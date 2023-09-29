Раббани́, Бурхануддин

Раббани́, Бурхануддин (20.09.1940, Файзабад, пров. Бадахшан — 20.09.2011, Кабул) — политический деятель Афганистана, в 1992–2001 — президент Исламского государства Афганистан (ИГА). Этнический таджик, из семьи муллы. Окончил богословский факультет Кабульского университета, где вошел в руководство организации Мусульманская молодежь и где преподавал в 1964–1966. В 1969 получил степень магистра в Университете Аль-­Азхар в Каире. В 1960 организовал и возглавил Исламское общество Афганистана (ИОА). Был одним из организаторов антиправительственных выступлений и погромов начала 1970‑х в Кабуле. В 1975 эмигрировал в Пакистан, где стремился расширить ИОА, в отрядах которого преобладали представители этнических меньшинств (таджики, узбеки и хазарейцы). Входил в состав созданного афганской оппозицией в Пешаваре переходного правительства. После падения режима Наджибуллы в январе 1993 был избран президентом ИГА сроком на два года. По их истечении не провел очередные президентские выборы и отказался уступить свой пост возможному преемнику, обострив отношения с другими лидерами оппозиции. После захвата власти движением Талибан (движение запрещено в РФ) эмигрировал (находился в основном на территории Таджикистана, выступая в качестве посредника между сторонами гражданского конфликта в этой стране), но считался президентом ИГА до 22 декабря 2001, когда после поражения талибов от сил западной коалиции и Северного альянса официально передал свои полномочия переходному правительству Хамида Карзая . Оставался лидером ИОА. Погиб от взрыва, устроенного террористом-смертником.

Сын Р. был министром иностранных дел Афганистана, после смерти отца возглавил ИОА.

Лит. : Ежов Г. П. Раббани, Бурхануддин // Афганистан. Краткий биографический справочник. М., 2002; Edwards D. B. Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad. Berkley–Los Angeles–London, 2002. В. Н. Зайцев .