США, СССР и КНР; поддержка отношений с отдельными европейскими странами, отдельными членами Восточного блока и рядом государств третьего мира. Экономический и политический кризис тоталитарного режима, а также начавшаяся в Восточной Европе и СССР перестройка способствовали серьезным изменениям в Албании времен А. В 1988 были проведены частичные реформы по образцу СССР и государств Восточной Европы. Студенческие демонстрации 09 декабря 1990 заставили А. пойти на демократизацию режима. Экономический кризис усилил протестные настроения и привел к дальнейшим политическим изменениям: в 1990 введена многопартийность; Албанская партия труда в 1991 переименована в Социалистическую партию Албании с одновременным отказом от марксистско-ленинской догматики; в 1991 проведены демократические выборы, учреждена президентская республика, главой которой стал А. С 1992 по 1997 преследовался за злоупотребления властью и коррупцию. В период мартовских волнений 1997 в А. и ряд бывших деятелей прежнего режима бежали из тюрьмы.