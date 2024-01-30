11 класс | Всеобщая история

Персидский залив в эпицентре бури

Васильев А.

В книге ученого-востоковеда и журналиста А.М. Васильева подробно рассказано о сложной обстановке в зоне Персидского залива; исследованы развитие событий в странах Аравийского полуострова, значение краха шахского режима в Иране, органическая взаимосвязь проблем нефти и мировой политики. Большое внимание уделено анализу курса США, направленного на грабеж сырьевых ресурсов в зоне Персидского залива, на то, чтобы утвердить там свое военное присутствие.