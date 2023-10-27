Рождение государства Израиль. Роль России и Советского Союза На сегодняшний день израильско-палестинский конфликт является самым продолжительным неурегулированным конфликтом в мире. Его непосредственные истоки уходят корнями в середину прошлого века – уже на протяжении 80 лет кровавые вспышки насилия на Ближнем Востоке привлекают внимание всего мира. На чтение: 3 минуты

На сегодняшний день израильско-палестинский конфликт является самым продолжительным неурегулированным конфликтом в мире. Его непосредственные истоки уходят корнями в середину прошлого века – уже на протяжении 80 лет кровавые вспышки насилия на Ближнем Востоке привлекают внимание всего мира.

Проблема сосуществования еврейского и арабского государств на этой территории многими экспертами считается неразрешимой: мирные усилия политиков и дипломатов, несмотря на временные успехи, неоднократно прерывались очередным конфликтом. Сегодня жестокая война в Секторе Газа, разворачивающаяся на наших глазах, является ярким тому доказательством.

Движение сионизма и начало колонизации Палестины

Идея создания израильского государства возникла в конце XIX – начале XX вв. Его предтечами выступили Мозес Гесс, Иегуда Алкалай и Цви Хирш Калишер, но подлинным отцом политического сионизма, главной целью которого провозглашалось создание государства евреев, стал юрист и журналист Теодор Герцль. Его брошюра «Еврейское государство», выпущенная в 1896 году, стала манифестом национального еврейского движения. Герцль утверждал, что евреям, как и любой нации, нужен свой клочок суши, так как антисемитизм, широко распространённый в Европе (дело Дрейфуса во Франции, еврейские погромы в России), рано или поздно обернётся бедой. Землю обетованную надо искать в Палестине, куда тянется еврейское сердце, или, по крайней мере, в Аргентине или Уганде.

Подобные настроения охватили тысячи людей иудейского происхождения, в том числе состоятельных. Один из них – барон Эдмон Ротшильд – предоставил свою чековую книжку для строительства еврейских поселений, а созданная Герцлем Всемирная сионистская организация занялась практическим переселением евреев в Палестину. Земля покупалась у турецких властей, на ней возводились сельскохозяйственные поселения. Несмотря на бесконечные трудности – от неблагоприятных природных условий до хронической нехватки средств – первопроходцы, известные как первая алия, заложили несколько городов (Петах-Тиква, Ришон-ле-Цион и другие) и создали фундамент, на котором возникнет израильское государство.

Всего с 1882 по 1903 гг., в Палестину прибыло около 35 000 человек, преимущественно из западных губерний Российской империи. С 1904 по 1914 гг. вторая волна переселенцев, в которой немалый процент составляли социалистически настроенные евреи, дала ещё 40 000 репатриантов. Социалисты положили начало киббуцному движению – процессу создания сельских коммун, основанных на принципах равенства и справедливости.

Борьба за государство Израиль до Второй мировой войны

Первая мировая война полностью перекроила карту Ближнего Востока. Обломки Османской империи обрели независимость или попали под управление великих держав – так, мандат на управление Палестиной получила Великобритания. Британский взгляд на еврейский вопрос был отражён в декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года, где за еврейским народом признавалось право на создание «национального очага» на территории Палестины.

Во времена британского правления до Второй мировой войны прошло ещё несколько волн эмиграции в Палестину – третья (1919–1923 гг.), четвертая (1924–1929 гг.) и пятая (1933–1939 гг.) алии увеличили местное еврейское население почти до 500 000 человек, что составляло 25% всех жителей региона. Появление многочисленных еврейских общин привело к формированию протогосударственных структур. В 1920 году возникла «Хагана» – военизированная организация самообороны, в 1929 году – Еврейское агентство, наделённое правительственными функциями в вопросах промышленности, торговли, эмиграции и колонизации. В 1930-е гг. британская администрация стала всё настороженнее относиться к возрастающим амбициям евреев. Не в последнюю очередь этому способствовали жёсткие трения между евреями и арабами, неоднократно приводившие к волнениям и восстаниям.

Арабский фактор

«Евреи, возлюбившие Сион», возвращались не на пустое место. Ещё в 640 году Палестина попала под власть Арабского халифата, и к началу XX века арабы-мусульмане составляли 90% её населения. Среди них господствовали антитурецкие настроения и стремление к независимости. После развала Османской империи палестинцы не получили самостоятельности и столкнулись с возрастающей еврейской иммиграцией. Арабский национальный конгресс, созданный в 1920 году, возглавил череду восстаний. В 1920, 1929, 1933, 1936 и 1939 гг. палестинцы поднимали оружие против Великобритании и еврейских поселенцев. В итоге Лондон принял решение об ограничении еврейской миграции в Палестину как единственном способе сдержать недовольство арабов.

Комиссии Уолтера Шоу (1929), Уильяма-Роберта Пиля (1936) и Джона Вудхеда (1938) выработали основные рекомендации, положенные в 1939 году в основу так называемой «Белой книги». В ней излагались принципы будущего Палестины: сведение еврейской иммиграции к минимуму и образование через 10 лет единого государства евреев и арабов. Подобные планы были приняты в штыки обеими сторонами. Среди евреев усилилась нелегальная миграция, начались поиски союзников в США. Лидер палестинских арабов Амин аль-Хусейни сделал ставку на Германию.

Борьба за государство Израиль в 1939–1948 гг.

Вторая мировая война стала подлинной трагедией для еврейского народа. Около 6 миллионов из них погибло, 800 000 бежали из Европы. Британское правительство Палестины, зная о прогерманских и антиеврейских настроениях арабов и опасаясь резкого обострения арабо-израильского противостояния, совершенно ненужного в ходе тяжелейшей войны с Германией и Италией, весьма неохотно принимало новых репатриантов. Тем не менее, с помощью «Хаганы» и «Эцеля» (Национальной военной организации) евреям удалось наладить нелегальную иммиграцию на подмандатные территории по морю, переправив в Палестину ещё около 120 000 человек.

Одновременно, осознавая опасность, которую представлял для существования всего еврейского народа режим Гитлера, десятки тысяч молодых евреев записывались в британскую армию – именно они, получив боевой опыт, впоследствии составят костяк вооружённых сил Израиля. Ударные отряды, известные как «Пальмах», участвовали в диверсионной деятельности против правительства вишистов в Сирии и Ливане и немцев на Балканах. В одной из таких операций потерял глаз прославленный впоследствии генерал Моше Даян. После разгрома немецкого экспедиционного корпуса генерала Роммеля под Эль-Аламейном англичане потребовали роспуска «Пальмаха», и тот ушёл в подполье.

Теперь руководство Еврейского агентства всё решительнее склонялось к борьбе против Британии. Важнейшую помощь в этом им оказали Соединённые Штаты. На Билтморской конференции, прошедшей в Нью-Йорке в мае 1942 года, сионистский конгресс провозгласил программу создания еврейского государства на Ближнем Востоке, а по окончании войны США оказали серьёзное давление на Великобританию в вопросе свободного въезда евреев в Палестину – к маю 1948 года их там проживало уже около 650 000. Становилось очевидным, что Британская администрация все больше теряет контроль над территорией, а конфликт между арабами и евреями разрастается.

Роль СССР в образовании государства Израиль

В этих условиях Великобритания решила передать вопрос о статусе Палестины на рассмотрение образованной по итогам Второй мировой войны ООН. В течение 1947 года там параллельно обсуждалось два плана: раздел Палестины на еврейское и арабское государства или создание единой федерации. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла знаменитую резолюцию №181(II), отменявшую британский мандат в Палестине и провозглашавшую создание на её территории двух независимых государств. 33 государства-члена ООН проголосовали «за», в том числе и СССР, что стало сенсацией, 13 высказались «против», а ещё 10, в том числе и Великобритания, воздержались.

Позиция Советского Союза диктовалась геополитическими причинами. И.В. Сталин полагал, что Израиль сможет стать ключевым союзником СССР на Ближнем Востоке и разбить альянс Британии и США в регионе. В Москве был даже намечен «теневой кабинет» из советских евреев – заместителя министра иностранных дел С.А. Лозовского, генерала танковых войск Д.А. Драгунского и других деятелей. 14 мая 1948 года Великобритания официально сложила мандат в Палестине, и в ночь на 15 мая в Тель-Авиве было провозглашено создание государства Израиль. Во главе правительства встал Давид Бен-Гурион. 17 мая СССР первым из всех членов ООН признал Израиль в полном объёме (де-юре).

Арабо-израильская война 1948–1949 гг. и советская помощь

Однако условия раздела земель Палестины не удовлетворили ни арабов, ни евреев, т.к. участки перемежались, нарушая инфраструктуру, и были неравноценны. К тому же, 40% населения Израиля составляли арабы, а Иерусалим фактически делился пополам. Война становилась неизбежной. Как таковая она началась ещё в ноябре 1947 года, а юридически –15 мая 1948 года. Вооружённые силы несогласной с решением ООН Лиги арабских государств – Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Трансиордании, Ирака, Ливана и Йемена – вторглись в Израиль. Не в последнюю очередь благодаря помощи СССР, наладившего через Балканы поставки оружия из Чехословакии, израильские войска смогли остановить наступавших со всех сторон арабов и сохранить независимость.

Голда Меир – первый посол Израиля в СССР, а позднее израильский премьер-министр – впоследствии вспоминала, что в критический момент войны в мае-июне 1948 года именно снаряды, патроны и оружие из Восточной Европы помогли евреям удержаться, а затем оттеснить противника. Известно, что к концу мая в Чехословакии были закуплены 25 000 винтовок, 5000 пулемётов, 54 000 000 патронов.

Тем не менее, после выигранной войны 1948–1949 гг. Израиль полностью оказался в сфере влияния США, что быстро привело к резкому ухудшению советско-израильских отношений, конфронтации, противоборству, кратковременному разрыву дипломатических отношений в 1953 году и более чем двадцатилетнему – в 1967 году. Позднее СССР активно поддерживал арабские государства, противостоящие Израилю, и только во времена Перестройки контакты между Москвой и Тель-Авивом возобновились. В декабре 1991 года в обеих столицах открылись генеральные консульства, что ознаменовало возобновление нормальных отношений.

Таким образом, Россия, а затем СССР дали будущему государству евреев значительную часть населения, оказали во многом определяющую поддержку при создании Израиля и его войне за независимость, а затем подпитывали многочисленными волнами иммиграции. На сегодняшний день отношения России и Израиля можно охарактеризовать как дружественно-нейтральные, однако в условиях обострившихся в последние годы межнациональных и межгосударственных конфликтов их перспективы не ясны.